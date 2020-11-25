Как коронавирус отразился на призывной кампании в российскую армию

Военнослужащие-срочники в силу условий проживания и несения службы находятся в группе риска по коронавирусу. В министерстве обороны России заверяют, что принимают все необходимые меры для защиты личного состава. И собираются в этом году призвать не меньше новобранцев, чем, например в 2018-м.

Между тем сами призывники и их родители жалуются на скученность в военкоматах во время проведения медкомиссий. Как пандемия SARS-CoV-2 повлияла на призыв в российскую армию и на характер несения службы некоторыми бойцами - у DW.

Призвать новобранцев в сжатые сроки

С 1 октября по 31 декабря Минобороны России планирует призвать на военную службу 128 тысяч молодых людей. За прошедшие почти два месяца осеннего призыва военкоматы успели отправить в российскую армию 59 тысяч новобранцев. С учетом весенних призывников к концу 2020 года в воинских частях будут находиться 263 тысячи солдат-срочников. Это один из самых низких показателей в современной истории России, хотя в 2018 году было и того меньше - 260,5 тысячи. Общая численность Вооруженных сил РФ составляет около 1 млн человек.

Министерство обороны ежедневно отчитывается о количестве заболевших и выздоровевших военнослужащих. С марта коронавирусом были инфицированы 4183 российских военных, следует из пресс-релиза ведомства. По статистике Минобороны, последние 10 дней этот показатель ежедневно увеличивался примерно на 260 человек.

Минобороны РФ ежедневно отчитывается о числе заболевших и выздоровевших военнослужащих

Весной 2020 года, во время первой волны пандемии, в российских СМИ появлялась информация, что в апреле-июле призыва вовсе не будет. В итоге призыв не отменили, но перенесли его начало на полтора месяца - на медосмотры и другие связанные с призывом мероприятия стали приглашать ближе к середине мая. Что осложнило задачу - 135 тысяч человек нужно было отправить в войска не за три с половиной месяца, а за два.

"То, что не сократили план призыва, вызвало серьезные сложности в весеннем призывном периоде, вызовет и сейчас", - прогнозирует юрист правозащитной организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" Александр Горбачев. В организацию поступило множество жалоб на нарушения со стороны военкоматов. Большинство из них связаны с игнорированием санитарно-эпидемиологических требований, но есть и указания на нарушение прав призывников.

Решение военкомата обжаловано в суде

Иван (имя изменено), который обратился к "Солдатским матерям Санкт-Петербурга", несколько лет регулярно проходил медкомиссии в военкомате Фрунзенского района города. Каждый раз жаловался на здоровье и каждый раз его отпускали с просьбой приходить так отмечаться до 27 лет. В последний раз, летом нынешнего года, врач, проводившая психологический тест, заявила 25-летнему Ивану, что с "такими результатами" в армию не берут.

Из-за пандемии весенний призыв в российскую армию начали с задержкой на полтора месяца

"Тем не менее через пару дней мне позвонили и сообщили, что я годен и в такой-то день должен отправиться на службу", - делится парень. С таким решением комиссии он не согласился и обжаловал его в суде. Рассмотрение жалобы продолжается. Желание призвать даже тех, кого несколько лет признавали негодными для службы в ВС, возможно, связано с пандемией COVID-19. Болеют призывники, болеют члены комиссий, а план по призыву выполнять нужно.

"Специфика призывных мероприятий в том, что ответственности за призыв негодных (по состоянию здоровья. - Ред.) нет, - сетует Александр Горбачев. - Это замкнутый круг, в котором никогда не поймешь, кто виноват. Призывная комиссия - коллективный орган. Врач, который выносит итоговое заключение, основывается на заключениях других врачей, а те - на основе документов из медучреждений".

Коронавирус как повод ограничить права призывников

Анну (имя изменено) из города Всеволожск Ленинградской области не пустили в городской военкомат в качестве представителя ее сына, сославшись на ограничения, установленных в этом учреждении из-за коронавируса. При этом, по выражению женщины, "в военкомате призывники толпились как кильки в банке".

Призывники в одном из военкоматом Петербурга в ожидании медкомиссии

Мать призывника, как и Горбачев, считает, что данный случай - это пример того, как военкоматы используют коронавирус для ограничения прав призывников. Анна боится, что в ее отсутствие сотрудники ведомства могут "случайно потерять" оригиналы медицинских документов, которые дают ее сыну право на освобождение от воинской службы.

На вышеперечисленные хитрости военкоматы, по словам Горбачева, идут в основном в больших городах, в провинции такой необходимости обычно нет. "Надо понимать, что во многих регионах России молодые люди с большим желанием идут в армию, - признает Александр Горбачев. - Кроме того, если в Москве и Петербурге ребята юридически подкованы, то в регионах этого нет. Там план призыва выполнить легче".

Как пандемия повлияла на службу некоторых солдат

Между тем сама служба для некоторых солдат срочников из-за пандемии коронавируса стала немного легче, рассказал DW политический активист Павел Крисевич. Он был призван в армию в прошлом году, а заканчивал службу весной, в разгар первой волны пандемии. "Апрель-май - это время спортмассовых мероприятий, а я как раз заведовал спортом в подразделении, - вспоминает Крисевич. - Но из-за коронавируса все отменилось, и по выходным солдаты, как правило, спали".

Правда, у медицинской роты и роты химзащиты забот, напротив, прибавилось, продолжает Крисевич. Бойцы первой измеряли температуру у сослуживцев и отправляли больных в полевой госпиталь, а второй - обрабатывали поверхности хлоркой, предварительно надев на себя костюмы химзащиты.

В "Солдатских матерях Санкт-Петербурга" считают, что меры по борьбе с коронавирусом, принятые российскими военными, либо недостаточно, либо неэффективны. В представленной недавно аналитической справке по итогам весеннего призыва правозащитная организация дает следующие рекомендации. "Целесообразна отмена призывных мероприятий или сокращение количества призываемых граждан в период распространения коронавирусной (или иной подобной) инфекции в стране или в районах с большим количеством инфицированных граждан", - отмечается в документе.

Смотрите также:

Как Европа борется со второй волной коронавируса Европу захлестнула вторая волна коронавируса С приходом осени число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией резко взмыло вверх: к ноябрю во многих государствах Европы ежедневный прирост исчислялся десятками тысяч случаев. На фоне всплеска заболеваний COVID-19 все больше стран вновь стали вводить многочисленные ограничения, пытаясь замедлить распространение коронавируса и предотвратить коллапс системы здравоохранения.

Как Европа борется со второй волной коронавируса Германия: мягкий локдаун К началу ноября в Германии был установлен новый антирекорд числа заражений - суточный прирост инфицированных SARS-CoV-2 превысил отметку в 20 тысяч. Пытаясь его уменьшить, власти со 2 ноября ввели мягкий локдаун. Канцлер Ангела Меркель призвала жителей страны к пониманию необходимости введенных противоэпидемиологических мер. К середине ноября суточные показатели стали снижаться.

Как Европа борется со второй волной коронавируса Германия: клубы и спортзалы закрыты, рестораны работают только навынос Мягкий или частичный локдаун в Германии в основном коснулся сферы досуга и развлечений: закрыты клубы, дискотеки, спортзалы и театры; рестораны, кафе и бары могут торговать только навынос. Школы и детские сады продолжают работать. Ограничения предположительно будут действовать до конца ноября.

Как Европа борется со второй волной коронавируса Маски: неизменный атрибут осеннего гардероба Одним из главных требований социального дистанцирования в Германии остается ношение защитных масок. Во многих немецких городах их теперь нужно носить не только в общественном транспорте, но и на оживленных улицах. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы от 50 до 250 евро - в зависимости от федеральной земли.

Как Европа борется со второй волной коронавируса Россия: антирекорды числа заражений и летальных исходов Суточные показатели прироста заражений коронавирусом в РФ к ноябрю превысили 22 тысячи. 17 ноября в стране был зафиксирован антирекорд смертности - от последствий COVID-19 за сутки умерли 442 человека. Регионы с трудом справляются со второй волной: СМИ пишут о том, что в некоторых больницах койки и раскладушки ставят в коридорах, больным не хватает кислорода, а скорую приходится ждать сутками.

Как Европа борется со второй волной коронавируса В Москве - одни из самых суровых ограничений в РФ Несмотря на антирекорды числа зараженных SARS-CoV-2, локдаун в РФ пока объявлять не собираются, вводя точечные ограничения на уровне регионов. Одни из самых суровых - в Москве. С 13 ноября столичные бары и рестораны не могут работать по ночам, вузы переведены на удаленку, запрещено посещение "культурных, выставочных, просветительских мероприятий". Ограничения продлятся до 15 января 2021 года.

Как Европа борется со второй волной коронавируса Беларусь: массовые демонстрации в условиях пандемии На фоне роста заражений SARS-CoV-2 в Беларуси ее жители продолжают выходить на многотысячные акции протеста. Лукашенко уже обвинил протестующих в том, что их действия осложняют борьбу с COVID-19. О массовых задержаниях и арестах демонстрантов и об антисанитарных условиях в СИЗО власти умалчивают. К 14 ноября суточный прирост заболеваний превысил 1200 случаев. Многие считают статистику заниженной.

Как Европа борется со второй волной коронавируса Украина: киноиндустрия и ресторанный бизнес боятся не пережить локдаун выходного дня Уровень суточных заражений коронавирусом в Украине к середине ноября достиг максимума с начала пандемии, превысив 12 тысяч. В стране введен локдаун выходного дня: по субботам и воскресеньям работают только продовольственные магазины, аптеки, транспорт и заправки. Рестораны, бары и кафе могут торговать навынос. Рестораторы, представители киноиндустрии и сферы торговли опасаются за свой бизнес.

Как Европа борется со второй волной коронавируса Австрия: жесткий локдаун до 6 декабря В борьбе с коронавирусом австрийские власти ввели жесткий локдаун. С 17 ноября по 6 декабря выходить из дома разрешается только по определенным причинам - например, для посещения продуктовых магазинов и аптек, поездок на работу, на прием к врачу. Разрешены также прогулки и пробежки. Все магазины за исключением супермаркетов закрыты, аптеки, банки и автозаправки продолжат работать.

Как Европа борется со второй волной коронавируса Франция: больных COVID-19 отправляют на лечение в Германию Франция находится на четвертом месте в мире по уровню распространения коронавируса. С начала пандемии здесь выявлено 1,9 млн заражений. Система здравоохранения страны перегружена, некоторых пациентов перевозят на лечение в ФРГ. С конца октября в стране действует локдаун. Жителям отводится один час в день, чтобы сходить в магазин, к врачу или прогуляться в радиусе не более одного километра от дома.

Как Европа борется со второй волной коронавируса Швеция: коронавирус стал третьей по распространенности причиной смерти В первом полугодии 2020 года последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в Швеции. Около 10 процентов от общего числа умерших в стране скончались от последствий COVID-19, говорится в отчете Минздрава.

Как Европа борется со второй волной коронавируса Италия: объятия с родителями через пластиковую штору Италия входит в десятку стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Число заражений с начала пандемии превысило миллион. С ноября в стране действует комендантский час. Территория Италии разделена на три зоны риска, в регионах "красной зоны" - частичный локдаун. Многие дома престарелых закрыты для посещения. В одном из них оборудовали комнату с пластиковыми шторами, чтобы люди могли обняться.

Как Европа борется со второй волной коронавируса Дания: жертвами коронавируса стали норки Власти Дании распорядились уничтожить всех норок на фермах страны. Причиной стал обнаруженный у норок мутировавший коронавирус SARS-CoV-2, который распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Дания является крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране работают 1139 норковых ферм, на которых в сумме живут около 15-17 миллионов норок.

Как Европа борется со второй волной коронавируса Свет в конце туннеля: вакцины от коронавируса могут появиться уже в начале 2021 года Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и американская корпорация Pfizer 9 ноября объявили о том, что разработанная ими вакцина показала эффективность в 90%. Неделей спустя о 95-процентной действенности своей вакцины заявила американская фирма Moderna. Обе компании намерены подать в США заявку об ускоренной регистрации препарата. Есть надежда, что уже в начале 2021 года вакцина будет доступна. Автор: Марина Барановская

