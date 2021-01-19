Комментарий: Лишить Лукашенко ЧМ по хоккею - верное, но чуть запоздалое решение

Последние несколько месяцев были непростыми для Рене Фазеля. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) попал под огонь критики из-за планов Беларуси, которую часто называют последней диктатурой Европы, стать соорганизатором Чемпионата мира по хоккею в этом году.

Для всех, кто верит в права человека, проводить в Беларуси спортивное соревнование мирового уровня, в лучшем случае, является неудачным выбором, но в этом не было бы ничего нового. Ведь страна, десятилетиями управляемая железной рукой Александра Лукашенко, всего семь лет назад уже принимала подобный турнир. И, судя по отчету IIHF, он прошел с большим успехом - несмотря на нарушения прав человека, задокументированные Amnesty International и другими организациями накануне этого турнира.

Но с тех пор ситуация с правами человека в Беларуси стала еще хуже. Ведь чемпионат мира по хоккею 2014 года был задолго до того, как Лукашенко "выиграл" президентские выборы в августе прошлого года, сфальсифицировав их результаты. Противники президента-любителя хоккея вышли на многотысячные мирные акции протеста. Демонстрации были жестоко подавлены милицией, немало активистов, в том числе и спортсменов, были ранены, многие оказались в следственных изоляторах.

Чак Пенфолд

Политика и спорт несовместимы? Еще как совместимы!

Несмотря на все это, Международная ассоциация хоккея долгое время откладывала решение о лишении Минска права выступить в роли одного из хозяев ЧМ-2021, и это поставило президента IIHF в крайне сложное положение. С одной стороны, он не уставал подчеркивать, что IIHF - не политическая организация, и речь идет лишь о спортивном соревновании. С другой стороны, для Лукашенко спорт, в частности, хоккей, всегда был частью политики. Проведение в стране Чемпионата мира по хоккею было бы более чем на руку Лукашенко - соревнование позволило бы ему улучшить имидж страны на международном уровне. И он не единственный, кто использует этот метод.

Взять хотя бы Катар, который готовится принять в 2022 году Чемпионат мира по футболу. Правозащитные организации уже который год документируют там нарушения прав человека и эксплуатацию мигрантов, которые строят стадионы для будущего чемпионата.

Или Пекин, где в следующем году должны пройти зимние Олимпийские игры. Правозащитные организации приводят доказательства многочисленных, широкомасштабных нарушений, но нет даже признаков того, что Международный олимпийский комитет (МОК) задумывается о переносе Зимних игр.

Иными словами, вопреки всем попыткам правозащитников ни FIFA, ни МОК не намерены пересматривать планы по переносу мест проведения своих мероприятий. И все последние недели казалось, что и IIHF последует их примеру.

Неловкие объятья с Лукашенко

Президент IIHF поставил себя в еще более сложное положение, в начале прошлой недели встретившись в Минске с Лукашенко. Фазель впоследствии признался, что почувствовал себя крайне неловко, когда видео, где он обнимается с Лукашенко, попало в СМИ. Глава IIHF приложил немало усилий для того, чтобы сгладить впечатление, объясняя, что объятия в Беларуси равносильны рукопожатию где-нибудь в другой стране. Он также заявил, что делегация IIHF пыталась "наладить отношения" Лукашенко с оппозицией - до него подобные высказывания уже делали другие спортивные функционеры.

В то время как Фазель пытался убедить всех, что IIHF работала над "планом Б", его интервью швейцарскому общественному телевидению после встречи в Минске, возможно, показало истинные намерения главы Международной федерации хоккея. "Если мы не проведем чемпионат в Беларуси, что это изменит?" - задал вопрос Фазель в телеинтервью. И сам тут же ответил: "Ничего".

Казалось, это противоречило его заверению в том, что он пытался "навести мосты", - а, возможно, встреча с Лукашенко на прошлой неделе убедила его в несбыточности этой мечты. Но тон интервью напоминает старый аргумент о том, что спорт и политика несовместимы, - верить в это очень удобно в тех случаях, когда международные спортивные федерации решают сотрудничать с диктатурами. Настойчивого давления, в том числе со стороны министра иностранных дел Германии, по-видимому, было недостаточно для того, чтобы побудить IIHF к действиям.

Ультиматум спонсоров чемпионата

Затем вдруг появилось сообщение о запланированной на понедельник, 18 января, телефонной конференции Совета IIHF, а через несколько часов было объявлено, что Минск действительно лишается права принимать у себя Чемпионат мира в этом году. IIHF следует поздравить с этим решением - единственно правильным для всех, кому важно соблюдение прав человека.

Но решение, которое, по заявлению IIHF, стало "неизбежным" после "должного анализа ситуации", было принято буквально спустя пару дней после того, как чешский автопроизводитель Skoda, главный спонсор ЧМ по хоккею на протяжении почти тридцати лет, пригрозил выйти из игры, если турнир пройдет в Беларуси. А немецкий производитель моторных масел Liqui Moly тут же последовал его примеру.

И хотя хотелось бы думать, что IIHF убедили многочисленные доказательства нарушений прав человека в Беларуси, не удается избавиться от ощущения, что в данном случае, как это часто бывает в жизни, снова все решили деньги.

Автор: Чак Пенфолд, обозреватель DW

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