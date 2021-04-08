 ″Спутник V″: спор о российской вакцине в Германии на страницах немецких СМИ | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 09.04.2021

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Пресса

"Спутник V": спор о российской вакцине в Германии на страницах немецких СМИ

Германия на шаг приблизилась к покупке "Спутника V". Но сможет ли РФ доказать эффективность вакцины и соблюсти сроки и объемы поставок? Этим вопросом задаются немецкие СМИ.

Вакцина Спутник V - российский препарат доставили в Палестинскую автономию для вакцинации местного населения, 7 апреля 2021 года

Вакцина "Спутник V" - российский препарат доставили в Палестинскую автономию для вакцинации местного населения

Германия набирает темп вакцинирования населения от Covid-19, но дефицит вакцины остается проблемой на фоне роста новых заражений вирусом SARS-CoV-2 в стране и в Евросоюзе. В этой ситуации немецкие СМИ комментируют сообщения о том, что министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) собирается составить предварительный договор о закупках российской вакцины "Спутник V", а глава Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) подобное соглашение уже заключил.

Tagesspiegel: "Фантазии" на тему "Спутника V" - "скандал"

То, что несколько германских политиков говорят о "Спутнике V" как о способе решить проблемы с вакцинированием в ФРГ, журналист газеты Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл (Cristoph von Marschall) называет скандалом. "Неужели агенты Владимира Путина подмешали что-то в напитки Маркусу Зёдеру, Йенсу Шпану и Харри Главе (Harry Glawe), министру экономики Мекленбурга - Передней Померании? Они фантазируют о российской вакцине "Спутник V", словно это решение проблем Германии с коронавирусом, и собираются заключать предварительные договоры о массовых поставках и тратить бюджетные деньги вопреки огромным сомнениям в том, что эта вакцина вообще будет одобрена", - пишет Tagesspiegel.

Премьер-министр Баварии и возможный кандидат на пост канцлера ФРГ Маркус Зёдер

Премьер-министр Баварии и возможный кандидат на пост канцлера ФРГ Маркус Зёдер

Автор комментария требует от принимающих решения в руководстве ФРГ политиков объяснить, как именно они намерены застраховать пользователей "Спутника V" от возможного обмана вокруг этого препарата. В этой связи они приводят в пример, в частности, события в Словакии, власти которой пожаловались, что поставленная вакцина из РФ не соответствовала образцам, проанализированным ранее рецензентами авторитетного медицинского журнала The Lancet.

Süddeutsche Zeitung: Значение имеют только эффективность и безопасность

В вопросах закупки и использования российской вакцины "Спутник V" следует руководствоваться лишь двумя критериями, уверена газета Süddeutsche Zeitung: эффективностью и безопасностью препарата. Все станет проще, если отбросить остальные факторы, говорится в комментарии издания. "Сначала "Спутник" должен пройти проверку Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Если разрешение будет выдано, а качество производства гарантировано, то заказ этой вакцины и ее изготовление на территории Европейского Союза не могут быть сорванными по идеологическим причинам", - заключает автор комментария Süddeutsche Zeitung Данэль Брёслер (Daniel Brössler).

FAZ: без допуска EMA нельзя доверять пропаганде о "Спутнике"

Сохранять прагматичный подход предлагает и газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). "Вакцина есть вакцина. Это не следует забывать и в вопросе допуска и закупки разработанного в России "Спутника V", - отмечает  автор издания Даниэль Декерс (Daniel Deckers). Пока что нет повода считать ее менее эффективной, чем аналогичные западные разработки, как нет и политических оснований отказываться от ее использования лишь потому, что она разработана не в Германии, Англии или Соединенных Штатах, продолжает газета FAZ.

Центра вакцинации населения в Берлине. Фото из архива

Вакцинацию населения в ФРГ обеспечивают крупные центры, к которым подключились частные врачебные практики

То, что российской вакцине еще предстоит получить разрешение на использование в ЕС от европейского регулятора EMA, немецкая газета оценивает положительно. "Пока нет надежных данных об эффективности и возможных побочных эффектах, и пока независимой стороной не будут основательно проверены процесс и тип клинических исследований, было бы просто жизненно опасно доверять заявлениям российской пропаганды о высокоэффективной вакцине", - предупреждает FAZ.

Wirtschaftswoche: Не забывать, что "Спутник V" - это еще и пиар-шоу 

"Спутник V" сегодня становится популярным у немецких политиков и среди населения, что вполне объяснимо в момент, когда вакцины не хватает и поставки то и дело затягиваются, пишет в своем комментарии Юрген Зальц (Jürgen Salz) из еженедельника Wirtschaftswoche. "Тот, кто призывает использовать "Спутник V", должен понимать, что участвует в огромном пиар-шоу из Москвы. На красивые снимки того, как российская вакцина - в скором времени, возможно, даже произведенная в Баварии, - расходится по миру, с удовольствием посмотрят в Кремле", - пишет издание, напоминая, что эти кадры помогают руководству в Москве отвлечь внимание от усиливающейся стрельбы в Донбассе, скопления российских войск на украинской границе и ухудшающегося состояния Алексея Навального.

"Но сомнения в качестве "Спутника V" не удалось развеять. Европейское агентство лекарственных средств EMA все еще ждет от производителей информацию, необходимую для допуска препарата в ЕС", - отмечает Wirtschaftswoche. Еженедельник напоминает и о сомнениях в том, что российские производители смогут организовать поставки в достаточном количестве в ближайшие месяцы. Берлин и Брюссель, в свою очередь, уверены, что самое позднее через пять месяцев и без "Спутника V" вакцины в ЕС будет более чем достаточно.

"Будет ли в итоге успешным это пиар-шоу, пока неясно. В своем восхищении "Спутником V" Зёдеру и Ко не следовало бы забывать затрагивать в отношениях с Россией и более трудные темы", - указывает Wirtschaftswoche.

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    Автор: Андрей Гурков


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Кремлевская гонка. Сокровища Лукашенко. Стихи о ковидном паспорте – "Заповедник", выпуск 162, 21.03.21  

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