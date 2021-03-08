 Минздрав ФРГ опроверг статью о планах использования бракованных масок | Новости из Германии о Германии | DW | 05.06.2021

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Германия

Минздрав ФРГ опроверг статью о планах использования бракованных масок

По сведениям Der Spiegel, Минздрав закупил дефектных масок на 1 млрд евро, которые планировалось раздать бездомным или хранить как национальный резерв, а затем уничтожить. Министерство опровергло эту информацию.

Выстиранные защитные маски

Министерство здравоохранения ФРГ отвергло обвинения в том, что оно якобы планировало использовать бракованные защитные маски. "Правительство не принимало решений об уничтожении товарных запасов. Таким образом, соответствующее сообщение в СМИ не соответствует действительности, нам неизвестно, на чем оно базируется", - заявило ведомство в субботу, 5 июня.

Журнал Der Spiegel сообщил накануне, что в начале 2020 года Минздрав Германии закупил непригодных масок ориентировочно на 1 миллиард евро. По информации издания, поскольку их нельзя было распространять обычным образом, сотрудники министерства сначала предполагали раздать их получателям социальной помощи, инвалидам и бездомным. Однако впоследствии планировалось складировать маски в качестве национального резерва, а затем уничтожить, пишет Der Spiegel. Статья вызвала волну критики в Германии в адрес министра здравоохранения Йенса Шпана (Jens Spahn).

В министерстве здравоохранения на это указали, что ведомство строго следит за качеством закупаемых масок и в случае обнаружения дефектов материала не принимает товар и не оплачивает его. При бесплатной раздаче масок от коронавируса в учреждения для помощи бездомным на первом плане всегда стоит максимальная защита проживающих там граждан и сотрудников, утверждают в германском Минздраве, а распределение масок для получающих помощи по безработице происходило через аптеки, которые сами закупали маски.

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  • Фукуи

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    Автор: Элла Володина


  • Ганновер

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    В Германии пока нет обязательного предписания носить защитные маски в общественных местах, как, например, в Чехии. Однако жители страны готовятся к этому варианту развития событий, а также налаживают производство простых масок для медицинских учреждений и прочих служб, в них нуждающихся. Такие модели со сменными фильтрами сейчас вяжет художница из Ганновера Манша Фридрих.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    На пошив простых масок сейчас переключились реквизиторы некоторых немецких театров. Все представления и репетиции из-за карантинных мер все равно отменили. Театральные закройщики и швеи быстро освоили этот несложный процесс. В Берлине только в одной Центральной сервисной мастерской оперных сцен производят по 700 масок в неделю.

  • Котбус

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

  • Хальберштадт

    Где в Германии шьют защитные маски

    Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

  • Майнц

    Где в Германии шьют защитные маски

    Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

  • Ганновер

    Где в Германии шьют защитные маски

    В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

  • Вюрцбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).

    Автор: Максим Нелюбин


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