Свыше четверти лечившихся от COVID-19 пациентов вновь попадают в стационар

Более четверти пациентов с коронавирусом, которые прошли лечение в больнице, впоследствии были госпитализированы повторно. Таковы обнародованные во вторник, 10 августа, результаты анализа, проведенного в Германии учеными научно-исследовательского института Федерального объединения касс больничного страхования AOK (Wido). За основу взяты персональные данные застрахованных в AOK лиц, которым в ходе заболевания COVID-19 были оказаны медицинские услуги в стационаре. Согласно полученным сведениям, в 36 процентах случаев причиной второй госпитализации были проблемы с дыханием, а в 29 процентах – неврологические расстройства.

Особенно высока смертность среди людей старше 80-ти

Как показала экспертиза, среди госпитализированных пациентов с COVID-19 высок уровень смертности. 30 процентов из них умерли во время первого пребывания в клинике либо в первые шесть месяцев после выписки. 24 процента заболевших скончались в течение первого месяца после поступления в больницу. Полгода спустя после первоначальной госпитализации доля умерших составляла 30 процентов.

Особенно высокой смертность была среди людей старше 80 лет. Более чем каждый второй представитель данной возрастной группы скончался в течение шести месяцев после излечения и выписки из стационара. Такой же высокий уровень смертности у пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких. По итогам исследования, в группе риска в первую очередь люди, страдающие нарушением свертываемости крови, заболеванием печени, сильным ожирением.

В ходе исследования были проанализированы данные о счетах по расходам на лечение 8 679 человек, застрахованных в AOK и находившихся в больнице из-за заболевания коронавирусом в период с начала февраля по конец апреля 2021 года. Средний возраст пациентов составил 69 лет.

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