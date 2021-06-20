Институт ifo видит в индийском варианте коронавируса угрозу экономике

Мюнхенский институт экономических исследований ifo предупредил об опасности нового спада в экономике в случае роста показателей зараженных коронавирусом из-за распространения нового, индийского варианта SARS-CoV-2 (по новой классификации ВОЗ - вариант "дельта"), который считается более заразным и опасным, чем исходный и британский варианты. "Дельта"-вариант является серьезной угрозой для немецкой экономики, заявил президент ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest) в интервью изданию t-online, опубликованном в воскресенье, 20 июня.

Глава ifo об угрозе тяжелой осени

Если показатели инфицированных в Германии вновь будут расти, то восстановление экономики после локдаунов замедлится, отметил он. По словам Фюста, в особенности этим будут затронуты области, которые уже и так сильно пострадали с начала пандемии - туризм, торговля и общественное питание. "В этом случае нам предстоит тяжелая осень", - добавил эксперт.

В целом Фюст считает, что кризис, вызванный пандемией, еще не завершился. Он напомнил, что экономика бы росла на протяжении последних полутора лет, если бы не началась вспышка коронавируса. "Вместо этого за это время мы накопили колоссальную долговую нагрузку. Последствия кризиса мы будем ощущать еще долго", - пояснил он.

В Германии растет доля заражений "дельта"-вариантом коронавируса

По данным Института имени Роберта Коха, за первую неделю июня доля заражений "дельта"-вариантом коронавируса выросла вдвое до 6 процентов. В Великобритании индийская мутация уже стала преобладающей, а показатели инфицированных вновь возросли, несмотря на серьезный прогресс в вакцинации населения. В связи с этим правительство в Лондоне отказалось от намерения отменить последние из остававшихся ограничений, введенных в ходе пандемии.

Ранее ifo снизил свой прогноз экономического роста Германии на 2021 год до 3,3 процента, указав на перебои с поставками различных компонентов, в частности чипов для автомобильной промышленности. Докризисного уровня, по мнению аналитиков института, немецкая экономика сможет достичь в начале 2022 года.

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