 Коронавирус: немецкие эксперты предрекают четвертую волну пандемии | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 17.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: немецкие эксперты предрекают четвертую волну пандемии

Избежать четвертой волны пандемии позволит только всеобщая вакцинация и выработка национального иммунитета к коронавирусу, утверждают ученые Технического университета Берлина.

Медсестра и пациентка

Согласно прогнозу группы ученых Технического университета Берлина (TU), сделанному на основе моделирования ситуации с распространением коронавируса, Германию ожидает четвертая волна пандемии, которая не обойдет стороной и больницы. Избежать ее можно лишь в том случае, если разрабатываемые вакцины будут лучше, чем сейчас, защищать от дельта-варианта SARS-CoV-2 и - если благодаря вакцинации уровень коллективного иммунитета составит 95 процентов, говорится в обнародованном ими докладе.

Призывы к всеобщей вакцинации

Глава Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA Райнер Дульгер (Rainer Dulger)  в субботу, 17 июля, предостерег от снижения темпов вакцинациив Германии. Как он заявил в интервью dpa, проводить иммунизацию населения против коронавируса необходимо до тех пор, пока ситуация в стране не стабилизируется. По мнению Дульгера, вклад в обеспечение высокого уровня вакцинации следует внести работодателям и профсоюзам, которые, по его словам, должны активно призывать трудящихся тестироваться и сделать прививку.

"Мы, социальные партнеры, уверены, что совместными усилиями мы сможем добиться успеха национальной компании по вакцинации и обеспечить высокий уровень защиты", - цитирует Райнера Дульгера dpa.

Число случаев инфицирования растет

Семидневный средний показатель распространения коронавирусав Германии растет уже десятый день подряд. Как сообщил 17 июля, Институт имени Роберта Коха (RKI), в настоящее время он составляет 9,4 случая на 100 тысяч жителей. В пятницу его значение равнялось 8,6 случая, а 6 июля, когда было зарегистрировано наименьшее количество инфицированных в ФРГ, - 4,9 случая на 100 тысяч жителей. 

Органы здравоохранения сообщили RKI о 1608 случаях заражения коронавирусом в течение суток. Для сравнения: неделю назад речь шла о 952 случаях. Число новых случаев заражения особенно заметно растет в ганзейских городах - таких, как Берлин, Гамбург и Бремен. В течение последних 24 часов в стране было зарегистрировано 22 случая летальных исходов из-за последствий заболевания СCOVID-19.Неделю назад было зафиксировано 35 смертей.

По новым данным RKI, в общей сложности за период с начала пандемии в Германии насчитывается 3 743 389 подтвержденных случаев заражения Sars-CoV-2. В действительности эта цифра может быть значительно выше, поскольку во многих случаях инфекции не выявляются. 

 

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:58

Проблема с обязательной вакцинации может привести к социальному взрыву в РФ? (15.07.2021)

Контекст

В ФРГ показатель распространения коронавируса вырос в полтора раза

В настоящее время на 100 тысяч жителей Германии приходится 8,6 случая заражений коронавирусом. 6 июля этот показатель равнялся 4,9.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Обязательная вакцинация: власти Франции готовы на жесткий сценарий (12.07.2021)  

"Дельта"-вариант пришел в Израиль: в стране начинают прививать подростков (06.07.2021)  

Также по теме

Impfzentrum Krefeld auf dem Sproedentalplatz. Impfzentrum *** Vaccination centre Krefeld on the Sproedentalplatz Vaccination centre

Коронавирус: в Германии пятый день растет показатель заражаемости 11.07.2021

Несмотря на относительно высокий прирост новых случаев заражения, суточный показатель летальности с COVID-19 в ФРГ остается довольно низким.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 12.03.21 *** A street sign indicating that the use of face masks is mandatory, hangs near the Bandenburg Gate in Berlin on March 12, 2021, amid the coronavirus (Covid-19) pandemic. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

В ФРГ показатель распространения коронавируса вырос в полтора раза 16.07.2021

В настоящее время на 100 тысяч жителей Германии приходится 8,6 случая заражений коронавирусом. 6 июля этот показатель равнялся 4,9.

a medical doctor administer Johnson & Johnson vaccine to a homeless people in Berge church in Duesseldorf, Germany on May 21, 2021. (Photo by Ying Tang/NurPhoto)

Штайнмайер и Меркель призывают немцев прививаться от коронавируса 14.07.2021

В Германии замедляется кампания по вакцинации несмотря на то, что вакцины достаточно для всех желающих. Политики призывают немцев делать прививки, чтобы избежать новых ограничений.