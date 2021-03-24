Германский бундестаг одобрил создание фонда ЕС по борьбе с пандемией

Германский бундестаг поддержал создание многомиллиардного совместного фонда ЕС по борьбе с последствиями пандемии коронавируса. В поддержку соответствующего законопроекта в четверг, 25 марта, проголосовали 478 депутатов, 95 были против и 72 воздержались.

Аналогичное законодательство уже ратифицировано в 16 из 27 стран ЕС. Для того, чтобы совместный фонд заработал, требуется согласие всех стран-членов Евросоюза. Принятый германским парламентом законопроект позволит Еврокомиссии взять в долг на рынках капитала до 750 млрд евро. Из этой суммы 390 млрд евро будут распределены между странами ЕС в виде субсидий, а остальные средства - в виде кредитов, которые должны быть возвращены до 2058 года.

Новые налоги и надбавки

Во избежание повышения взносов стран ЕС, погашение кредитов планируется финансировать за счет новых поступлений в бюджет Евросоюза: так уже с 2021 года вводится налог на отходы из пластика. Запланированы также цифровой налог, надбавка на импорт из третьих стран с невысокими стандартами в сфере защиты экологии и расширение торговли эмиссионными сертификатами в сфере воздушного и морского транспорта.

Государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth), в ходе дебатов в бундестаге 25 марта, заявил, что Европа выстоит в нынешнем глубоком кризисе лишь совместными усилиями на основе принципа солидарности. "Запланированный фонд - ясный сигнал, что мы никого не бросим на произвол судьбы", - подчеркнул он. Одновременно Рот указал и на заинтересованность Германии в создании такого фонда. "Безработные греки являются угрозой и для рабочих мест в Германии", - пояснил он.

Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) обещала оспорить одобренный бундестагом законопроект в Федеральном конституционном суде и призвала президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) не подписывать его.

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