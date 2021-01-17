Саммит G7 пройдет в июне при личном участии лидеров

Великобритания объявила о планах провести 11-13 июня саммит "Группы семи" ("большой семерки", G7) при личном участии лидеров государств. С таким заявлением выступил в субботу, 16 января, британский премьер-министр Борис Джонсон.
Таким образом впервые за примерно два года лидеры семи ведущих экономик мира пообщаются в очном формате. Ранее этому мешала пандемия. Как ожидается, форум пройдет в местечке Карбис Бэй в Корнуолле на юго-западе Англии.
Саммит должен посетить Джо Байден, который к тому времени уже около полугода будет занимать пост президента США. Кроме того, встреча "семерки" станет последней в этом формате для Ангелы Меркель (Angela Merkel) в должности канцлера ФРГ.
Восстановление после пандемии станет основным предметом обсуждения
В заявлении британский премьер Джонсон уже отметил, что намерен использовать председательство Лондона, которое тот получил по ротации, чтобы способствовать глобальным процессам восстановления после пандемии. "Коронавирус, несомненно, - это самая разрушительная сила из виденных последними поколениями и величайшее из испытаний для современного миропорядка", - полагает глава британского правительства. Он добавил, что в процессе восстановления предстоит задействовать "дух открытости, чтобы создать лучшее будущее".
В саммите по приглашению Бориса Джонсона также примут участие в качестве гостей лидеры Австралии, Индии и Южной Кореи. В "большую семерку" входят Германия, Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 2020 году встреча G7 должна была проходить в загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде, однако из-за пандемии ее сначала перенесли на осень, а потом Дональд Трамп и вовсе отказался от мероприятия. Годом ранее оно состоялось во французском Биаррице.
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Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?
Остановись, мгновенье...
Это фото стало хитом соцсетей, едва появившись в Twitter-аккаунте официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта. Снимок сделал официальный фотограф германского правительства Йеско Денцель (Jesco Denzel), лауреат прошлогоднего World Press Photo в одной из номинаций. Но взгляд на сцену переговоров лидеров G7 заметно различается в зависимости от перспективы его автора...
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Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?
Трамп в центре переговоров
Например, на фотографии, которую чуть раньше Зайберта выложила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в центре событий американский президент Дональд Трамп, а не Ангела Меркель (Angela Merkel). Здесь уже кажется, что это он задает тон дискуссии.
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Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?
Итальянский взгляд: от Трампа только прическа
А вот на фотоснимке, сделанном пресс-службой премьер-министра Италии Джузеппе Конте, Трампа вообще почти нет - разве что краешек его прически. Зато в кадр попала Тереза Мэй, которую совсем не видно на разлетевшейся по интернету "немецкой" фотографии. Сам итальянский премьер здесь сосредоточенно вчитывается в проект коммюнике в окружении коллег.
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Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?
Тон задает Макрон
"После долгого рабочего дня и очень прямого диалога согласуем амбициозный документ", - твитнул французский президент Эмманюэль Макрон, добавив это фото. Здесь уже он с помощью слов и жестов активно объясняет что-то другим мировым лидерам, которые внимательно слушают.
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Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?
Расслабленная атмосфера?
А это версия официального фотографа канадского премьера Джастина Трюдо Адама Скотти. Вероятно, снимки Скотти и его немецкого коллеги Йеско Денцеля разделяют лишь считанные секунды или минуты, но настроение фото разительно отличается. Меркель и Трюдо смеются, а Трамп выглядит как минимум открытым к беседе.
Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель