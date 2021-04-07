 FT: В ЕС проверят, не нарушены ли при испытаниях ″Спутника V″ этические нормы | Новости из Германии о Европе | DW | 07.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

FT: В ЕС проверят, не нарушены ли при испытаниях "Спутника V" этические нормы

Европейский регулятор проверит клинические испытания "Спутника V" на соответствие этическим и научным стандартам. По версии Reuters, ряд участников тестирований мог принимать в них участие под давлением руководства.

Вакцина от коронавируса Гам-Ковид-Вак (Спутник V)

Вакцина от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на следующей неделе начнет проверку того, соответствовали ли клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") этическим и научным стандартам. Об этом в среду, 7 апреля, сообщила деловая газета Financial Times (FT).

Как отмечает издание, лица, знакомые с процессом тестирования препарата, сообщили FT, что оно якобы могло проводиться без соблюдения этических норм и стандартов руководства по надлежащей клинической практике (GCP, Good Clinical Practice).

Российские власти отмечали, что к испытаниям вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и продвигаемой Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), привлекались военные и госслужащие. Между тем, по утверждению Reuters, некоторые из участников тестирований могли принимать в них участие под давлением со стороны руководства.

Глава РФПИ: Давления не было

В свою очередь генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил FT: "Не было никакого давления, и (при испытаниях - Ред.) "Спутника V" соблюдались все клинические практики". По словам Дмитриева, проверки ЕМА должны начаться на следующей неделе.

Вакцина "Спутник V"  была экстренно зарегистрирована Минздравом РФ еще в августе 2020 года - первой в мире, сразу после завершения второй фазы клинических испытаний, в которой участвовали всего 76 добровольцев до 60 лет. Третья фаза с участием 40 тысяч волонтеров состоялась уже после этого.

Европейский регулятор проводит экспертизу "Спутника V"

В авторитетном научном журнале The Lancet 2 февраля были опубликованы предварительные результаты третьей фазы исследований "Спутника V", в которой принимали участие 19 866 человек. В публикации говорится, что российский исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи на основании испытаний пришел к выводу, что после получения второй дозы эффективность препарата  составила 91,6 процента.

В начале марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к процессу экспертизы "Спутника V"для последующей регистрации. Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины было принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 18:31

Прививка Путина, или Что на самом деле говорят в ЕС о вакцине "Спутник V". DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Германия возобновила вакцинацию AstraZeneca  

Побочный эффект: есть вопросы к вакцине AstraZeneca, а что с допуском в ЕС Спутника V? DW Новости  

Также по теме

COVID-19-Impfstoff Sputnik-V

Коронавирус: регулятор в Словакии не смог оценить "Спутник V" 07.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 133 млн человек во всем мире, почти 2,9 млн скончались. Выздоровели более 107 млн пациентов. DW следит за событиями 7 апреля.

Weltspiegel 02.02.2021 | Serbien Belgrad | Impfstoff aus Russland & China

Какой вакциной от коронавируса будут прививать белорусов? 30.03.2021

В Беларуси начинают производство российской вакцины "Спутник V". Используют в стране также препарат Sinopharm китайского производства и планируют создать собственную вакцину. Подробнее - у DW.

Coronavirus | Russischer Impfstoff Sputnik V

Коронавирус: Австрия договаривается с Россией о поставках "Спутника V" 30.03.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 128 млн человек во всем мире, свыше 2,8 млн скончались. Выздоровели более 103 млн пациентов. DW следит за событиями 30 марта.

Реклама

Самые читаемые

Виктор Бабарико отказался давать показания в суде  

Комментарий: Бросит ли Путин вызов Зеленскому и Байдену?  

История праздника Благовещение  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно