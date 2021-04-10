 В Китае впервые признали недостаточную эффективность своих вакцин | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.04.2021

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Мир

В Китае впервые признали недостаточную эффективность своих вакцин

По словам китайского медицинского чиновника, рассматривается вопрос комбинации отдельных вакцин. Гао Фу также призвал учесть преимущества западных вакцин, созданных по технологии мРНК.

Разгрузка вакцин Sinovac Biotech

Разгрузка вакцин Sinovac Biotech

Высокопоставленный китайский чиновник, отвечающий за медицинские вопросы, признал, что эффективность китайских вакцин от коронавируса - низкая, и предпочтительно их комбинировать, чтобы повысить эффект. Соответствующее заявление глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу сделал в субботу, 10 апреля, на пресс-конференции в Чэнду на юго-западе страны.

По словам руководителя центра, препараты - "не предоставляют очень высокого уровня защиты". "Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли нам использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации", - подчеркнул Гао Фу.

Как было установлено в ходе клинических испытаний в Бразилии, эффективность препарата китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd. от инфицирования коронавирусом - на уровне в 50,4 процента. Вместе с тем, по данным самой компании, тяжелое течение COVID-19 препарат предотвращает на 80 процентов. Две другие вакцины китайской корпорации Sinopharm демонстрируют эффективность в 79,3 и 72,5 процента. Соответствующий показатель вакцины китайского биофармацевтического гиганта - CanSino - на отметке в 65 процентов.

Использование иностранных препаратов для прививок от коронавируса в КНР пока не одобрено.

Чиновник заговорил о преимуществах западных вакцин по технологии мРНК

"Все должны учитывать те преимущества, которые вакцины мРНК (по технологии матричной РНК - Ред.) могут принести для человечества", - отметил в этой связи Гао Фу. "Мы должны внимательно следить за этим, а не игнорировать только потому, что у нас уже есть несколько типов вакцин", - отметил он.

Как уточнил китайский чиновник, на 2 апреля обе дозы в стране получили 34 млн человек и около 65 млн человек - минимум одну. Население Китая превышает 1,3 млрд.

Пропагандистская кампания

Ранее в китайских СМИ и соцсетях активно проводилась кампания, цель которой заключалась в том, чтобы посеять сомнения в эффективности и безопасности вакцин, одобренных на Западе. Так, в частности, германская и американская компании BioNTech и Pfizer обвинялись в том, что они, якобы, скрывали опасность разработанного ими препарата. Известная ведущая одного из государственных телеканалов даже написала об этом на своей странице в Twitter.

При этом китайские фармаконцерны через фирму Fosun Pharma закупали компоненты для своих вакцин именно у компаний BioNTech и Pfizer.

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    Автор: Андрей Гурков


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