 Как коронавирус отразился на призывной кампании в российскую армию | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.11.2020

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Россия

Как коронавирус отразился на призывной кампании в российскую армию

Несмотря на накрывшую Россию вторую волну пандемии COVID-19, осенний призыв в армию идет по плану. Как Минобороны РФ это удается, выясняла DW.

Российские солдаты-срочники в столовой за приемом пищи (фото из архива)

Российские солдаты-срочники в столовой за приемом пищи (фото из архива)

Военнослужащие-срочники в силу условий проживания и несения службы находятся в группе риска по коронавирусу. В министерстве обороны России заверяют, что принимают все необходимые меры для защиты личного состава. И собираются в этом году призвать не меньше новобранцев, чем, например в 2018-м.

Между тем сами призывники и их родители жалуются на скученность в военкоматах во время проведения медкомиссий. Как пандемия SARS-CoV-2 повлияла на призыв в российскую армию и на характер несения службы некоторыми бойцами - у DW.

Призвать новобранцев в сжатые сроки

С 1 октября по 31 декабря Минобороны России планирует призвать на военную службу 128 тысяч молодых людей. За прошедшие почти два месяца осеннего призыва военкоматы успели отправить в российскую армию 59 тысяч новобранцев. С учетом весенних призывников к концу 2020 года в воинских частях будут находиться 263 тысячи солдат-срочников. Это один из самых низких показателей в современной истории России, хотя в 2018 году было и того меньше - 260,5 тысячи. Общая численность Вооруженных сил РФ составляет около 1 млн человек.

Министерство обороны ежедневно отчитывается о количестве заболевших и выздоровевших военнослужащих. С марта коронавирусом были инфицированы 4183 российских военных, следует из пресс-релиза ведомства. По статистике Минобороны, последние 10 дней этот показатель ежедневно увеличивался примерно на 260 человек.

Здание Минобороны РФ

Минобороны РФ ежедневно отчитывается о числе заболевших и выздоровевших военнослужащих

Весной 2020 года, во время первой волны пандемии, в российских СМИ появлялась информация, что в апреле-июле призыва вовсе не будет. В итоге призыв не отменили, но перенесли его начало на полтора месяца - на медосмотры и другие связанные с призывом мероприятия стали приглашать ближе к середине мая. Что осложнило задачу - 135 тысяч человек нужно было отправить в войска не за три с половиной месяца, а за два.

"То, что не сократили план призыва, вызвало серьезные сложности в весеннем призывном периоде, вызовет и сейчас", - прогнозирует юрист правозащитной организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" Александр Горбачев. В организацию поступило множество жалоб на нарушения со стороны военкоматов. Большинство из них связаны с игнорированием санитарно-эпидемиологических требований, но есть и указания на нарушение прав призывников.

Решение военкомата обжаловано в суде

Иван (имя изменено), который обратился к "Солдатским матерям Санкт-Петербурга", несколько лет регулярно проходил медкомиссии в военкомате Фрунзенского района города. Каждый раз жаловался на здоровье и каждый раз его отпускали с просьбой приходить так отмечаться до 27 лет. В последний раз, летом нынешнего года, врач, проводившая психологический тест, заявила 25-летнему Ивану, что с "такими результатами" в армию не берут.

Люди в защитных костюмах проводят дезинфекцию на одной из станций московского метро

Из-за пандемии весенний призыв в российскую армию начали с задержкой на полтора месяца

"Тем не менее через пару дней мне позвонили и сообщили, что я годен и в такой-то день должен отправиться на службу", - делится парень. С таким решением комиссии он не согласился и обжаловал его в суде. Рассмотрение жалобы продолжается. Желание призвать даже тех, кого несколько лет признавали негодными для службы в ВС, возможно, связано с пандемией COVID-19. Болеют призывники, болеют члены комиссий, а план по призыву выполнять нужно.

"Специфика призывных мероприятий в том, что ответственности за призыв негодных (по состоянию здоровья. - Ред.) нет, - сетует Александр Горбачев. - Это замкнутый круг, в котором никогда не поймешь, кто виноват. Призывная комиссия - коллективный орган. Врач, который выносит итоговое заключение, основывается на заключениях других врачей, а те - на основе документов из медучреждений".

Коронавирус как повод ограничить права призывников

Анну (имя изменено) из города Всеволожск Ленинградской области не пустили в городской военкомат в качестве представителя ее сына, сославшись на ограничения, установленных в этом учреждении из-за коронавируса. При этом, по выражению женщины, "в военкомате призывники толпились как кильки в банке".

Призывники в одном из военкоматом Петербурга в ожидании медкомиссии

Призывники в одном из военкоматом Петербурга в ожидании медкомиссии

Мать призывника, как и Горбачев, считает, что данный случай - это пример того, как военкоматы используют коронавирус для ограничения прав призывников. Анна боится, что в ее отсутствие сотрудники ведомства могут "случайно потерять" оригиналы медицинских документов, которые дают ее сыну право на освобождение от воинской службы.

На вышеперечисленные хитрости военкоматы, по словам Горбачева, идут в основном в больших городах, в провинции такой необходимости обычно нет. "Надо понимать, что во многих регионах России молодые люди с большим желанием идут в армию, - признает Александр Горбачев. - Кроме того, если в Москве и Петербурге ребята юридически подкованы, то в регионах этого нет. Там план призыва выполнить легче".

Как пандемия повлияла на службу некоторых солдат

Между тем сама служба для некоторых солдат срочников из-за пандемии коронавируса стала немного легче, рассказал DW политический активист Павел Крисевич. Он был призван в армию в прошлом году, а заканчивал службу весной, в разгар первой волны пандемии. "Апрель-май - это время спортмассовых мероприятий, а я как раз заведовал спортом в подразделении, - вспоминает Крисевич. - Но из-за коронавируса все отменилось, и по выходным солдаты, как правило, спали".

Правда, у медицинской роты и роты химзащиты забот, напротив, прибавилось, продолжает Крисевич. Бойцы первой измеряли температуру у сослуживцев и отправляли больных в полевой госпиталь, а второй - обрабатывали поверхности хлоркой, предварительно надев на себя костюмы химзащиты.

В "Солдатских матерях Санкт-Петербурга" считают, что меры по борьбе с коронавирусом, принятые российскими военными, либо недостаточно, либо неэффективны. В представленной недавно аналитической справке по итогам весеннего призыва правозащитная организация дает следующие рекомендации. "Целесообразна отмена призывных мероприятий или сокращение количества призываемых граждан в период распространения коронавирусной (или иной подобной) инфекции в стране или в районах с большим количеством инфицированных граждан", - отмечается в документе.

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    Автор: Марина Барановская


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