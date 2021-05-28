Коронавирус: в Германии заметно возрос показатель инфицированности
По данным главы Всемирной медицинской ассоциации, Германия переживает сейчас четвертую волну пандемии. На фоне роста числа заражений министр здравоохранения страны Йенс Шпан призвал сограждан активно делать прививки.
В Минздраве ФРГ призывают население активно прививаться от коронавируса
В Германии продолжает расти число заражений коронавирусом. Так, за истекшие сутки в стране было выявлено 1919 новых пациентов с SARS-CoV-2, сообщил в субботу, 24 июля, Институт имени Роберта Коха (RKI). Это на 311 человек больше, чем неделей ранее, 17 июля.
В то же время в ФРГ увеличился показатель, отражающий число заболевших за семь последних дней в расчете на 100 тысяч человек населения. 24 июля он составил 13,6, тогда как днем ранее - 13,2. В связи с этим министр здравоохранения страны Йенс Шпан (Jens Spahn) в очередной раз призвал сограждан вакцинироваться, не дожидаясь еще более серьезного роста заболеваемости осенью.
В свою очередь премьер-министр федеральной земли Саар Тобиас Ханс (Tobias Hans) в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland предложил не наделять непривитых теми же свободами, что и вакцинированных. "Вакцинируясь, ты проявляешь солидарность, а не вакцинируясь - эгоизм", - заявил политик. По его мнению, тем, кто отказывается делать прививку, не следует предоставлять возможность бесплатного теста на коронавирус и разрешать участвовать в тех же мероприятиях, что и привитым.
Ранее число заразившихся за семь дней в расчете на 100 тысяч человек служило в Германии основным показателем для введения многих карантинных ограничений. Однако впредь власти страны собираются учитывать и другие критерии, например, число госпитализаций.
Карантин для возвращающихся из отпуска за границей
Председатель Всемирной медицинской ассоциации (Weltärztebund) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) высказал обеспокоенность возможным ростом числа заражений из-за жителей ФРГ, возвращающихся домой из отпуска в Италии и Испании. "Именно эти страны особенно любят молодые люди, а среди них сейчас много тех, кто еще не сделал вторую прививку", - подчеркнул Монтгомери в интервью газете Rheinische Post. По его словам, сейчас Германия переживает четвертую волну пандемии, поскольку каждые десять дней можно наблюдать удвоение числа выявленных случаев инфекций.
"Мы должны внимательно следить за тем, чтобы въезжающие в страну непривитые граждане последовательно соблюдали карантин и правила гигиены, чтобы четвертая волна не превратилась в цунами", - предостерег Франк Ульрих Монтгомери.
COVID-19 у детей и подростков
Вакцинироваться призвала взрослое население Германии и министр образования страны Аня Карличек (Anja Karliczek). При этом она напомнила, что для детей в возрасте до 12 лет вакцина не допущена, а рекомендации делать прививки детям в возрасте от 12 лет нет.
"Чем меньше вирус будет циркулировать среди взрослых, тем меньшую опасность он будет представлять для детей и подростков. Дети и подростки тоже могут заболеть в тяжелой форме, а про долгосрочные последствия COVID-19 у них мы знаем слишком мало", - подчеркнула политик.
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