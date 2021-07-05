В России ущерб экономике от коронавируса оценен в 1 трлн рублей

Пандемия коронавируса в 2020 году нанесла экономике России ущерб в размере почти 1 трлн рублей в стоимостных показателях, сообщило в понедельник, 5 июля, агентство РИА "Новости" со ссылкой на доклад Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году".

По данным ведомства, объем ущерба российской экономике в минувшем году составил более 997,06 млрд руб., что в 1,4 раза больше, чем суммарный урон от остальных инфекционных болезней. При этом данные цифры даже не учитывают потери непроизведенного ВВП.

Затраты на лечение и тестирование

Из доклада следует, что в 2020 году прямые затраты на лечение больных в стационарах составили около 183 млрд руб., итоговые затраты на тестирование - 108 млрд руб. Не менее 515 млрд руб. было выделено на некоторые прямые выплаты для поддержки населения и предприятий и еще около 189,4 млрд руб. - непосредственно на организацию и оказание медпомощи больным COVID-19.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, деньги, выделенные для сферы здравоохранения, были предназначены для строительства стационаров, перепрофилирования больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения оборудования и препаратов против COVID-19, производства средств индивидуальной защиты и других целей.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее сообщил, что государство потратило на поддержку российской экономики в период пандемии 4 трлн руб.

Другие причины падения экономики России

По оценкам Росстата, в 2020 году падение экономики России, столкнувшейся не только с шоком из-за пандемии и карантинных ограничений, но и с мощным спадом спроса на нефть, стало максимальным за 11 лет: сильнее ВВП падал лишь по итогам 2009 года - на 7,8%. Первоначально ведомство сообщило, что ВВП в 2020 году снизился на 3,1%, но затем скорректировало этот показатель до 3%.

В первом квартале 2021 года, согласно предварительным данным статистического ведомства, ВВП снизился в годовом исчислении на 1%. Росстат фиксирует падение экономики уже четвертый квартал подряд. В последний раз положительная динамика наблюдалась в первом квартале 2020 года - 101,4%. В последующие отчетные периоды ВВП снижался: во втором квартале - 92,2%, в третьем - 96,5%, в четвертом - 98,2%.

В феврале эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) предложили оценку прямых демографических эффектов пандемии (смертность и нетрудоспособность среди больных COVID-19) на российский ВВП: по его расчетам, дополнительная смертность в 2020 -2021 годах и потери рабочих дней в результате временной нетрудоспособности заболевших и инфицированных снизят уровень реального ВВП 2021 года на 0,2 - 0,9%.

Смотрите также: