В Китае впервые признали недостаточную эффективность своих вакцин

Высокопоставленный китайский чиновник, отвечающий за медицинские вопросы, признал, что эффективность китайских вакцин от коронавируса - низкая, и предпочтительно их комбинировать, чтобы повысить эффект. Соответствующее заявление глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу сделал в субботу, 10 апреля, на пресс-конференции в Чэнду на юго-западе страны.
По словам руководителя центра, препараты - "не предоставляют очень высокого уровня защиты". "Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли нам использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации", - подчеркнул Гао Фу.
Как было установлено в ходе клинических испытаний в Бразилии, эффективность препарата китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd. от инфицирования коронавирусом - на уровне в 50,4 процента. Вместе с тем, по данным самой компании, тяжелое течение COVID-19 препарат предотвращает на 80 процентов. Две другие вакцины китайской корпорации Sinopharm демонстрируют эффективность в 79,3 и 72,5 процента. Соответствующий показатель вакцины китайского биофармацевтического гиганта - CanSino - на отметке в 65 процентов.
Использование иностранных препаратов для прививок от коронавируса в КНР пока не одобрено.
Чиновник заговорил о преимуществах западных вакцин по технологии мРНК
"Все должны учитывать те преимущества, которые вакцины мРНК (по технологии матричной РНК - Ред.) могут принести для человечества", - отметил в этой связи Гао Фу. "Мы должны внимательно следить за этим, а не игнорировать только потому, что у нас уже есть несколько типов вакцин", - отметил он.
Как уточнил китайский чиновник, на 2 апреля обе дозы в стране получили 34 млн человек и около 65 млн человек - минимум одну. Население Китая превышает 1,3 млрд.
Пропагандистская кампания
Ранее в китайских СМИ и соцсетях активно проводилась кампания, цель которой заключалась в том, чтобы посеять сомнения в эффективности и безопасности вакцин, одобренных на Западе. Так, в частности, германская и американская компании BioNTech и Pfizer обвинялись в том, что они, якобы, скрывали опасность разработанного ими препарата. Известная ведущая одного из государственных телеканалов даже написала об этом на своей странице в Twitter.
При этом китайские фармаконцерны через фирму Fosun Pharma закупали компоненты для своих вакцин именно у компаний BioNTech и Pfizer.
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Автор: Андрей Гурков