 Комментарий: Что мешало Владимиру Путину вакцинироваться раньше? | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 23.03.2021

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Мнения

Комментарий: Что мешало Владимиру Путину вакцинироваться раньше?

Похоже, президент России медлил, чтобы не создавать ажиотажный спрос на вакцину внутри страны, пока налаживалось ее производство и осуществлялись экспортные поставки, считает Александр Плющев.

Карикатура Сергея Елкина

Владимир Путин заявил, что сделает прививку от коронавируса 23 марта. В отличие от многих других стран, лидерам которых ставили укол в присутствии телекамер, в России эту процедуру публично не демонстрировали. Что, конечно, может посеять у кого-то сомнения в ее проведении. Впрочем, справедливости ради, нужно сказать, что и видеозапись не развеяла бы их окончательно.

Другое дело, что для многих россиян важно не только то, ЧТО говорит и делает Путин, но и КАК он это делает. Тем удивительнее, что человек, который демонстрировал вождение пожарного самолета, полеты со стерхами, погружение в пучину моря в батискафе и без него и еще многое и многое другое, отказался вакцинироваться под камеры, что сделало бы пример для его аудитории максимально наглядным. Но и одно только прояснение позиции Путина по собственной вакцинации от COVID-19 - тоже большой шаг вперед.

Путь к вакцинации Путина

Позиция эта менялась несколько раз. Сначала, во время ежегодной пресс-конференции он сказал, что не прививается из-за ограничений по возрасту. Тогда это привело к скандалу в Аргентине, которая только что закупила первую партию "Спутника V", собираясь прививать ей в основном людей старшего возраста. Ограничение быстренько сняли, но Путин этим не воспользовался: в феврале на встрече с главными редакторами российских СМИ он сказал, что пока решения о вакцинации не принял. Вроде бы даже прозвучало, что произойдет это в конце лета или даже осенью, но затем в Кремле заявили о неверной интерпретации слов главы государства.

Александр Плющев

Александр Плющев

О прививке Путина объявлено спустя три с половиной месяца после того, как Россия первой в мире начала вакцинацию населения - препаратом собственной разработки и производства, первым в мире получившим национальную регистрацию. Однако до середины марта процесс этот шел, мягко говоря, ни шатко, ни валко. В результате, стартовав первой, Россия к сегодняшнему дню оказалась в шестом десятке стран по проценту привитого населения (около 5%)

Дефицитный старт

Практически никакой агитации в пользу вакцинации в стране не было, а по телерепортажам из-за рубежа создавалось впечатление, что штука это весьма сомнительная, если не опасная, хотя страны, которые закупают российский "Спутник" - молодцы. Неторопливость Путина в этом вопросе тоже сомнений не развеивала, поэтому неудивительно, что россияне прививаться не торопились даже в Москве, где с самого начала ни одного дня недостатка в вакцине не было.

Однако по всей стране дефицит "Спутника" возникал тут и там: небольшими партиями вакцина попадала в регионы, но быстро заканчивалась, если поток желающих сделать прививку становился хоть сколько-нибудь заметным. К февралю этого года доля тех, кто не хотел бы вакцинироваться единственной находившейся в гражданском обороте вакциной, достигла максимального значения в 62%, а число желающих упало до минимума (30%).

Россия объявила прививочную кампанию еще до запуска масштабного производства вакцины и решения колоссальных проблем с логистикой. А начинает ее она, по сути, только сейчас, когда некоторые крупные страны прокололи четверть населения (США) или даже 40% (Великобритания). Лишь на прошлой неделе в некоторых регионах появились билборды с популярными людьми, призывающими вакцинироваться. До этого такая агитация была только в столице, причем, с лицами врачей, самый известный из которых - главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Экспортный вариант

На фоне дефицита в регионах и проблем с логистикой, сообщения о продаже партий "Спутника V" за рубеж звучали крайне удивительно. Складывалась картина, в которую не хотелось верить: вместо россиян спасали аргентинцев, сербов, словаков, эквадорцев и другие народы. Выглядело все это так, будто бы российские власти отдавали предпочтение налаживанию экспорта и захвату иностранных рынков, а не защите собственного населения, и поэтому не педалировали агитацию, в том числе и с помощью Путина. За три месяца вакцинации - с декабря 2020 по февраль 2021 включительно - по данным независимого демографа Алексея Ракши, избыточная смертность в России составила 180-190 тысяч человек, и коронавирус, очевидно, стал одной из главных причин.

Что же изменилось к концу марта? Возможно, причина банальна: наконец, заработало масштабное производство и худо-бедно налажена доставка препаратов. Московский завод производительностью 10 млн доз вакцины в месяц по обещанию Сергея Собянина должен был начать работу еще в конце прошлого года. До сих пор о его запуске не сообщалось, хотя на днях журнал "Эксперт" упомянул о нем, как об уже работающем предприятии. Если, как говорится, пошли объемы, то теперь и Владимиру Путину можно объявлять о вакцинации, не боясь спровоцировать ажиотаж и дефицит на фоне все новых контрактов по поставкам за рубеж "Спутника V".

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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