 Излишки вакцины в Германии: что будут делать с ней немецкие земли | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 30.07.2021

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Коронавирус

Излишки вакцины в Германии: что будут делать с ней немецкие земли

Федеральные земли Германии возвратят государству десятки тысяч неиспользованных доз вакцины от коронавируса. Препараты с действующим сроком годности отдадут в дар странам за пределами Евросоюза.

Вакцина от коронавируса производителя AstraZeneca

Власти Германии столкнулись с неожиданной проблемой: если в начале пандемии коронавируса в стране остро не хватало вакцины, то теперь она в избытке хранится в прививочных центрах и медицинских учреждениях. На фоне снижения спроса на вакцинацию Минздрав ФРГ направил в федеральные земли письмо с предложением вернуть на центральный склад правительства "дозы, которые больше не используются в национальной прививочной кампании, и условия хранения которых позволяют передать их в дар третьим странам". Как пишет немецкое новостное агентство dpa в пятницу, 30 июля, речь может идти о возврате десятков тысяч доз препаратов от COVID-19.

В первую очередь это касается вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson. Но лишь в том случае, если срок их годности действует еще не менее двух месяцев и с момента выдачи федеральным правительством дозы хранились в распределительных центрах и не покидали их. "Это единственный способ обеспечить фармацевтическое качество, эффективность и безопасность вакцин", - говорится в послании Минздрава.

Гамбург и Берлин вернут по 60 тыс. доз вакцины

"Гамбург воспользуется этой возможностью", - сказал агентству dpa Мартин Хельфрих (Martin Helfrich), официальный представитель земельного Управления здравоохранения. Речь идет о примерно 6 тыс. флаконов AstraZeneca, содержащих около 60 тыс. доз. Запас прививок Johnson & Johnson составляет в Гамбурге 24 тыс. единиц, однако их используют в мобильных кампаниях вакцинации. "Будут ли они возвращены и в каком объеме, зависит от спроса", - уточнил Хельфрих.

В земельном ведомстве по делам здравоохранения Берлина сообщили, что планируют вернуть до 62 400 доз вакцины. Речь идет о препарате AstraZeneca со сроком годности, действующим еще несколько месяцев.

Возврат вакцины считают вполне вероятным и в Нижней Саксонии. Однако пока неизвестно, сколько доз отправят назад, сообщили в земельном Минздраве. Ведомства по делам здравоохранения в Северном Рейне - Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне пока рассматривают возможности возврата вакцины.

Избытки вакцины направят в третьи страны

Представитель Минздрава земли Баден-Вюртемберг сообщил, что там готовы вернуть около 4 тыс. доз AstraZeneca, однако их срок годности истечет в конце июля. В Рейнланд -Пфальце о возврате вакцины речи пока не идет.

Начиная с августа правительство Германии намерено безвозмездно отправлять лишние дозы вакцины странам за пределами ЕС, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Прежде всего это касается препарата AstraZeneca. При этом о продукции BioNTech/Pfizer и Moderna речи не идет - препараты этих разработчиков будут по-прежнему храниться на центральном складе федерального правительства.

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    Автор: Андрей Гурков


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