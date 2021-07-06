Экспресс-тесты на коронавирус в ФРГ с октября перестанут быть бесплатными

Расходы на проведение экспресс-тестов на коронавирус в Германии начиная с 11 октября больше не будут, за исключением некоторых случаев, покрываться государством. Об этом во вторник, 10 августа, договорились канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры федеральных земель с целью привлечь как можно больше жителей к вакцинации от SARS-CoV-2.

Однако бесплатные экспресс-тесты должны по-прежнему предоставляться людям, которые не могут быть вакцинированы и для которых нет общих рекомендаций по вакцинации - в частности, беременным женщинам и детям до 18 лет.

Кроме того, федеральные власти и земельные правительства согласились о том, что невакцинированные лица не должны будут предъявлять отрицательный тест на ковид лишь если кумулятивный семидневный показатель новых случаев заражений на 100 тысяч населения (7-Tage-Inzidenz) в конкретном районе не будет превышать 35. При превышении этого значения все лица, не прошедшие вакцинацию или не выздоровевшие от COVID-19, должны представить негативный тест для доступа в места отдыха, рестораны, на массовые мероприятия и в спортивные сооружения, больницы, дома престарелых и т.п.

Число новых случаев заражения растет

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), в настоящее время число зарегистрированных новых случаев заражения на 100 000 жителей за семь дней составляет по стране 23,5, в то время как чуть более месяца назад он опустился до минимума в 4,9.

С начала марта федеральное правительство взяло на себя расходы на проведение как минимум одного экспресс-теста в неделю для всех граждан. Поскольку теперь каждому можно предложить немедленную вакцинацию, оплата всех тестов из средств налогоплательщиков представляется нецелесообразным.

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