 В Индонезии прогремел мощный взрыв у католической церкви | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.03.2021

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Мир

В Индонезии прогремел мощный взрыв у католической церкви

В результате детонации взрывного устройства у католического храма на острове Сулавеси, по данным полиции, пострадали как минимум 14 человек.

Полицейский на месте взрыва у католического храма на индонезийском острове Сулавеси, 28 марта 2021 года

Полицейский на месте взрыва

В городе Макассаре на индонезийском острове Сулавеси, расположенном к востоку от Борнео, в воскресенье, 28 марта, прогремел мощный взрыв у католического собора. По предварительным сообщениям полиции, бомбу взорвал мужчина, скончавшийся на месте происшествия. Позднее национальная полиция Индонезии выступила с заявлением о том, что ко взрыву у храма причастны двое.

В данный момент на месте взрыва находится несколько карет скорой помощи, а также отряды полиции специального назначения. Сообщается, что в результате самоподрыва были ранены как минимум девять человек: пять сотрудников храма и четверо его посетителей.

Взрыв произошел в городе Маассар

 На телекадрах с места происшествия видно, что в результате взрыва повреждения получили также припаркованные вблизи храма автомобили. На месте взрыва полиция обнаружила оторванные части человеческого тела. В данный момент медицинские эксперты устанавливают, принадлежали ли они преступнику или одной из жертв взрыва.

Между тем мужчина, представившийся священником, работающим в этом храме, рассказал в эфире индонезийского телеканала Metro TV, что бомба взорвалась после богослужения, в тот момент, когда верующие расходились по домам. По словам свидетеля, один из членов общины попытался помешать смертнику войти в храм, после чего прогремел взрыв.

В последние годы Индонезия уже становилась целью исламистских терактов. Так, в 2018 году в результате взрыва смертника у полицейского участка в городе Сурабая, являющегося административным центром провинции Восточная Ява и вторым по величине городом страны, погибли более 10 человек.

Расследованием происшествия занимается антитеррористическое отделение полиции. Однако на момент публикации новости информации о возможной террористической подоплеке теракта не поступало. Население Индонезии составляет 270 млн человек. 87 млн из них исповедуют ислам, еще около 27 млн - христианство.

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    Автор: Илья Коваль


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