Коронавирус: в Германии полностью привита почти треть населения

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 178 млн жителей планеты. Около 3,9 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 163 млн человек выздоровели. DW следит за событиями понедельника, 21 июня (время московское).

В Германии полностью привиты почти треть жителей

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В Германии полную защиту от коронавируса получили 25 831 503 человек, что соответствует 31,1 % населения страны. Об этом сообщается на федеральном портале кампании по вакцинации. Всего одну или две дозы вакцины получили 42 284 584 человек, или 50,8 % населения.

Вакцинация в Германии началась в конце декабря 2020 года. В настоящий момент используются допущенные ЕС препараты - BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. В случае с Johnson & Johnson полная защита достигается уже после одной прививки.

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Еврокомиссия дала зеленый свет предоставлению Австрии финансовой помощи в размере 3,5 млрд на восстановление пострадавшей из-за пандемии экономики. Теперь выделение средств должны будут одобрить министры финансов стран ЕС. Ожидается, что средства будут предоставлены до 2026 года, при этом этим летом Вена уже получит 450 млн евро.

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В Мурманской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 сотрудников сферы торговли, транспорта, социально-культурных объектов, образовательных организаций, общепита ,а также госслужащих. Как сообщил оперштаб региона, это связано с "продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией". О каком количестве сотрудников, подлежащих вакцинации, идет речь,не уточняется.

В области также вводится ряд ограничений. Так, запрещаются массовые мероприятия, закрываются театры и дома культуры, игровые площадки. Кинотеатры должны ограничить наполняемость до 50%, а фудкорты смогут продавать еду только "на вынос". В гостиницы региона можно будет заселиться только с сертификатом о вакцинации, справкой о наличии антител или отрицательном тесте на коронавирус.

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Правительство Франции сообщило, что 9 июля в стране возобновят работу ночные клубы, которые были закрыты в марте 2020 года. Это станет очередным этапом ослабления ограничительных мер. Так, 19 мая во Франции открылись летние террасы ресторанов и кафе, а в начале июня им разрешили обслуживать посетителей также внутри заведений.

Чехия открылась для всех других стран ЕС

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Из-за пандемии в Праге исчезли туристы

Чехия открыла свои границы для туристов из всех других стран Евросоюза, сообщила чешское министерство внутренних дел. Ранее для жителей Германии, Австрии и еще пяти стран ЕС действовали специальные ограничения на въезд в Чехию. Теперь все приезжающие в страну иностранцы должны только предъявить наличие прививки от коронавируса, негативного теста или перенесенного заболевания.

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В Москве колледжи и Московский городской педагогический университет (МГПУ) начали работать в онлайн-режиме. Об этом сообщает городской оперативный штаб, отмечая, что формат проведения экзаменов, зачетов, защиты курсовых, а также занятий для учащихся выпускных курсов образовательные учреждения определяют самостоятельно. При этом дошкольные группы в Москве продолжат работу в обычном режиме, в то время как кружки и секции тоже перейдут на удаленный режим. На дистанционный режим переведены также сотрудники образовательных учреждений старше 65 лет или с хроническими заболеваниями, которые не привились от COVID-19.

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Международный олимпийский комитет (МОК) и власти Японии обсудили проведение Олимпийских игр в Токио с 23 июля по 8 августа. Как сообщает пресс-служба МОК, из-за ограничений властей на публичные мероприятия лимит зрителей установлен на уровне 50% вместимости объекта, максимум 10 000 человек на всех объектах. При этом число зрителей может быть сокращено в случае введения чрезвычайного положения или других мер, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавируса число зрителей на трибунах может быть сокращено.

Действующий график соревнований остается без изменений.

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Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Екатеринбурге будет свернута работа фан-зоны чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), а также отменены традиционный музыкальный фестиваль Ural Music Night и выпускные в школах. Об этом в своем Instagram-канале сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

За последние сутки в области выявлено 174 новых случая COVID-19. Для сравнения, еще в начале мая этот показатель отпускался ниже сотни. "Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились", - отметил Куйвашев.

В России - вновь более 17 тыс. новых случаев ковида

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В России суточный прирост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 17 378. Днем ранее было зарегистрировано 17,6 тысячи случаев, в субботу - 17,9 тысячи. 7584 случаев заражения выявлено в Москве.

За сутки в РФ зафиксировано 440 летальных исхода. В общей сложности в стране с начала эпидемии официально зарегистрировано 5 334 204 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 129 801 умерший и 4 878 333 выздоровевших.

С 8 июня в России наблюдается рост заразившихся коронавирусом, суточные колебания в первые дни роста находились на уровне 13-14 тысяч. В мае этот показатель был в пределах более 8-10 тысяч случаев.

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Правительство Индии обещает обеспечить бесплатными вакцинами против коронавируса COVID-19 все взрослое население страны, сообщает газета The Hindustan Times. По информации газеты, центральное правительство будет закупать у изготовителя 75% вакцин от общего объема производства и бесплатно передавать их властям штатов. Вакцинацию смогут пройти все жители страны старше 18 лет. Всего за время пандемии в Индии зафиксировано более 29,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 388 тысяч пациентов скончались.

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В Москве в июле начнется клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков в возрасте 12-17 лет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Оно будет проходить в три фазы: первая и вторая фазы пройдут на базе Морозовской ДГКБ и ДГКБ им. Башляевой, а третья - в детских поликлиниках города. Всего в исследовании примут участие 350 человек. "Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей больниц", - отметила чиновница. По ее словам, после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в изолированных боксах стационара, где будут наблюдать за их самочувствием. Как и взрослые, подростки будут вести дневник наблюдения.

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В Индии за сутки выявлено 53,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, это самый низкий суточный показатель за последние три месяца. От последствий заражения за прошедшие 24 часа умерло на 1422 человека. Число жертв пандемии, по официальным данным, достигло более 388 тысяч человек.

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Возможная четвертая волна инфекции не обязательно будет сопровождаться таким же большим числом пациентов в отделениях интенсивной терапии, как прежние, считает глава Немецкого общества интенсивной и неотложной медицины (DGIIN) Кристиан Карагианнидис (Christian Karagiannidis). Если уязвимые группы к осени будут вакцинированы, тяжелых случаев заболевания может быть гораздо меньше даже в условиях более высокого показателя распространения инфекции, объяснил он.

В Германии снижается уровень заболеваемости

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Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 346 случаев. 10 человек скончались в результате коронавирусной инфекции - общее количество смертельных случаев в Германии увеличилось до 90 395. Всего в Германии зафиксировано более 3 722 327 позитивных тестов на SARS-CoV-2. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 8,6 случая заражения (днем ранее - 8,8, а неделю назад -16,6). Наивысшего значения этот показатель достиг 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

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Российские ученые заявили о возможном пике прироста заболеваемости коронавирусом с 30 июня. Математики из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) спрогнозировали, что с конца текущего месяца возможно выявление свыше 20 тысяч случаев заражения в сутки, сообщает газета "Известия".

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В Индии в штате Махараштра обнаружили распространение нового варианта индийского штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс". Пока было выявлено 20 случаев заражения новой мутацией. Минздрав Индии сообщил, что новый штамм пока не переведен в категорию мутаций, вызывающих озабоченность. Однако глава Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерии в интервью телеканалу NDTV предупредил, что штамм может в будущем вызвать беспокойство. Он пояснил, что произошедшая мутация могла изменить свойства вируса "в части заразности" и за его поведением необходимо наблюдать в течение нескольких недель.

Катар хочет пускать на ЧМ-2022 по футболу только привитых

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что Пекин поставлен перед "жестким выбором". По его словам, Китай столкнется с международной изоляцией, если не позволит провести "реальное расследование" причин появления коронавирусной инфекции.

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В Бразилии за минувшие сутки зарегистрировано 44 178 новых заражений и 1025 летальных исходов среди больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщило министерство здравоохранения. Самая густонаселенная страна Южной Америки уступает по общему числу выявленных заражений (17,92 млн) только Индии и США.

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Катар намерен разрешить посещение чемпионата мира по футболу только полностью привитым болельщикам. Ко времени проведениям мирового футбольного первенства в конце 2022 года большинство стран уже вакцинируют своих граждан, заявил премьер-министр Халед бен Халифа Аль Тани. Страна-хозяйка чемпионата ведет переговоры с неназванной компанией о поставке одного миллиона доз вакцины для прибывающих на матчи, добавил он. Международная федерация футбольных ассоциаций пока не прокомментировала позицию Катара.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 20 июня >>>

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