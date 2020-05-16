Комментарий: За последствия эпидемии коронавируса в РФ ответят губернаторы

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России с каждым днем выглядит все более тревожно. Даже официально публикуемая статистика не дает никаких поводов для оптимизма. Но вместо того, чтобы признать всю серьезность ситуации в России и ввести чрезвычайные меры, федеральные и региональные власти заняты совсем другим.

"Должна быть создана атмосфера праздника"

Выступая в эфире телеканала "Россия 24" мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия коронавируса в Европе "со стороны смотрится вообще, как катастрофическая ситуация" и напомнил, что в странах Европы вводят "полные локауты, комендантские часы, чрезвычайное положение, закрытие всех предприятий".

Федор Крашенинников

Принимаемые правительствами Германии, Франции и других стран меры борьбы с эпидемией коронавируса подаются населению России едва ли не как доказательства неэффективности и неспособности европейских правительств противостоять эпидемии. "Будем надеяться, что обойдемся без такого рода решений и не допустим такого развития событий, которое мы видим в европейских странах. Но ситуация тревожная", - добавил Собянин.

Ситуация, действительно, тревожная, тут не поспоришь. Тем удивительнее, что в том же самом выступлении Собянин заявил, что власти, скорее всего, разрешат проведение в столице России "знаковых для страны спортивных мероприятий", оговорившись, что, возможно, это будет лишь при условии соблюдения всех противоэпидемических мер. "Мы, конечно, смотрим на значимость этих мероприятий, если какой-то футбольный матч или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна. Должна быть создана атмосфера праздника", - сказал мэр Собянин.

Кремль умывает руки

Двойственность позиции Сергея Собянина может удивить только далекого от российских реалий наблюдателя. Мэр Москвы, как и его коллеги по всей России, находится в сложном положении. С одной стороны, он должен поддерживать транслируемый из Кремля оптимизм и создавать видимость, что эпидемия не только под контролем, но и скоро завершится. С другой стороны, дело может повернуться так, что вводить пугающие население ограничительные меры все-таки придется. Причем брать всю ответственность на себя, поскольку федеральная власть заранее умыла руки. Во всяком случае, это очевидным образом следует, например, из решений и поручений, опубликованных 12 ноября по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Документ предписывает руководителям субъектов РФвзять на личный контроль "вопросы обеспечения медицинских организаций лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики; незамедлительного лекарственного обеспечения граждан, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях; создания резерва коек для пациентов".

То есть спрашивать за все будут с губернаторов, причем так, будто Россия является настоящей федерацией, а у местных руководителей достаточно авторитета, компетенции и ресурсов для решения всех этих вопросов. Впрочем, не так давно Владимир Путин объявил о выделении средств регионам на борьбу с эпидемией. В общем, и здесь Кремль подстраховался: если что - и деньги выделили, и полномочия передали, так что все вопросы к избранным гражданами губернаторам.

Весьма примечательно выглядит шестой пункт этого же документа, который предписывает руководителям регионов "обеспечить надлежащий анализ текущей эпидемиологической обстановки и введение на его основе необходимых ограничительных мер, не допуская при этом негативные экономические последствия".

То есть, никаких общенациональных карантинов, локдаунов или чрезвычайных положений вводить не предполагается. Если что-то подобное и будет введено в каком-то регионе, то федеральная власть за это никак не собирается отвечать: ведь это губернатор так проанализировал ситуацию, это его и только его решение. А значит, и помощь населению надо будет требовать от него, а вовсе не от Путина или даже Мишустина.

"Положение хуже губернаторского"

Зная, как на самом деле устроена российская власть, можно легко себе представить последствия такой политики. По сути, губернаторы поставлены в положение, когда им надо бороться не с эпидемией, а за свое будущее. Методы этой борьбы вполне предсказуемы.

Во-первых, реальное положение дел с заболеваемостью и смертностью будет и дальше корректироваться с учетом средних по стране цифр - чтобы не выглядеть хуже всех и в то же время не привлекать ненужного внимания.

Во-вторых, болезненные, но необходимые меры по жестким ограничениям или не будут приниматься вовсе или их введение будет максимально оттягиваться, чтобы опять-таки не выглядеть хуже всех и не отвечать потом за "негативные экономические последствия".

В-третьих, даже если развитие эпидемии в России в ближайшие месяцы пойдет по самому негативному сценарию, никто в Кремле, и тем более лично Владимир Путин, ни в коем случае не признают никакой ответственности за это, прикрывшись изданными заранее постановлениями, поручениями и прочими документами.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом

Смотрите также:

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Инфицированные и умершие от COVID-19 По общему числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом Российская Федерация 12 мая вышла на второе место в мире - больше их выявлено только в США. При этом, по официальным данным, смертность от COVID-19 в России низкая. Уровень летальности от новой инфекции в стране в 7,6 раза ниже среднемирового, заявила в тот же день вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Сомнения и споры вокруг цифр Газеты The Financial Times и The New York Times поставили официальные цифры под сомнение, написав, что число жертв коронавируса в Москве и СПб может быть на 70% выше. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о некорректности его подсчетов смертности от COVID-19. А представитель МИД РФ Захарова потребовала от газет опровержений, что они делать отказались, настаивая на своей правоте.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Начало выхода России из карантина 11 мая президент Путин заявил, что в РФ прекращается единый период нерабочих дней, объявленный из-за эпидемии 6 недель назад. Началось постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом - заработали предприятия промышленности, сельского хозяйства, энергетики. Однако у губернаторов осталось право дополнять, смягчать или сохранять конкретные карантинные меры на региональном уровне.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Помощь населению и бизнесу Путин также объявил о мерах поддержки населения и бизнеса, пострадавшего от локдауна. С 1 июня в РФ будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Решено также полностью списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал текущего года для малого и среднего бизнеса. А самозанятым россиянам вернут уплаченные в прошлом году налоги.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Вышли на плато? Судя по всему, причиной ослабления карантинных мер стало то, что власти РФ пришли к выводу - рост заболеваемости коронавирусом в стране удалось остановить. Об этом 14 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что темп прироста новых случаев остается незначительным на протяжении 11 дней. Правда, при этом она подчеркнула, что надо очень осторожно подходить к такого рода оценкам.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Маски и перчатки В ряде регионов России для противодействия распространению коронавируса был введен так называемый "масочный режим". С 12 мая ношение масок и перчаток стало обязательным в общественном транспорте в Москве и Московской области. Штраф за отсутствие маски в столице составляет около 5 тысяч рублей.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Тестирование на антитела С 15 мая в Москве началось бесплатное тестирование жителей города на наличие антител к COVID-19. По словам мэра столицы Собянина, для проведения тестирования по новому методу власти Москвы установили автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования должна превысить 200 тыс анализов в сутки.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Отмена парада Победы и перенос голосования по конституции Пандемия коронавируса сильно повлияла на политическую повестку дня в РФ. Власти вынуждены были отменить уже анонсированное ими всенародное голосование по поправкам в конституцию (новая дата пока не определена), а также отказаться от проведения 9 мая в Москве парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (прошла только воздушная часть). Парад также обещано провести позднее.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Заразившиеся SARS-CoV-2 российские политики Как и по всему миру, в России коронавирус не щадит и политиков. 12 мая о том, что он инфицирован и находится в больнице, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил, что его тест был положительным - и был госпитализирован. А министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова уже выздоровели и вновь приступили к работе. Автор: Владимир Дорохов

