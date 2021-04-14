 В берлинский ночной клуб - только с ПЦР-тестом? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.08.2021

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Культура и стиль жизни

В берлинский ночной клуб - только с ПЦР-тестом?

С участием медиков из Charité немецкая столица открыла свои знаменитые ночные клубы для 2000 посетителей. В Берлине мечтают о ночной жизни, как до короны, и ищут пути.

Ночная жизнь, как до короны - мечта многих в Берлине

С 1990-х годов ночные клубы стали неотъемлемой частью берлинской культурной жизни и весомой статьей доходов. Еще в 2019 году, до пандемии, они принесли в столичную казну около 1,5 миллиарда евро. Сейчас, после коронапаузы и множественных ограничений на протяжении полутора лет берлинскую ночную жизнь пытаются вновь оживить - с пользой для городского бюджета. В прошедшие выходные с 6 по 8 августа свои двери для около двух тысяч посетителей открыли шесть берлинских клубов - но на особых условиях.

Вход в клуб после ПЦР-теста

При этом не имело значения, сделали ли посетители прививку. И экспресс-теста на антитела также было недостаточно. Обязательным для всех, кто хотел попасть в клубы, была сдача ПЦР-теста до похода в ночное заведение и спустя несколько дней после него. Этот проект по перезагрузке ночной жизни (проект называется "Clubculture Reboot") инициировала Клубная комиссия Берлина. Нужна какая-то перспектива, должна появиться возможность посещать мероприятия без маски и соблюдения дистанции, настаивает на решении проблемы глава профильного объединения Памела Шобес (Pamela Schobeß).

Полтора года назад ночные клубы были закрыты как места, которые потенциально могут способствовать массовому распространению коронавируса. Любителям техно приходилось довольствоваться онлайн-стримами, организованными с площадок в Берлине для "домашнего пользования". Этим летом оторваться под клубную музыку вместе с другими можно лишь на открытом воздухе и с соблюдением всех профилактических мер. Владельцы клубов добиваются, чтобы им разрешили организовывать танцевальные вечеринки в закрытых помещениях, когда на улице похолодает.

Клубная тусовка в научных интересах

Среди клубов, участвующих в проекте, нет легендарного Berghain, но есть не менее известные KitKatClub, в котором некоторое время работал центр тестирования на коронавирус, и клуб SO36 в районе Кройцберг. Финансовую поддержку оказывает берлинский сенат. За научно-исследовательскую составляющую отвечает университетский медицинский комплекс Charité.

Очередь у клуба KitKat, несмотря на дождь

Очередь у клуба KitKat

По ночным клубам соскучились многие. Об этом говорят и быстро раскупленные билеты, и очереди перед входом в них в прошедшие выходные, несмотря на дождь. Эти дни могут стать решающими для ночной жизни Берлина, считают в Клубной комиссии. Полученные результаты помогут и в дальнейшем исследовании пандемии. Цель - создать на время ивента зону, свободную от коронавируса, не допустив в нее посетителей с положительным результатом.

Чтобы мотивировать участников эксперимента к повторному прохождению ПЦР-теста, из 25 евро, заплаченных за входной билет, им возвращают 10 евро. Даниель Барч (Daniel Bartsch), референт по вопросам культурной политики в берлинском сенате, в свою очередь надеется на солидарность и чувство ответственности по отношению к клубам и обществу в целом. Чтобы отследить цепочку распространения коронавирусной инфекции, повторное тестирование должны пройти около 80 процентов посетителей, объясняет ученый-медик Флориан Кайнцингер (Florian Kainzinger). Эта стратегия могла бы стать прототипом и для других культурно-развлекательных мероприятий.

Прививка под техно

Стратегия по перезагрузке ночной жизни проектом "Clubculture Reboot" не ограничивается. С 9 по 13 августа в столичных клубах пройдут "длинные ночи вакцинирования" с участием диджеев: в клубной атмосфере посетителям будут предлагать сделать прививку в стороне от танцплощадки. С учетом роста числа вакцинированных в Германии владельцы клубов выступают за полную отмену ограничительных мер уже с октября. При общедоступности прививки против коронавируса исчезает необходимость в дальнейшем ограничении основных прав и возможностей осуществлять профессиональную деятельность, отмечается в заявлении Объединения устроителей музыкальных площадок в Германии LiveKomm.

Клубная культура ассоциируется со свободными пространствами и нельзя допустить ее гибель в пандемию, призывают они. Германия переживает четвертую волну пандемии. Число заражений коронавирусом постепенно растет, прежде всего среди людей молодого возраста. Представители клубной индустрии надеются, что новая концепция сможет сохранить клубную культуру вне зависимости от показателей инфицированности.

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    Фотогалерея: 12 немецких слов, которые пригодятся вам ночью

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  • Очередь на дискотеку

    Фотогалерея: 12 немецких слов, которые пригодятся вам ночью

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  • Пей до дна!

    Фотогалерея: 12 немецких слов, которые пригодятся вам ночью

    Auf ex (пей до дна)

    Если ваши немецкие друзья предлагают вам выпить "взрослый" напиток "auf ex", нужно быть готовым к последствиям. Это означает, что бокал следует опустошить на одном дыхании. Иными словами, "пей до дна"!

  • Сумерки

    Фотогалерея: 12 немецких слов, которые пригодятся вам ночью

    Dämmerung (сумерки)

    Сумерки - это период после захода солнца перед наступлением ночи, но также - утренняя предрассветная полутьма. Время от заката до рассвета - разгар клубной жизни. На танцполе немцы любят зажигать до самого утра. На снимке - вечерний Франкфурт-на-Майне.

  • В ночном городе

    Фотогалерея: 12 немецких слов, которые пригодятся вам ночью

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    Так называют в Германии людей, которые обожают ходить по ночным развлекательным заведениям. Достопочтенные бюргеры относятся к таким "прожигателям жизни" без особого уважения. Зато для владельцев ночных клубов и водителей такси они - основной источник дохода.

  • Похмельный синдром

    Фотогалерея: 12 немецких слов, которые пригодятся вам ночью

    Kater (похмельный синдром)

    Вообще-то "Kater" в переводе с немецкого - это "кот". Но немцы используют это слово и в других значениях. В данном случае оно передает состояние, когда вы проснулись "с котом в горле", то есть вас тошнит от похмелья.

  • Девушки на танцполе

    Фотогалерея: 12 немецких слов, которые пригодятся вам ночью

    Abhängen (тусить, отрываться)

    Поход в ночной клуб или на дискотеку - возможность пообщаться с друзьями, расслабиться после занятий в вузе или рабочего дня, повеселиться от души. Иными словами, оторваться на полную катушку.

  • В одном из клубов

    Фотогалерея: 12 немецких слов, которые пригодятся вам ночью

    Abfeiern (повеселиться)

    Берлин - эпицентр клубной жизни Германии. Его развлекательные ночные заведения пользуются популярностью у туристов со всего мира. И когда на немецкую столицу опускается ночь, самое время подумать о том, куда пойти повеселиться.

    Автор: Кейт Мюзер, Наталия Королева


Контекст

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