Коронавирус: Испания открывает границы для вакцинированных со всего мира

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 173 млн жителей планеты. Свыше 3,7 млн заболевших скончались, более 156 млн человек выздоровели. DW следит за событиями воскресенья, 6 июня (время московское).

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В Великобритании за минувшие сутки выявили 5341 случай заражения SARS-CoV-2. Это на 68% больше, чем неделю назад. За 24 часа от коронавируса скончались 4 человека.

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Заболевание COVID-19 может привести к развитию синдрома Гийена-Барре. Об этом сообщает крупнейший агрегатор научных новостей, посвященных здоровью, медицине, науке и технологиям EurekАlert! со ссылкой на ученых из Бирмингемского университета. Согласно результатам проведенного ими исследования, первыми симптомами заболевания Гийена-Барре являются онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией. Они были выявлены у участников исследования, перенесших коронавирус в легкой и тяжелой формах.

Израиль начинает вакцинацию подростков

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Испания с 7 июня открывает свои границы для вакцинированных со всего мира. Люди, получившие прививки против коронавируса, "и их семьи" могут находиться в стране, независимо от страны происхождения, заявило правительство в Мадриде. Иностранным круизным судам также будет разрешено снова причаливать в испанских портах.

Испанская туристическая отрасль рассчитывает на летний бизнес после нескольких месяцев локдауна - правительство надеется, что в этом году страну посетят 45 миллионов иностранных туристов. Испания является вторым по популярности туристическим направлением в мире после Франции, в 2019 году, согласно официальным данным, здесь побывало 83,5 миллиона иностранных туристов. В прошлом году это число сократилось на 77 процентов.

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Прививочный центр в Израиле

С воскресенья в Израиле началась вакцинация подростков 12-16 лет. Минздрав до этого времени уже разрешил прививки подростков, входящих в группы риска или проживающих с людьми, для которых заражение коронавирусом может быть особенно опасно. Кроме того, рекомендовалось вакцинировать молодых людей перед выездом за границу.

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Впервые более чем за год туристическая группа из Германии прибыла в Израиль, который после начала пандемии практически отгородился от мира: иностранцам разрешалось въезжать только в исключительных случаях. В минувший вторник антиковидные ограничения были почти полностью отменены. Однако поначалу в Израиль будет допускаться лишь ограниченное число туристических групп. Индивидуальные поездки планируются только на втором этапе, не ранее июля.

Черногория полностью открылась для российских туристов

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Течение COVID-19 у некоторых пациентов проходит молниеносно, состояние может развиться от легкого до среднетяжелого за сутки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По словам главы ведомства, это весомый аргумент для вакцинации. Он подчеркнул, что у вакцинированных пациентов риски заболеть коронавирусом минимальны и они снижаются для всех людей с ростом числа сделавших прививку.

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Российским туристам не придется предъявлять ПЦР-тест при въезде в Черногорию, заявил министр экономического развития этой страны Яков Милатович. "Могу сказать, что граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд", - указал он ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Кроме того, туристам будет обеспечена бесплатная медицинская помощь в случае заражения коронавирусом. Милатович также выразил надежду на возобновление полетов из России, отмененных в марте 2020 года.

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Российский актер театра и кино Артем Анчуков, известный по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Агентство НЛС", "Бандитский Петербург", "Опера. Хроники убойного отдела" и других, скончался в возрасте 39 лет от COVID-19. Анчуков также получил известность как ринг-анонсер M-1 Global и бойцовской лиги ACA Yang Eagles. "У него было 87% поражения легких. Вчера у него разорвало легкое", - сообщили ТАСС в M-1.

Лондон может отложить отмену всех ограничений

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Великобритания может отложить предварительно намеченную на 21 июня отмену остававшихся ограничительных мер в связи с распространением "индийского" варианта коронавируса. Пока рано принимать окончательное решение о полной отмене ограничений, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в эфире телеканала Sky News. На предстоящей неделе Хэнкок и премьер-министр Борис Джонсон изучат данные по "индийской" мутации, которая, по последним данным, на 40 процентов заразнее изначального варианта коронавируса.

Реклама Берлинале в кино под открытым небом на Потсдамской площади в Берлине

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Правительство ФРГ затратило около 10 миллионов евро на связанные с пандемией меры при организации международного кинофестиваля Берлинале, проходящего в этом году в два этапа. "Уже зимой, в разгар второго локдауна, когда еще было неизвестно, когда и что снова будет возможным, мы зарезервировали двузначную миллионную сумму", - сообщила dpa уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters). В связи с эпидемиологической ситуацией организаторы Берлинале решили отказаться от проведения кинофестиваля в феврале и разделить мероприятие на два этапа. В марте прошел онлайн-форум киноиндустрии, а 9-20 июня состоится фестиваль с участием публики, показы будут проходить под открытым небом.

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В России общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом за текущую неделю было максимальным с середины марта, обратил внимание ТАСС. С 31 мая по 6 июня оперативный штаб в Москве сообщил о 62 995 инфицированных, это на 1,7 процента выше, чем за предыдущую неделю. Более высокий недельный показатель был зафиксирован 15-21 марта.

Во время пандемии значительно увеличилось число голодающих

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Немецкая организация помощи голодающим мира (Deutsche Welthungerhilfe) указала на значительное увеличение числа страдающих от голода людей за время пандемии. "Если в 2019 году во всем мире было почти 690 миллионов людей, страдающих от хронического недоедания, то прогнозы на текущий год предполагают до 828 миллионов, тенденция продолжает увеличиваться. Тем самым коронавирус все больше превращается в вирус голода", - заявил генеральный секретарь организации Матиас Могге (Mathias Mogge) в интервью dpa. Он призвал мировое сообщество как можно скорее обеспечить вакцинами бедные страны, прежде всего, африканские. Для этого, по словам главы гуманитарной организации, Германия и ЕС должны увеличить поставки препаратов через инструмент COVAX. Кроме того, Могге выступил за временную отмену патентов на производство вакцин от коронавируса.

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В России за последние 24 часа выявлено 9163 новых инфицированных коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев возросло до 5 126 437, сообщил федеральный оперативный штаб. Число летальных исходов от вирусной пневмонии COVID-19 увеличилось на 351 до 123 787.

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Израиль начинает прививочную кампанию среди подростков 12-15 лет. Министерство здравоохранения страны заявило, что возможные побочные эффекты вакцины от коронавируса для детей и подростков ниже рисков заболевания. "Случаи воспаления сердечной мышцы среди 16-19-летних были редки и в большинстве случаев протекали без осложнений", - говорится в заявлении. Для вакцинации подростков будет использоваться вакцина компаний BioNTech и Pfizer. Израиль проводит одну из наиболее успешных в мире кампаний вакцинации от коронавируса. В стране с 9-миллионным населением более 5,1 миллиона жителей уже получили обе дозы вакцины.

В России завершается вакцинация военнослужащих

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В России практически завершена вакцинация военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгения Крюкова. По его данным, вакцинация осуществлялась на добровольной основе. "В министерстве обороны на сегодняшний день закончено формирование коллективного иммунитета", - отметил он.

Больница в Львове

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В Украине за минувшие сутки зафиксировано 937 новых случаев заражения коронавирусом, от пневмонии COVID-19 скончались 42 человека, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины. Число инфицированных с начала пандемии в Украине возросло до 2 214 517 человек, число летальных исходов - до 51 182.

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Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 286 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 101 тыс. 722, сообщает в воскресенье Минздрав республики. Накануне сообщалось о 238 новых больных за сутки.

По данным ведомства, новых летальных исходов, связанных с COVID-19, в стране нет. С начала пандемии в Узбекистане жертвами коронавирусной инфекции стали 696 человек.

Число выздоровевших после коронавируса достигло 97 714 человек (+197 за сутки), отмечает "Интерфакс".

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В Германии существенно снизилась связанная с пандемией нагрузка на клиники, заявил глава профобъединения интенсивной и неотложной медицины DIVI Гернот Маркс (Gernot Marx) в интервью изданию Redaktionswerk Deutschland. Связанный с пандемией кризис еще не закончился, но ситуация "движется в правильном направлении", отметил он. На текущей неделе стационарное лечение в Германии проходили около 2 тысяч пациентов с коронавирусом, что соответствует ситуации в начале ноября 2020 года, отметил далее Маркс.

Трамп предложил потребовать от КНР возмещения ущерба от пандемии

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Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что Китай должен возместить миру не менее 10 триллионов долларов ущерба в связи с пандемией, поскольку вспышка коронавируса SARS-CoV-2 впервые была зафиксирована в этой стране. Все страны мира должны объединиться и потребовать от китайцев "компенсировать убытки, которые они причинили", заявил Трамп на съезде республиканцев в Северной Каролине. При этом, по его словам, он назвал "нижний порог" ущерба от пандемии, сумма может быть намного больше. Трамп также предложил странам отказаться от выполнения своих долговых обязательств перед Китаем.

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 2 440 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 700 367 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 74 пациента, общее число летальных исходов возросло до 89 222. Выздоровели более 3,538 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 24,7 случая заражения (днем ранее - 26,3). Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, обычно бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

Жители Тайваня скупают защитные маски на фоне новой вспышки

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США предоставят Тайваню 750 000 доз вакцины против COVID-19 в рамках кампании президента Джо Байдена по распространению препаратов по всему миру, заявили три сенатора. Власти самоуправляемого острова пожаловались, чтоПекин препятствует их усилиям по обеспечению вакцинации на фоне новой вспышки коронавируса.

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За вакцинацию детей с историей заболеваний выступила министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). "Если безопасная вакцина будет одобрена и доступна для этой возрастной группы, она может внести важный вклад в борьбу с пандемией, потому что дети и подростки также могут иметь риски для здоровья", - сказала она в интервью группе изданий Funke. Министр заверила, что обязательной вакцинации в Германии не будет - ни для взрослых, ни для детей.

Глава Минздрава ФРГ указал на замедление темпов вакцинации в стране

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80 процентов взрослых в Германии, желающих вакцинироваться, получат хотя бы одну дозу вакцины к середине июля, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) изданию Bild am Sonntag. За неделю до этого в эфире общественно-правового телевидения он говорил о "почти 90 процентах" до середины июля. 7 июня по всей Германии будет отменена приоритетность вакцинации.

Балет во время пандемии в Штутгарте

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Пандемия нанесла огромный ущерб сфере искусства и культуры в Германии. Больше всего пострадали рынки кино, театраи изобразительного искусства: их продажи упали до уровня ниже 2003 года. В целом оборот в этой сфере уменьшился на 22,4 млрд евро. К такому экспертному заключению пришла Научная служба бундестага. Согласно ее отчету, в культурном и творческом секторе в Германии занято в общей сложности около 260 000 компаний и более 1,8 млн человек.

Джонсон призвал вакцинировать мир до 2023 года

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Британский премьер Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров стран "большой семерки" на предстоящем саммите взять обязательство по обеспечению вакцинации всего мира от коронавируса до конца 2022 года. По словам политика, это стало бы "величайшим подвигом в истории медицины".

Очередной саммит "Группы семи" ("большой семерки", G7) должен состояться в Великобритании 11-13 июня. Впервые за примерно два года лидеры семи ведущих экономик мира пообщаются в очном формате. В саммите по приглашению Бориса Джонсона также примут участие в качестве гостей лидеры Австралии, Индии и Южной Кореи.

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По данным министерства здравоохранения Бразилии, в стране за прошедшие сутки зарегистрированы более 66 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, при этом 1 689 человек скончались.

Вакцинация в районе Амазонки

Всего с начала пандемии бразильские власти зарегистрировали 16 907 425 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее число умерших достигло 472 531 человека. После США и Индии Бразилия стала третьей страной по распространенности SARS-CoV-2, а по уровню смертности от его последствий крупнейшая страна Южной Америки занимает вторую позицию в мире.

В США привиты больше трети населения

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В США более 138 миллионов человек полностью привиты от коронавируса - таковы данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Более 170 млн человек получили как минимум одну прививку из двух. В распоряжение медиков поступили 371 млн доз вакцин, около 300 млн из них были использованы. Население США насчитывает 328 млн человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 5 июня >>>

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