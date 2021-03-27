 Бавария закажет 2,5 млн доз вакцины ″Спутник V″ | Новости из Германии о Германии | DW | 07.04.2021

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Германия

Бавария закажет 2,5 млн доз вакцины "Спутник V"

Заявление о намерениях касательно поставок 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса правительство Баварии подписало еще до регистрации "Спутника V" в ЕС.

Глава правительства Баварии Маркус Зёдер в защитной маске

Глава правительства Баварии Маркус Зёдер

Еще до официальной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для применения в Евросоюзе власти германской федеральной земли Бавария в среду, 7 апреля, объявили о планах закупить 2,5 млн доз препарата. Об этом сообщил после заседания своего кабинета премьер-министр земли и возможный кандидат от блока ХДС/ХСС на пост канцлера Германии Маркус Зёдер (Markus Söder).

В настоящий момент европейский регулятор лекарственных средств EMA осуществляет проверку российской вакцины на безопасность применения по той же методике, которая ранее была использована по отношению к другим, уже допущенным к применению в ЕС препаратам: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Ожидается, что в апреле представители EMA посетят Россию, чтобы проинспектировать условия производства и хранения вакцины.

По словам министра здравоохранения Баварии Клауса Холечека (Klaus Holetschek), Бавария уже пописала заявление о намерениях с соответствующей российской структурой касательно поставок "Спутника V". Глава баварского Минздрава сообщила также, что производство препарата в течение 2021 года может начаться на заводе в баварском городе Иллертиссен. При этом Холечек похвалил российскую вакцину как "высокоэффективную".

Немецкие политики о решении Баварии закупить "Спутник V"

Реакции депутатов бундестага на инициативу земельного правительства Баварии оказались весьма неоднозначными. Так, зампредседателя Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) ее похвалил, заявив, что поступок Зёдера "обнажил постыдную неуклюжесть политики федерального правительства в области вакцинации населения от коронавируса".

А вот глава фракции "Левой партии" в бундестаге Дитмар Барч (Dietmar Bartsch), напротив, резко раскритиковал решение Баварии заказать российскую вакцину, не дожидаясь ее одобрения EMA, и призвал кабинет канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) вмешаться в ситуацию. "В плане вакцинации нам нужны усилия на национальном уровне, а не баварское удальство", - заявил политик.

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    Автор: Андрей Гурков


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