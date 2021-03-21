 14 стран выразили сомнение в качестве расследования ВОЗ по коронавирусу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.03.2021

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Мир

14 стран выразили сомнение в качестве расследования ВОЗ по коронавирусу

В заявлении 14 стран выражается обеспокоенность тем, что начало работы международной группы экспертов было значительно задержано, и у них не было доступа к полному объему информации и к собранным образцам.

Пресс-конференция по итогам миссии ВОЗ в Ухане (Фото из архива)

Пресс-конференция по итогам миссии ВОЗ в Ухане (Фото из архива)

США и еще 13 стран во вторник, 30 марта, выразили сомнения в качестве проведенного Всемирной организацией здравохранения (ВОЗ) расследования происхождения коронавируса. Его результаты были опубликованы 29 марта в Женеве.

Эксперты ВОЗ, работавшие в Китае, где впервые были выявлены случаи заражения вирусом SARS-CoV-2, в своем отчете подчеркнули необходимость дальнейших исследований естественного происхождения вируса, передавшегося из животного мира человеку, а также возможную циркуляции SARS-CoV-2 за пределами Китая до того, как первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Ухане. В свою очередь версию того, что первопричиной  пандемии стал некий инцидент в китайской лаборатории, работающей с биоматериалами, исследователи ВОЗ назвали "крайне маловероятным". Эта позиция, вполне в духе китайского правительства, отмечает агентство dpa.

В заявлении, опубликованном американским Госдепартаментом, которое, кроме США, подписали Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Чехия, Южная Корея, Эстония и Япония, отмечается "обеспокоенность тем, что начало работы международной группы по поиску источнику SARS-CoV-2 было значительно задержано, а у экспертов не было доступа к полному объему информации и к собранным образцам". В документе также указывается, что подписавшие его страны выступают за прозрачный и независимый анализ вопроса о происхождения вируса, свободный от вмешательства и ненадлежащего влияния.

ЕС назвал доклад ВОЗ "полезным первым шагом"

В Евросоюзе в свою очередь приветствовали публикацию доклада ВОЗ. "Мы считаем работу, проведенную к сегодняшнему дню, и опубликованный сегодня доклад полезным первым шагом", - говорится в заявлении стран-членов ЕС.

Вместе с тем, в нем выражается сожаление в связи с "поздним началом исследования, задержками в отправке экспертов и ограниченным доступом к взятым ранее пробам и относящимся к этому дело данным". "Мы просим ВОЗ продолжать исследования и представить четкий график дальнейшей работы", - отмечается в заявлении.

Счет жертв пандемии идет на миллионы

Первые случаи неизвестного инфекционного заболевания, впоследствии получившего название COVID-19, были выявлены в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По данным сайта Worldometer, на сегодняшний день пандемия охватила 219 стран и территорий. С начала распространения коронавирусной инфекции она была выявлена более чем у 128 млн жителей планеты. Число жертв COVID-19 приближается к 3 млн человек. Выздоровели более 103 млн пациентов. США, Индия и Бразилия входят в тройку стран, наиболее пострадавших от пандемии.

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    Автор: Дарья Брянцева


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