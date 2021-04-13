Коронавирус: тест и карантин обязательны для всех вернувшихся из-за границы россиян

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 138 млн жителей планеты. Свыше 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 111 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 14 апреля (время московское).

++18.10++

Швеция вошла в ряд стран, решивших временно отказаться от использования препарата Johnson & Johnson для вакцинации от COVID-19. Стокгольм намерен ждать окончательного решения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое должно быть принято по рассмотрении случаев тромбоза мозговых вен среди привитых Johnson & Johnson.

Ранее аналогичное решение приняли США. Поставки вакцины Johnson & Johnson в Евросоюз должны начаться на этой неделе.

Все россияне должны по возвращении сдать тест и пройти карантин

++17.30++

С 15 апреля требования обязательной сдачи ПЦР-теста на коронавирус и соблюдения изоляции до получения результатов распространяется на всех россиян, возвращающихся в страну любым видом транспорта. Ранее это правило действовало только в отношении прибывших на самолетах. Информацию о результате ПЦР-теста необходимо разместить на Едином портале госуслуг.



В настоящий момент РФ возобновила авиасообщение с 30 странами, при этом с Великобританией, Танзанией и Турцией оно позже было временно приостановлено.

Железнодорожное сообщение открыто с Беларусью.

++16.45++

Еврокомиссия планирует брать на рынке капитала в долг около 150 млрд евро ежегодно для финансирования фонда восстановления экономики, пострадавшей из-за пандемии COVID-19. Общий размер фонда восстановления ЕСсоставляет 750 млрд евро. Эти средства предназначены для поддержки европейских государств, экономика которых наиболее сильно пострадала из-за вызванного пандемией кризиса, например, Италии и Испании.

++16.05++

Дания стала первой страной, которая отказалась от применения препарата AstraZeneca для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили органы здравоохранения страны. Ранее о таких планах правительства рассказал телеканал TV 2. В результате кампания по вакцинации затянется в Дании на несколько недель.

В марте Дания стала первой страной, временно прекратившей использование вакцины AstraZeneca в связи с сообщениями о случаях тромбоза мозговых вен среди привитых. Дания также отказалась от использования вакцины Johnson & Johnson по аналогичной причине.

++15.25++

++14.30++

В Берлине 18 апреля состоится центральная церемония в память об умерших в ходе пандемии коронавируса. Из-за действующего в ФРГ локдауна число ее участников ограничено. В церемонии, которая пройдет на площади Жандарменмаркт у концертного зала, примут участие несколько родственников жертв пандемии и практически всё руководство государства: президент ФРГ Франк-Вальтер Щтайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), нынешний глава бундесрата Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) и глава Конституционного суда ФРГ Штефан Харбарт (Stephan Harbarth). После церемонии состоится экуменическое богослужение.

++13.55++

Власти Польши продлевают коронавирусные ограничения до 26 апреля. В настоящее время страна переживает третью волну пандемии. По данным министерства здравоохранения, в больницах с COVID-19 находятся 33 900 человек, из них более 3400 подключены к аппаратам ИВЛ. В Польше живет около 38 миллионов человек. По данным властей, за последние сутки выявлено 21 283 новых случая заражения коронавирусом, 803 человека скончались.

++13.15++

Президент РФ Владимир Путин, фото из архива

Президент РФ Владимир Путин получил второй укол прививки от коронавируса. Об этом он сообщил в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества. Первую прививку Путин сделал 23 марта. Какой вакциной он воспользовался, неизвестно.

Ученые призывают правительство ФРГ отказаться введения от комендантского часа

++12.30++

Немецкие ученые обратились к властям Германии с открытым письмом, призвав не прибегать к таким мерам борьбы с пандемией, как запрет на выход из дома. Комендантский час не является эффективной мерой борьбы с пандемией COVID-19, считает физик Герхард Шойх (Gerhard Scheuch), ранее возглавлявший международное Общество аэрозольных исследований (GAeF). Он назвал такую меру "абсурдной", отметив, что коронавирус распространяется в закрытых помещениях гораздо быстрее, чем на свежем воздухе.

++11.20++

Пляж в Анталии

Турция опасается в текущем году потерять до 500 тысяч туристов, сообщил в среду министр туризма Нури Эрзой. Произойти это может из-за того, что Россия с 15 апреля приостановливает авиасообщение с Турцией до начала июня, официально мотивировав это ухудшением эпидемиологической ситуации в этой стране. В прошлом году из-за пандемии коронавируса туристический поток в Турцию сократился на две трети. В нынешней ситуации однако наблюдатели не исключают, что решение российских властей связано со сложными отношениями с президентом Турции Эрдоганом, который, в частности, на прошлой неделе поддержал и пообещал помощь Украине в конфликте с Россией.

++10.35++

В США снова растет число новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки их выявлено 77 205, на 15 тысяч больше, чем неделю назад, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. От последствий заражения за 24 часа умерло 907 человек. С начала пандемии в стране от COVID-19 скончалось 563 тысячи человек, заразились вирусом более 31 миллиона. В то же время США являются одним из лидеров по уровню вакцинации от SARS-CoV-2:одну прививку получили уже более 122 миллиона человек, полностью вакцинированы 75,3 из 330 миллионов жителей.

Число жертв COVID-19 в Украине превысило 38 тысяч человек

++09.15++

В Украине число жертв пандемии коронавируса превысило 38 тысяч человек. По данным Минздрава, за прошедшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 467 пациентов, общее число смертельных случаев достигло 38 225. По состоянию на утро среды зафиксировано 14 553 новых случая SARS-CoV-2, среди них 612 детей и 426 медработников. Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 887 338 человек. За сутки в Украине привито 15 152 человека, 403 553 - вакцинированы с начала прививочной кампании.

++08.25++

Вице-президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс исключил возможностьотмены соревнований в Токио в последнюю минуту. Отложенные на год летние Игры состоятся, как запланировано, сказал он, заверив, что предстоящая Олимпиада будет "максимально безопасной, насколько это возможно". Согласно последним опросам, более 70 процентов японцев выступают за отмену или новую отсрочку летней Олимпиады.

++07.20++

В Индии зафиксирован наивысший в мире показатель заражения коронавирусом за сутки: за прошедшие 24 часа он составил 184 372 случая, сообщило министерство здравоохранения. От последствий заражения за сутки умерло 1027 человек. С начала пандемии вирусом в стране заразились 13,9 миллиона человек, число жертв достигло 172 тысяч. В последнюю неделю в Индии ежедневно выявляют более 100 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Население страны составляет около 1,35 миллиарда человек.

++06.05++

Суточный прирост заражений в Германии составил 21 693 случая, сообщил Институт имени Роберта Коха. За последние 24 часа скончались 342 пациента с COVID-19. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 044 016 случаев заражения, общее число связанных с SARS-CoV-2 летальных исходов возросло до 79 088. Выздоровели свыше 2,71 млн человек. Средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей стране возрос до 153,2 случая на 100 тысяч жителей (днем ранее - 140,9).

++05.05++

Набор для экспресс-теста на коронавирус

Немецкое объединение розничной торговли (HDE) считает избыточной мерой распоряжение министерства труда, обязывающее работодателей минимум раз в неделю предлагать тесты на COVID-19 сотрудникам, которые не могут работать дистанционно. Глава HDE Штефан Гент (Stefan Genth) призвал оградить компании в секторе розничной торговли от дополнительной нагрузки и предоставить финансовую поддержку тем, кого затронуло нововведение.

В Украине начали использовать вакцину Sinovac Biotech

++04.05++

В Украине началась вакцинация с использованием препарата китайской компании Sinovac Biotech. Первые прививки будут сделаны людям с ограниченными физическими возможностями и их опекунам, педагогам, спортсменам, отправляющимся на летние Олимпийские игры в Токио, а также сотрудникам полиции, сообщило министерство здравоохранения.

++03.05++

Американская биотехнологическая компания Moderna понизила эффективность своей вакцины против COVID-19, созданной по технологии мРНК. Препарат предотвращает заражение в 90 процентах случаев, а тяжелое протекание болезни - в 95 процентах, следует из данных, полученных в ходе третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек. В декабре 2020-го Moderna оценивала эффективность своей вакцины в 94,1 процента.

++02.05++

Ослабление действующих ограничений в Нидерландах начнется не раньше 28 апреля, заявил премьер-министр королевства Марк Рютте. В больницах на лечении в настоящее время находятся столько же пациентов с COVID-19, как и во время первой волны инфекции в 2020-м, объяснил глава правительства. Ожидается, что на первом этапе смягчения ограничений возобновят работу уличные кафе и бары, действующий в Нидерландах комендантский час с 10 вечера до 04.30 утра будет снят, а жители смогут принимать дома больше гостей.

++01.05++

Очередь в Мумбаи

Власти индийского штата Махараштра с населением в 125 млн человек распорядились приостановить деятельность предприятий на 15 дней с целью замедлить распространение инфекции. Мера не касается фабрик и заводов, продукция которых признана жизненно важной. А службы доставки заказанных через интернет вещей на протяжении этого срока могут развозить только товары, являющиеся жизненно необходимыми.

++00.05++

Китайская компания Sinovac Biotech пожертвует 50 тысяч доз своей вакцины Южноамериканской конфедерации футбола, чтобы участники Кубка Америки по футболу могли сделать прививки. Турнир первоначально был запланирован на июнь и июль 2020 года, однако пандемия вынудила перенести состязание на один год.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 13 апреля >>>

Смотрите также: