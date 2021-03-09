 ФИФА не накажет сборную Германии за акцию в связи с ЧМ в Катаре | Футбол в Германии и Европе: бундеслига, УЕФА, чемпионаты мира | DW | 26.03.2021

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Футбол

ФИФА не накажет сборную Германии за акцию в связи с ЧМ в Катаре

Перед своим квалификационным матчем ЧМ-2022 сборная Германии устроила акцию с требованием соблюдать права человека.

Сборная Германии перед матчем с Исландией 25 марта 2021 года

Сборная Германии перед матчем с Исландией 25 марта 2021 года

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА, FIFA) нет станет применять какие-либо санкции по отношению к сборной Германии по футболу, устроившей акцию на тему защиты прав человека перед квалификационным матчем чемпионата мира против команды Исландии в Дуйсбурге вечером 25 марта. Об этом сообщает информагентство SID в пятницу, 26 марта.

"ФИФА верит в свободу мнений и силу футбола, с помощью которой можно добиваться позитивных изменений", - говорится в заявлении организации. 25 марта, во время исполнения национальных гимнов перед игрой, немецкие спортсмены вышли на поле в черных футболках, на каждой из которых была изображена одна буква белого цвета. Когда футболисты выстроились в линию, на футболках можно было прочесть слова Human rights ("права человека").

Аналогичную акцию за день до этого, 24 марта, устроили игроки сборной Норвегии по футболу. Перед матчем против сборной Гибралтара они надели белые футболки с надписью: "Права человека - отменены и неуместны".

Нарушение прав человека в Катаре

Судя по всему, оба послания были адресованы организаторам чемпионата мира по футболу в Катаре.

Иностранный рабочий на стройке стадиона для ЧМ 2022 в Катаре

В строительстве стадионов для ЧМ 2022 в Катаре задействовано много гастарбайтеров

Многие эксперты, в том числе представители международной правозащитной организации Amnesty International, критикуют решение провести мировое первенство именно там из-за многочисленных сообщений о нарушении прав иностранных рабочих, занятых на постройке стадионов в эмирате.

По данным британской газеты The Guardian, с момента принятия в 2010 году решения о проведении ЧМ по футболу 2022 года в Катаре на стройках стадионов там скончались более 6500 человек.

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