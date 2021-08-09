 Показатель заражаемости коронавирусом в Германии продолжает расти | Новости из Германии о Германии | DW | 09.08.2021

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Германия

Показатель заражаемости коронавирусом в Германии продолжает расти

Семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений за неделю вырос с 17,8 до 23,1 случая на 100 тысяч человек. Канцлер Меркель и премьеры земель говорят совещание по коронавирусу в ФРГ.

Украшение в виде вириона коронавируса в витрине во Франкфурте-на-Майне

Семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии не прекращает расти. На утро понедельника, 9 августа, его значение составило 23,1 случая на 100 тысяч жителей, сообщил Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI). Днем ранее он был равен 22,6, а неделей ранее - 17,8.

Именно этот показатель служил основой для введения многих коронавирусных ограничений. Однако в будущем во внимание будут принимать и другие факторы - например, количество госпитализаций среди больных вызываемой вирусом инфекцией.

За последние 24 часа в стране подтверждено 1183 новых заражения, 2 больных с коронавирусной инфекцией скончались. В целом в 84-миллионной ФРГ вирус выявлен у 3 791 949 человек, 91 784 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли, более 3,66 млн выздоровели.

Более половины жителей ФРГ полностью привиты от COVID-19

Между тем в преддверии видеоконференции глав земельных правительств с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) по ситуации с коронавирусом в стране разворачивается дискуссия о возможных ограничениях для непривитых. Так, председатель комитета германского бундестага по здравоохранению Эрвин Рюддель (Erwin Rüddel) предостерег от введения локдаунов для тех, кто не прошел вакцинацию от ковида.

В Германии от коронавируса полностью привито более 54 процентов населения. Свыше 62 процентов жителей страны получили как минимум одну прививку от ковида.

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    Автор: Андрей Гурков


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