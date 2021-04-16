 На шопинг - только с тестом на коронавирус. Как это работает в ФРГ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 17.04.2021

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Германия

На шопинг - только с тестом на коронавирус. Как это работает в ФРГ

Магазины и парикмахерские во многих городах Германии снова открыты, но клиенты не торопятся туда из-за необходимости делать тест на коронавирус. Успешна ли такая модель?

Электронное табло в Берлине, напоминающее о необходимости делать тест на ковид перед шопингом

Электронное табло в Берлине, напоминающее о необходимости делать тест на ковид перед шопингом

Субботний день в одном из районов Берлина. По одну сторону улицы, где расположился целый ряд магазинов, оживленно. Покупатели заходят и выходят из здания крупного супермаркета. Но вход разрешен только в медицинских масках FFP2. По другую сторону - лишь небольшая очередь перед огромным магазином мебели. Охранники контролируют при входе наличие отрицательного теста на коронавирус. Он должен быть сделан не позднее, чем за 24 часа, в одном из официальных центров тестирования. После того, как контроль пройден, люди должны заполнить формуляр, оставив свои данные, и таким образом зарегистрироваться в качестве покупателей. 

Без теста в магазин не пустят? 

Те, кто приходит без теста, не могут войти внутрь. Это вызывает раздражение. "Это же полная чушь - здесь мне необходим тест, а за углом, в супермаркете, где всегда полно народу, он мне не нужен", - раздраженно говорит женщина, стоящая в очереди. Охранник лишь пожимает плечами - не он придумал такие правила, и указывает на плакат, где написано, где и как можно сделать тест. 

Табличка у магазина IKEA c информацией о том, где и как можно сделать тест на коронавирус

Табличка у магазина IKEA c информацией о том, где и как можно сделать тест на коронавирус

Отрицательный тест на коронавирус в качестве пропуска, в том числе для магазинов розничной торговли и парикмахерских, действует в Берлине уже больше двух недель. Эта мера была введена после того, как в немецкой столице число новых заражений в течение семи дней превысило 100 на сто тысяч населения. Но вообще-то Берлин должен был отказаться от всех принятых 8 марта послаблений карантинных ограничений. Об этом договорились с канцлером ФРГ главы федеральных земель в марте. Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) в интервью СМИ отреагировала на практику с тестами критикой: "Я не знаю, является ли правильным решение разрешить шопинг при наличии результатов теста - как это сейчас происходит в Берлине".   

В каких федеральных землях шопинг возможен только с тестом?  

Но эта критика не остановила другие федеральные земли: Гамбург, Саксонию, Мекленбург - Переднюю Померанию, Баварию и Саар, которые также решили не закрывать розничную торговлю, но сделать работу магазинов и шопинг возможными при условии наличия теста. В Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии тоже готовятся перенять такую модель. В Северном Рейне - Вестфалии власти на местах решают, хотят ли они следовать такому сценарию.

Часто это приводит к абсурдным ситуациям. Например, в Ахене, что в земле Северный Рейн - Вестфалия, можно без теста сходить в парикмахерскую. А в Кельне, расположенном в той же земле, необходим отрицательный тест на коронавирус, но его можно сделать самостоятельно в присутствии парикмахера. В Бонне, что в 30 км от Кельна, необходимо предоставить негативный тест из официального центра тестирования.

Все чаще покупатели используют цифровой способ зарегистрироваться, чтобы прийти на шопинг

Все чаще покупатели используют цифровой способ зарегистрироваться, чтобы прийти на шопинг

Парикмахерские и магазины розничной торговли несут убытки. "Многочисленные парикмахерские жалуются на то, что клиенты отказываются приходить из-за необходимости делать тест", - говорит глава ремесленного союза Гамбурга Хьялмар Штеманн (Hjalmar Stemann).

Выгоден ли шопинг с тестами  

"Было бы лучше, если бы мы полностью закрылись или нас перевели в режим Kurzarbeit", - жалуется парикмахер из Берлина. Ее место работы находится на оживленной торговой улице в районе Шарлоттенбург. В находящемся по соседству магазинчике, где продают фарфор и аксессуары для дома, тоже нет посетителей. "Мы выживаем за счет покупателей, которые спонтанно заходят в магазин и что-то приобретают", - говорит продавец. У нас тест не нужен.                    

Магазины, которые разрешают делать покупки только с наличием отрицательного теста на коронавирус, согласно опросам немецкого Объединения розничной торговли (HDE), получают на 62 процента прибыли меньше, чем до начала пандемии. Председатель этого отраслевого союза Штефан Гент (Stefan Genth) критикует данное решение немецких властей.      

Но почему модель шопинга с наличием теста не работает? Что сложного в том, чтобы сдать тест на коронавирус и через 15 минут получить его результат? Каждый гражданин Германии имеет право на один бесплатный тест в неделю. В Берлине существует достаточно много центров тестирования. В некоторые из 300 таких центров можно прийти без записи, в другие только предварительно записавшись.

Очередь у центра тестирования на коронавирус, впускают только по предварительной записи

Очередь у центра тестирования на коронавирус в Берлине, впускают только по предварительной записи

За что критикуют шопинг с тестом на коронавирус 

Зачастую все не так просто. Например, в субботу, когда многие устремляются делать покупки, записаться на тестирование невозможно, нет свободных мест. Те, центры, куда можно прийти по предварительной записи, переполнены и приходится часами стоять в живой очереди. Такая перспектива мало кого привлекает, особенно в плохую погоду, и желание отправиться за покупками пропадает.

Чтобы мотивировать покупателей, крупные торговые сети предлагают пройти тест прямо на месте, у магазина. Такую модель уже внедрил один из магазинов стройматериалов Hornbach в земле Северный Рейн - Вестфалия, его примеру последуют и 96 филиалов в других землях. "Мы обратились к местным властям и гуманитарным организациям с тем, чтобы предоставить им часть своих больших парковок для центров тестирования", - говорит пресс-секретарь предприятия Флориан Пройс (Florian Preuß).        

Владельцы магазинов, которые не могут надеться на то, что у них появятся собственные центры тестирования, придумывают что-то другое. Так, один из мебельных магазинов Берлина предлагает в двух своих филиалах услуги медперсонала. Правда, это обойдется покупателю в 20 евро. За это он получит купон на такую же сумму, который может использовать во время покупки.

Для мелких магазинов такие меры невыгодны. Поэтому многие из них просто снова закрылись, узнав о ситуации с обязательным тестированием. В одном лишь торговом центре берлинского района Шарлоттенбург это каждый второй магазин.

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    Автор: Андрей Гурков


 

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