Показатель заражаемости коронавирусом в Германии продолжает расти

Семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии не прекращает расти. На утро понедельника, 9 августа, его значение составило 23,1 случая на 100 тысяч жителей, сообщил Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI). Днем ранее он был равен 22,6, а неделей ранее - 17,8.

Именно этот показатель служил основой для введения многих коронавирусных ограничений. Однако в будущем во внимание будут принимать и другие факторы - например, количество госпитализаций среди больных вызываемой вирусом инфекцией.

За последние 24 часа в стране подтверждено 1183 новых заражения, 2 больных с коронавирусной инфекцией скончались. В целом в 84-миллионной ФРГ вирус выявлен у 3 791 949 человек, 91 784 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли, более 3,66 млн выздоровели.

Более половины жителей ФРГ полностью привиты от COVID-19

Между тем в преддверии видеоконференции глав земельных правительств с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) по ситуации с коронавирусом в стране разворачивается дискуссия о возможных ограничениях для непривитых. Так, председатель комитета германского бундестага по здравоохранению Эрвин Рюддель (Erwin Rüddel) предостерег от введения локдаунов для тех, кто не прошел вакцинацию от ковида.

В Германии от коронавируса полностью привито более 54 процентов населения. Свыше 62 процентов жителей страны получили как минимум одну прививку от ковида.

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