Глава Минздрава ФРГ: Дата регистрации "Спутника V" в ЕС зависит от России

Регистрация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для применения в Евросоюзе напрямую зависит от того, когда российская сторона предоставит европейскому регулятору EMA все данные, необходимые для контроля безопасности применения этой вакцины. Об этом объявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) в пятницу, 9 апреля, во время совместной пресс-конференции с главой Института имени Роберта Коха Лотаром Вилером (Lothar Wieler).

Главное условие для применения вакцины "Спутник V" в Германии - это регистрация препарата в ЕС, подчеркнул Шпан. "Во время дискуссий (о применении "Спутника V" в Германии. - Ред.) иногда складывается впечатление, что все, что для этого нужно, - это закупить его, и тогда сразу можно начать его применять. Это не так. Нам нужна регистрация. И ее пока нет не потому, что органы (ответственные за проверку вакцины на безопасность и ее регистрацию для массового применения. - Ред.) работают так медленно, а потому что у нас нет для этого данных", - подчеркнул политик.

При этом Шпан отметил, что сам он настаивает на том, чтобы любая вакцина перед тем, как ее начнут применять в ЕС, прошла регистрацию EMA. "Чем быстрее российское ведомство, подавшее заявку на регистрацию вакцины в ЕС, предоставит необходимые данные, тем быстрее произойдет регистрация", - указал глава Минздрава ФРГ.

Доступность вакцины "Спутник V"

Другой важный фактор с точки зрения возможности применения той или иной вакцины в Европе, по словам Йенса Шпана, - это ее доступность. Министр отметил, что правительство Германии за последнее время получило множество предложений о поставке "Спутника V" со стороны посредников. "Однако если мы будем заказывать, то сделаем это напрямую у производителя", - заявил Шпан.

Он добавил, что переговоры о поставках препарата с российской стороной уже ведутся - "буквально в эти часы", однако лично для него первостепенное значение имеет ответ на вопрос, что произойдет во втором и третьем квартале текущего года, потому что "именно это играет решающую роль для нынешней кампании по вакцинации".

Что касается договора о закупках вакцины, то его, по словам Шпана, нужно будет заключить с условием: "если препарат будет зарегистрирован для применения - мы его берем". "В конечном итоге при подписании договора должно быть ясно, о каких объемах поставок в каких временных рамках идет речь, при условии, что препарат получил регистрацию", - резюмировал Шпан.

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