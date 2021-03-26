 ЕС хочет собрать 750 млрд евро для фонда восстановления после пандемии | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 14.04.2021

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Коронавирус

ЕС хочет собрать 750 млрд евро для фонда восстановления после пандемии

Еврокомиссия намерена следующие 5 лет размещать на рынке капитала облигации и ценные бумаги. Это станет возможным после ратификации соответствующего закона парламентами стран ЕС.

У здания Европарламента в Брюсселе

Еврокомиссия планирует брать на рынке капитала в долг около 150 млрд евро ежегодно для финансирования фонда восстановления экономики, пострадавшей из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает информагентство Reuters в среду, 14 апреля, со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии. Таким образом, ведомство может стать крупнейшим эмитентом ценных бумаг в валюте евро, указывает Reuters.

В частности, Еврокомиссия планирует до 2026 года размещать на рынке капитала облигации и ценные бумаги, выплаты по которым будут совершаться из бюджета Евросоюза. Общий размер фонда восстановления ЕС составляет 750 млрд евро. Эти средства предназначены для поддержки европейских государств, экономика которых наиболее сильно пострадала из-за вызванного пандемией кризиса, например, Италии и Испании.

Сбор средств на рынке капитала сможет начаться после того, как соответствующий закон ратифицируют все 27 стран Евросоюза. Ранее германские бундестаг (парламент) и бундесрат (представительство федеральных земель) уже дали зеленый свет планам Еврокомиссии по сбору средств, но соответствующий закон еще не вступил в силу, так как против него были поданы иски в Федеральный конституционный суд.

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    Автор: Андрей Гурков


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