В России ущерб экономике от коронавируса оценен в 1 трлн рублей

Пандемия коронавируса в 2020 году нанесла экономике России ущерб в размере почти 1 трлн рублей в стоимостных показателях, сообщило в понедельник, 5 июля, агентство РИА "Новости" со ссылкой на доклад Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году".
По данным ведомства, объем ущерба российской экономике в минувшем году составил более 997,06 млрд руб., что в 1,4 раза больше, чем суммарный урон от остальных инфекционных болезней. При этом данные цифры даже не учитывают потери непроизведенного ВВП.
Затраты на лечение и тестирование
Из доклада следует, что в 2020 году прямые затраты на лечение больных в стационарах составили около 183 млрд руб., итоговые затраты на тестирование - 108 млрд руб. Не менее 515 млрд руб. было выделено на некоторые прямые выплаты для поддержки населения и предприятий и еще около 189,4 млрд руб. - непосредственно на организацию и оказание медпомощи больным COVID-19.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, деньги, выделенные для сферы здравоохранения, были предназначены для строительства стационаров, перепрофилирования больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения оборудования и препаратов против COVID-19, производства средств индивидуальной защиты и других целей.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее сообщил, что государство потратило на поддержку российской экономики в период пандемии 4 трлн руб.
Другие причины падения экономики России
По оценкам Росстата, в 2020 году падение экономики России, столкнувшейся не только с шоком из-за пандемии и карантинных ограничений, но и с мощным спадом спроса на нефть, стало максимальным за 11 лет: сильнее ВВП падал лишь по итогам 2009 года - на 7,8%. Первоначально ведомство сообщило, что ВВП в 2020 году снизился на 3,1%, но затем скорректировало этот показатель до 3%.
В первом квартале 2021 года, согласно предварительным данным статистического ведомства, ВВП снизился в годовом исчислении на 1%. Росстат фиксирует падение экономики уже четвертый квартал подряд. В последний раз положительная динамика наблюдалась в первом квартале 2020 года - 101,4%. В последующие отчетные периоды ВВП снижался: во втором квартале - 92,2%, в третьем - 96,5%, в четвертом - 98,2%.
В феврале эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) предложили оценку прямых демографических эффектов пандемии (смертность и нетрудоспособность среди больных COVID-19) на российский ВВП: по его расчетам, дополнительная смертность в 2020 -2021 годах и потери рабочих дней в результате временной нетрудоспособности заболевших и инфицированных снизят уровень реального ВВП 2021 года на 0,2 - 0,9%.
Смотрите также:
-
Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей
Инфицированные и умершие от COVID-19
По общему числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом Российская Федерация 12 мая вышла на второе место в мире - больше их выявлено только в США. При этом, по официальным данным, смертность от COVID-19 в России низкая. Уровень летальности от новой инфекции в стране в 7,6 раза ниже среднемирового, заявила в тот же день вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.
-
Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей
Сомнения и споры вокруг цифр
Газеты The Financial Times и The New York Times поставили официальные цифры под сомнение, написав, что число жертв коронавируса в Москве и СПб может быть на 70% выше. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о некорректности его подсчетов смертности от COVID-19. А представитель МИД РФ Захарова потребовала от газет опровержений, что они делать отказались, настаивая на своей правоте.
-
Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей
Начало выхода России из карантина
11 мая президент Путин заявил, что в РФ прекращается единый период нерабочих дней, объявленный из-за эпидемии 6 недель назад. Началось постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом - заработали предприятия промышленности, сельского хозяйства, энергетики. Однако у губернаторов осталось право дополнять, смягчать или сохранять конкретные карантинные меры на региональном уровне.
-
Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей
Помощь населению и бизнесу
Путин также объявил о мерах поддержки населения и бизнеса, пострадавшего от локдауна. С 1 июня в РФ будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Решено также полностью списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал текущего года для малого и среднего бизнеса. А самозанятым россиянам вернут уплаченные в прошлом году налоги.
-
Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей
Вышли на плато?
Судя по всему, причиной ослабления карантинных мер стало то, что власти РФ пришли к выводу - рост заболеваемости коронавирусом в стране удалось остановить. Об этом 14 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что темп прироста новых случаев остается незначительным на протяжении 11 дней. Правда, при этом она подчеркнула, что надо очень осторожно подходить к такого рода оценкам.
-
Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей
Маски и перчатки
В ряде регионов России для противодействия распространению коронавируса был введен так называемый "масочный режим". С 12 мая ношение масок и перчаток стало обязательным в общественном транспорте в Москве и Московской области. Штраф за отсутствие маски в столице составляет около 5 тысяч рублей.
-
Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей
Тестирование на антитела
С 15 мая в Москве началось бесплатное тестирование жителей города на наличие антител к COVID-19. По словам мэра столицы Собянина, для проведения тестирования по новому методу власти Москвы установили автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования должна превысить 200 тыс анализов в сутки.
-
Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей
Отмена парада Победы и перенос голосования по конституции
Пандемия коронавируса сильно повлияла на политическую повестку дня в РФ. Власти вынуждены были отменить уже анонсированное ими всенародное голосование по поправкам в конституцию (новая дата пока не определена), а также отказаться от проведения 9 мая в Москве парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (прошла только воздушная часть). Парад также обещано провести позднее.
-
Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей
Заразившиеся SARS-CoV-2 российские политики
Как и по всему миру, в России коронавирус не щадит и политиков. 12 мая о том, что он инфицирован и находится в больнице, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил, что его тест был положительным - и был госпитализирован. А министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова уже выздоровели и вновь приступили к работе.
Автор: Владимир Дорохов