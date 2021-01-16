 В США появились новые данные об эффективности мРНК-вакцин | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.03.2021

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Мир

В США появились новые данные об эффективности мРНК-вакцин

Согласно результатам проведенного в США исследования, у привившихся такими вакцинами, как BioNTech/Pfizer и Moderna, снижается риск заразиться коронавирусом и инфицировать других при бессимптомном заболевании.

Медсестра в США набирает в шприц вакцину от коронавируса

Медсестра в США набирает в шприц вакцину от коронавируса

Так называемые мРНК-вакцины от коронавируса, к которым относятся в том числе препараты компаний BioNTech/Pfizer и Moderna, позволяют эффективно предотвратить заражение, даже если носитель инфекции не проявляет симптомов. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования американских ученых, обнародованные на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в понедельник, 29 марта.

В исследовании, которое проводилось с середины декабря 2020 года по середину марта 2021 года, приняли участие в общей сложности 3950 человек из числа сотрудников по уходу за больными и немощными людьми, работников экстренных служб и специалистов, занятых в жизненно важных отраслях экономики.

В итоге ученые пришли к выводу, что по прошествии двух недель с момента получения второй дозы вакцины риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2 снижается на 90 процентов. Спустя две недели после получения первой дозы вакцины риск заражения снижается на 80 процентов, говорится в исследовании.

Отмечается, что эти наблюдения подтверждают результаты проводившихся ранее исследований, которые показали, что у привившихся пациентов сокращается риск передачи инфекции во время бессимптомного периода.

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    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

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    Особенность вакцины BioNTech/Pfizer - ей требуются сверхнизкие температуры до минус 80 градусов. Поэтому при транспортировке используются специальные термобоксы. Каждая содержит 23 килограмма сухого льда, проложенного тремя слоями: это обеспечивает холод в течение десяти дней. И каждая оснащена термосенсорами, подключенными к спутниковой системе GPS. На снимке: прибытие партии вакцин в Италию.

  • Плакат в одном из центров вакцинации в Израиле

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Израиль подтвердил эффективность вакцины

    Ни одна страна не прививала свое население в декабре-феврале такими высокими темпами, как Израиль, и ни одна другая не изучала при этом столь пристально эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. 21 февраля министерство здравоохранения Израиля сообщило: через две недели после второй прививки риск заболеть снижается на 95,8%, а угроза попасть в больницу или умереть - на 98,9%.

  • Президент ФРГ вручает орден разработчикам вакцины

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Орден в знак благодарности

    Германия отблагодарила своих ученых высшей наградой страны - орденом Крест за заслуги. 19 марта 2021 его вручил Озлем Тюречи и Угуру Шахину президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Вы приняли решение быть учеными и предпринимателями, потому что хотели, чтобы результаты ваших научных исследований дошли до пациентов, - подчеркнул он. - Вы создали вакцину для всего человечества".

    Автор: Андрей Гурков


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