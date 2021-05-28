Коронавирус: Бельгия ослабит локдаун

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 173 млн жителей планеты. Более 3,7 млн заболевших скончались, более 156 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 5 июня (время московское).

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В США полностью вакцинированы более 137 миллионов человек. По данным Управления здравоохранения CDC, центрам и мобильным службам иммунизации в общей сложности было поставлено более 369 млн доз вакцины, всего сделано около 299 млн прививок. Почти 170 миллионов человек были вакцинированы хотя бы один раз. В Соединенных Штатах проживает 328 миллионов человек.

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В Колумбии за 24 часа выявлено почти 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это новый максимум суточного прироста за все время эпидемии в стране. Предыдущий пик был зафиксирован днем ранее (28 624 случая), рекордные значения в стране фиксируются четвертый день подряд.

В общей сложности с начала пандемии в Колумбии зарегистрировано 3 518 046 случаев заражения, умерли 90 890, выздоровели 3 267 100 человек.

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На одной из улиц бразильского города Марика

В Бразилии за сутки выявлено 37 936 случаев заражения коронавирусом, скончались 1454 пациента.

С начала эпидемии COVID-19 в Бразилии в общей сложности подтверждено более 16,8 млн случаев заражения коронавирусом, скончались около 470 842 пациентов, выздоровевшими считаются около 17 миллионов человек.

Бельгия ослабит противоэпидемические меры

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В Бельгии объявлено об очередном ослаблении противоэпидемических ограничений. С 9 июня кафе и рестораны впервые более чем за полгода откроют для посетителей внутренние помещения. Однако за одним столом сидеть смогут не более четырех человек. Жителям Бельгии будет разрешено принимать у себя дома до четырех гостей. Также при соблюдении определенных санитарно-гигиенических правил откроются кинотеатры, спортивные залы, фитнес-центры и сауны.

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Российская вакцина "Спутник V"

В Сербии началось производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Как сообщил в пятницу вечером сербский телерадиоканал РТС, препарат изготавливается на базе сербского института "Торлак". Ожидается, что вакцина станет доступна на прививочных пунктах в Сербии в течение 10 дней. Сербия стала первой страной в Европе, которая начала производство "Спутника V" на собственных мощностях.

В тот же день о готовящемся запуске российской вакцины в Аргентине объявил глава фармацевтической компании Richmond Марсело Рубен Фигейрас.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 4 июня >>>

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