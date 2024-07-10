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FT: В ударившей по "Охматдету" ракете были западные детали

Роман Сулима
10 июля 2024 г.

В ракете X-101, которой с большой вероятностью российская армия ударила по детской больнице в Киеве, использовались 16 компонентов из США и Швейцарии, сообщила газета Financial Times.

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Последствия ракетного удара РФ по больнице "Охматдет" 8 июля
Последствия ракетного удара РФ по больнице "Охматдет" 8 июля (фото из архива)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

В крылатой ракете Х-101, которой с большой вероятностью Россия ударила по киевской детской больнице "Охматдет", используются компоненты производства США и Швейцарии для гражданской авиации. Об этом сообщила в среду, 10 июля, газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные собственных источников в Украине.

Поводом для экспертной оценки послужил анализ изучения украинской стороной обломков аналогичной ракеты, которая РФ применила при ударе по другому объекту в январе. В ней имеются два компонента, произведенных швейцарской фирмой STMicroelectronics, и 14 американских комплектующих от Intel, Texas Instruments, Analog Devices и других компаний. "Хотя санкции отрезали Россию от некоторых передовых компонентов, оборонный сектор Кремля обратился к микропроцессорам и другим передовым технологиям, не предназначенным для военного использования", - пишет FT.

В публикации также говорится, что все западные компоненты предназначены в основном для гражданского использования и что некоторые из них довольно старые. При этом в российской документации указано, что запчасти были произведены в Китае, Малайзии, на Филиппинах, на Тайване или в Таиланде. Анализ одного обломка, скорее всего, преуменьшает степень зависимости России от иностранных производителей. Согласно анализу Управления делами президента Украины, предоставленному FT, "ракета Х-101 может содержать более 50 различных деталей иностранного производства", отмечает Financial Times.

О западных компонентах в Х-101 было известно еще в ноябре 2022 года

В конце ноября 2022 года украинское издание Defense Express сообщало, что в обломках крылатой ракеты Х-101, обнаруженных в Киевской области, нашли микросхемы, произведенные американской компанией Vicor. Эта фирма поставляет свою продукцию Пентагону по прямым контрактам.

В июне 2023 года после обстрела Кривого Рога ракетами Х-101 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает получить иностранные технологии. "Если взять одну из ударивших по Кривому Рогу ракет, то около 50 компонентов в ней, преимущественно микроэлектроника, произведены в других странах", - сказал Зеленский.

ООН: В "Охматдет", вероятнее всего, попала российская ракета

По детской больнице "Охматдет" в Киеве "с большой долей вероятности" был нанесен прямой удар российской ракетой Х-101. К такому выводу пришли эксперты Управления ООН по правам человека, которые проанализировали видеозаписи и непосредственно осмотрели повреждения на месте, сообщила накануне глава миссии наблюдателей ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль.

Эта атака РФ была "одним из самых вопиющих нападений, которые мы видели с начала вторжения" России в Украину, однако необходимо провести тщательное расследование инцидента, подчеркнула Белль. По ее словам, сотрудники "Охматдета" увели маленьких пациентов в безопасное место в бомбоубежище незадолго до попадания российской ракеты в здание, в противном случае жертв могло быть значительно больше.

В результате удара по "Охматдету" два человека погибли и 32 были ранены. Как сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский, все пациенты разрушенной детской больницы в настоящий момент переведены в другие медицинские учреждения.

СБУ нашла новые доказательства целенаправленного удара РФ по "Охматдету"

Служба безопасности Украины (СБУ) получила новые свидетельства того, что Россия нанесла прицельный удар по больнице "Охматдет" ракетой Х-101, передает агентство "Українські Новини" со ссылкой на источник в СБУ. Ранее сообщалось, что на месте трагедии был найден обломок двигателя крылатой ракеты Х-101. Кроме этого, украинские следователи обнаружили обломок механизма раскрытия крыльев Х-101, обломок блока постановки помех Х-101; среднюю часть корпуса Х-101, обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока Х-101 и еще несколько артефактов, доказывающих, что российский удар этой ракетой по "Охматдету" был целенаправленным и не являлся следствием ее возможного отклонения от курса.

 

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