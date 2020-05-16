Комментарий: За последствия эпидемии коронавируса в РФ ответят губернаторы

Федеральные власти заранее возлагают всю ответственность за последствия эпидемии коронавируса в России и любые непопулярные меры борьбы с ним на губернаторов, считает Федор Крашенинников.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России с каждым днем выглядит все более тревожно. Даже официально публикуемая статистика не дает никаких поводов для оптимизма. Но вместо того, чтобы признать всю серьезность ситуации в России и ввести чрезвычайные меры, федеральные и региональные власти заняты совсем другим.
Выступая в эфире телеканала "Россия 24" мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия коронавируса в Европе "со стороны смотрится вообще, как катастрофическая ситуация" и напомнил, что в странах Европы вводят "полные локауты, комендантские часы, чрезвычайное положение, закрытие всех предприятий".
Принимаемые правительствами Германии, Франции и других стран меры борьбы с эпидемией коронавируса подаются населению России едва ли не как доказательства неэффективности и неспособности европейских правительств противостоять эпидемии. "Будем надеяться, что обойдемся без такого рода решений и не допустим такого развития событий, которое мы видим в европейских странах. Но ситуация тревожная", - добавил Собянин.
Ситуация, действительно, тревожная, тут не поспоришь. Тем удивительнее, что в том же самом выступлении Собянин заявил, что власти, скорее всего, разрешат проведение в столице России "знаковых для страны спортивных мероприятий", оговорившись, что, возможно, это будет лишь при условии соблюдения всех противоэпидемических мер. "Мы, конечно, смотрим на значимость этих мероприятий, если какой-то футбольный матч или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна. Должна быть создана атмосфера праздника", - сказал мэр Собянин.
Двойственность позиции Сергея Собянина может удивить только далекого от российских реалий наблюдателя. Мэр Москвы, как и его коллеги по всей России, находится в сложном положении. С одной стороны, он должен поддерживать транслируемый из Кремля оптимизм и создавать видимость, что эпидемия не только под контролем, но и скоро завершится. С другой стороны, дело может повернуться так, что вводить пугающие население ограничительные меры все-таки придется. Причем брать всю ответственность на себя, поскольку федеральная власть заранее умыла руки. Во всяком случае, это очевидным образом следует, например, из решений и поручений, опубликованных 12 ноября по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Документ предписывает руководителям субъектов РФвзять на личный контроль "вопросы обеспечения медицинских организаций лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики; незамедлительного лекарственного обеспечения граждан, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях; создания резерва коек для пациентов".
То есть спрашивать за все будут с губернаторов, причем так, будто Россия является настоящей федерацией, а у местных руководителей достаточно авторитета, компетенции и ресурсов для решения всех этих вопросов. Впрочем, не так давно Владимир Путин объявил о выделении средств регионам на борьбу с эпидемией. В общем, и здесь Кремль подстраховался: если что - и деньги выделили, и полномочия передали, так что все вопросы к избранным гражданами губернаторам.
Весьма примечательно выглядит шестой пункт этого же документа, который предписывает руководителям регионов "обеспечить надлежащий анализ текущей эпидемиологической обстановки и введение на его основе необходимых ограничительных мер, не допуская при этом негативные экономические последствия".
То есть, никаких общенациональных карантинов, локдаунов или чрезвычайных положений вводить не предполагается. Если что-то подобное и будет введено в каком-то регионе, то федеральная власть за это никак не собирается отвечать: ведь это губернатор так проанализировал ситуацию, это его и только его решение. А значит, и помощь населению надо будет требовать от него, а вовсе не от Путина или даже Мишустина.
Зная, как на самом деле устроена российская власть, можно легко себе представить последствия такой политики. По сути, губернаторы поставлены в положение, когда им надо бороться не с эпидемией, а за свое будущее. Методы этой борьбы вполне предсказуемы.
Во-первых, реальное положение дел с заболеваемостью и смертностью будет и дальше корректироваться с учетом средних по стране цифр - чтобы не выглядеть хуже всех и в то же время не привлекать ненужного внимания.
Во-вторых, болезненные, но необходимые меры по жестким ограничениям или не будут приниматься вовсе или их введение будет максимально оттягиваться, чтобы опять-таки не выглядеть хуже всех и не отвечать потом за "негативные экономические последствия".
В-третьих, даже если развитие эпидемии в России в ближайшие месяцы пойдет по самому негативному сценарию, никто в Кремле, и тем более лично Владимир Путин, ни в коем случае не признают никакой ответственности за это, прикрывшись изданными заранее постановлениями, поручениями и прочими документами.
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом
Смотрите также: