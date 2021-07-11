Коронавирус: немецкие эксперты предрекают четвертую волну пандемии

Согласно прогнозу группы ученых Технического университета Берлина (TU), сделанному на основе моделирования ситуации с распространением коронавируса, Германию ожидает четвертая волна пандемии, которая не обойдет стороной и больницы. Избежать ее можно лишь в том случае, если разрабатываемые вакцины будут лучше, чем сейчас, защищать от дельта-варианта SARS-CoV-2 и - если благодаря вакцинации уровень коллективного иммунитета составит 95 процентов, говорится в обнародованном ими докладе.

Призывы к всеобщей вакцинации

Глава Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA Райнер Дульгер (Rainer Dulger) в субботу, 17 июля, предостерег от снижения темпов вакцинациив Германии. Как он заявил в интервью dpa, проводить иммунизацию населения против коронавируса необходимо до тех пор, пока ситуация в стране не стабилизируется. По мнению Дульгера, вклад в обеспечение высокого уровня вакцинации следует внести работодателям и профсоюзам, которые, по его словам, должны активно призывать трудящихся тестироваться и сделать прививку.

"Мы, социальные партнеры, уверены, что совместными усилиями мы сможем добиться успеха национальной компании по вакцинации и обеспечить высокий уровень защиты", - цитирует Райнера Дульгера dpa.

Число случаев инфицирования растет

Семидневный средний показатель распространения коронавирусав Германии растет уже десятый день подряд. Как сообщил 17 июля, Институт имени Роберта Коха (RKI), в настоящее время он составляет 9,4 случая на 100 тысяч жителей. В пятницу его значение равнялось 8,6 случая, а 6 июля, когда было зарегистрировано наименьшее количество инфицированных в ФРГ, - 4,9 случая на 100 тысяч жителей.

Органы здравоохранения сообщили RKI о 1608 случаях заражения коронавирусом в течение суток. Для сравнения: неделю назад речь шла о 952 случаях. Число новых случаев заражения особенно заметно растет в ганзейских городах - таких, как Берлин, Гамбург и Бремен. В течение последних 24 часов в стране было зарегистрировано 22 случая летальных исходов из-за последствий заболевания СCOVID-19.Неделю назад было зафиксировано 35 смертей.

По новым данным RKI, в общей сложности за период с начала пандемии в Германии насчитывается 3 743 389 подтвержденных случаев заражения Sars-CoV-2. В действительности эта цифра может быть значительно выше, поскольку во многих случаях инфекции не выявляются.

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