В берлинский ночной клуб - только с ПЦР-тестом?

С 1990-х годов ночные клубы стали неотъемлемой частью берлинской культурной жизни и весомой статьей доходов. Еще в 2019 году, до пандемии, они принесли в столичную казну около 1,5 миллиарда евро. Сейчас, после коронапаузы и множественных ограничений на протяжении полутора лет берлинскую ночную жизнь пытаются вновь оживить - с пользой для городского бюджета. В прошедшие выходные с 6 по 8 августа свои двери для около двух тысяч посетителей открыли шесть берлинских клубов - но на особых условиях.

Вход в клуб после ПЦР-теста

При этом не имело значения, сделали ли посетители прививку. И экспресс-теста на антитела также было недостаточно. Обязательным для всех, кто хотел попасть в клубы, была сдача ПЦР-теста до похода в ночное заведение и спустя несколько дней после него. Этот проект по перезагрузке ночной жизни (проект называется "Clubculture Reboot") инициировала Клубная комиссия Берлина. Нужна какая-то перспектива, должна появиться возможность посещать мероприятия без маски и соблюдения дистанции, настаивает на решении проблемы глава профильного объединения Памела Шобес (Pamela Schobeß).

Полтора года назад ночные клубы были закрыты как места, которые потенциально могут способствовать массовому распространению коронавируса. Любителям техно приходилось довольствоваться онлайн-стримами, организованными с площадок в Берлине для "домашнего пользования". Этим летом оторваться под клубную музыку вместе с другими можно лишь на открытом воздухе и с соблюдением всех профилактических мер. Владельцы клубов добиваются, чтобы им разрешили организовывать танцевальные вечеринки в закрытых помещениях, когда на улице похолодает.

Клубная тусовка в научных интересах

Среди клубов, участвующих в проекте, нет легендарного Berghain, но есть не менее известные KitKatClub, в котором некоторое время работал центр тестирования на коронавирус, и клуб SO36 в районе Кройцберг. Финансовую поддержку оказывает берлинский сенат. За научно-исследовательскую составляющую отвечает университетский медицинский комплекс Charité.

Очередь у клуба KitKat

По ночным клубам соскучились многие. Об этом говорят и быстро раскупленные билеты, и очереди перед входом в них в прошедшие выходные, несмотря на дождь. Эти дни могут стать решающими для ночной жизни Берлина, считают в Клубной комиссии. Полученные результаты помогут и в дальнейшем исследовании пандемии. Цель - создать на время ивента зону, свободную от коронавируса, не допустив в нее посетителей с положительным результатом.

Чтобы мотивировать участников эксперимента к повторному прохождению ПЦР-теста, из 25 евро, заплаченных за входной билет, им возвращают 10 евро. Даниель Барч (Daniel Bartsch), референт по вопросам культурной политики в берлинском сенате, в свою очередь надеется на солидарность и чувство ответственности по отношению к клубам и обществу в целом. Чтобы отследить цепочку распространения коронавирусной инфекции, повторное тестирование должны пройти около 80 процентов посетителей, объясняет ученый-медик Флориан Кайнцингер (Florian Kainzinger). Эта стратегия могла бы стать прототипом и для других культурно-развлекательных мероприятий.

Прививка под техно

Стратегия по перезагрузке ночной жизни проектом "Clubculture Reboot" не ограничивается. С 9 по 13 августа в столичных клубах пройдут "длинные ночи вакцинирования" с участием диджеев: в клубной атмосфере посетителям будут предлагать сделать прививку в стороне от танцплощадки. С учетом роста числа вакцинированных в Германии владельцы клубов выступают за полную отмену ограничительных мер уже с октября. При общедоступности прививки против коронавируса исчезает необходимость в дальнейшем ограничении основных прав и возможностей осуществлять профессиональную деятельность, отмечается в заявлении Объединения устроителей музыкальных площадок в Германии LiveKomm.

Клубная культура ассоциируется со свободными пространствами и нельзя допустить ее гибель в пандемию, призывают они. Германия переживает четвертую волну пандемии. Число заражений коронавирусом постепенно растет, прежде всего среди людей молодого возраста. Представители клубной индустрии надеются, что новая концепция сможет сохранить клубную культуру вне зависимости от показателей инфицированности.

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