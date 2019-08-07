Израиль, Кипр и Греция планируют объединить электросети

Власти Израиля, Кипра и Греции планируют объединить сети электроснабжения. Министры энергетики трех стран подписали в понедельник, 8 марта, меморандум о намерениях, предполагающий строительство электротрассы из Израиля через Кипр до греческого острова Крит общей длиной 1208 километров, сообщило кипрское государственное телевидение RIK.

По плану, электротрасса мощностью 2 тысячи мегаватт должна быть построена до конца 2023 года. Проект был одобрен Еврокомиссией еще в 2016 году, ЕС предоставит на его осуществление 647 миллионов евро, указывается далее. Трасса станет одной из наиболее длинных подводных линий электропередачи в мире.

"Краеугольный камень" зеленой энергетики Кипра

Министр энергетики Кипра Наташа Пилидис отметила, что предстоящая сделка укрепит сотрудничество с Израилем и станет дополнительным элементом формирующегося Восточно-Средиземноморского энергетического коридора. Она также назвала проект "краеугольным камнем" усилий Кипра по переходу к зеленой экономике. По словам Пилидис, он поможет всем трем странам выполнить свои обязательства в рамках Парижского соглашения по климату, направленного на снижение выбросов углекислого газа.

Сообщается также, что Кипр готовит аналогичное соглашение с Египтом и Грецией по созданию соединяющей три страны электротрассы.

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