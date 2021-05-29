ВОЗ против вмешательства политиков в расследование происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала вмешательство политиков в расследование происхождения коронавируса SARS-CoV-2. "Мы просим отделить науку от политики и оставить нас в адекватной, позитивной атмосфере для поиска ответов. Политика отравляет расследование. Доводить ВОЗ до ситуации, в которой она теперь оказалась, несправедливо по отношению к ученым. Это ставит организацию в положение, в котором невозможно дать ответы, интересующие мировое сообщество", - заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майко Райан на пресс-конференции в Женеве в пятницу, 28 мая.
На ВОЗ оказывается все более сильное давление с целью заставить ее начать новое расследование происхождения коронавируса. Дата запуска второй фазы расследования, однако, пока не назначена. Сначала организация желает дождаться рекомендаций технических экспертов.
Давление политиков
Президент США Джо Байден 26 мая поручил американским спецслужбам усилить работу по выявлению возможной аварии в институте вирусологии в китайском городе Ухань. В Белом доме не исключают, что утечка вируса из лаборатории этого института могла привести к пандемии коронавируса, в результате которой погибли уже более 3,5 млн человек.
В ходе недавней конференции ВОЗ ясности потребовали и страны Евросоюза, а также некоторые другие члены всемирной организации. Они запросили информацию о дальнейших шагах ВОЗ в деле расследования происхождения коронавируса. По их мнению, это имеет решающее значение для предотвращения будущих пандемий.
Выводы международной экспертной группы
В марте международная группа экспертов, созданная ВОЗ, назвала утечку коронавируса из лаборатории в Ухане "крайне маловероятной". При этом эксперты отказались от дальнейшей отработки данной версии, заявив, что коронавирус скорее всего передался человеку от летучей мыши через промежуточное звено.
Отчет экспертов сразу же вызвал волну недоверия. Многие страны выразили обеспокоенность тем, что экспертам, в ходе расследования в Китае, не был предоставлен доступ к необходимой информации.
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Уханьские рынки снова ожили
С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань. Спустя почти год после этого уличные рынки города снова ожили.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
В Ухане опять танцуют в парках
Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Рынок в Ухане - место начала пандемии?
Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.
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Ресторан открыт, продукты подорожали
Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.
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Уханьский рынок - оазис для очкариков
Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.
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Будьте осторожны при употреблении!
Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Без защитной маски только клоун
Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".
Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов