Путешествия в эпоху коронавируса: кто может въезжать в Германию

Большинство людей любят путешествовать, а после долгих месяцев изоляции это желание стало лишь сильнее. Несмотря на дальнейшее распространение дельта-варианта коронавируса, желающие провести отпуск за рубежом могут сделать это без особых препятствий - с начала туристического сезона многие страны смягчили условия въезда для туристов.

Тем не менее тем, кто хочет въехать в Германию, стоит обратить внимание на несколько важных моментов. С 28 июля вступило в силу новое положение об ограничении въезда в ФРГ. По сути, в нем были сохранены все основные правила, принятые 24 июня, и действовать они будут до 10 сентября, после чего снова будут пересмотрены.

Туристам из третьих стран: полная вакцинация

Всем желающим посетить Германию, прежде всего, необходимо выяснить, не внес ли немецкий институт имени Роберта Коха их страну в зону риска. В том случае, если она входит в этот список, обязательным условием для въезда в страну станет заполнение онлайн-формуляра. Кроме того, путешественники, у которых нет сертификата о вакцинации против коронавируса или документа, подтверждающего, что они перенесли инфекцию в течение шести последних месяцев, должны предъявить в аэропорту негативный тест на коронавирус.

Условие въезда в Германию - вакцинация препаратами, одобренными в ЕС

Необходимо отметить, что туристы из третьих стран, к которым относятся Россия, Украина и другие государства постсоветского пространства, могут въехать в Германию лишь при одном условии: предъявив сертификат о полной вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). В их число, в первую очередь, входят четыре вакцины, зарегистрированные в ЕС: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Не возникнет проблем с въездом и у тех, кто привит вакциной AstraZeneca южнокорейского производства, которая используется, например, в Украине. Препараты Covishield (индийский аналог AstraZeneca) и китайский Sinopharm также не должны вызвать вопросов: они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к использованию в условиях чрезвычайной ситуации, а в принятом в конце мая решении Совета ЕС отмечается, что каждое государство объединения "также может" пускать тех, кто полностью вакцинировался препаратами из этого перечня.

С 1 августа - обязательный тест для непривитых

В связи с распространением в Европе дельта-варианта, с 1 августа в Германии вводится обязательный тест на коронавирус. Его должны будут пройти все путешественники - вне зависимости от того, из какой страны и каким видом транспорта они прибывают. До сих пор обязательное тестирование распространялось только на тех, кто въезжал в Германию из районов с высоким уровнем заболеваемости и высокой опасностью распространения новых вариантов вируса, а также на людей, прибывающих в страну воздушным путем.

С 1 августа в Германии вводится обязательный тест на коронавирус

Освобождены от теста будут лишь дети в возрасте до 12 лет, путешественники, следующие через территорию ФРГ транзитом или регулярно пересекающие границу по работе, и обладатели сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании COVID-19.

В то же время прибывающим из регионов распространения мутаций коронавируса (по состоянию на 30 июля таких стран в Европе нет) нужно будет предъявлять негативный тест даже при наличии сертификата о прививке. Ожидается, что наличие соответствующих документов полиция будет выборочно контролировать на границе.

Обязанность предъявлять негативный тест на коронавирус при въезде в Германию уже действует для авиапассажиров. Теперь она распространится и на тех, кто прибывает в страну на автомобиле, а также морским или железнодорожным путем.

Карантин для прибывших из зон высокого риска

Еще в начале июля правительство Германии отменило предупреждение об опасности поездок в страны, относящиеся к зонам простого риска. С тех пор МИД ФРГ больше не предостерегает от поездок в более чем 80 стран мира, хотя по-прежнему просит проявлять "особую осторожность". Предупреждение о нежелательности поездок действует для стран с уровнем заражения выше 200 случаев на 100 тысяч жителей (к ним, в том числе, относятся Россия, Армения и Грузия, а среди европейских стран - Испания, Португалия, Нидерланды и Великобритания) и для регионов с широким распространением мутаций коронавируса.

Лица, въезжающие в Германию из этих стран, должны предъявить негативный тест и обязаны соблюдать карантин в течение 10 дней. Его можно окончить досрочно, если самое раннее через пять дней после въезда в Германию предъявить повторный негативный тест.

Те, кто прошел полную вакцинацию или переболел ковидом в течение последних шести месяцев, от карантина освобождаются. При этом для детей действуют те же правила, что и для взрослых. Однако поскольку дети и подростки в основном еще не прошли вакцинацию, при въезде в Германию из стран с высоким уровнем заболевания или риском появления опасных мутаций коронавируса они обязаны соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

В настоящее время едва ли не на всей территории Евросоюза достаточно низкие показатели инфицирования, поэтому для жителей этих стран каких-либо ограничений на въезд в Германию нет. Те, кто пересекает границу ФРГ наземным путем, не обязаны предъявлять сертификаты о вакцинации, а также негативные тесты или свидетельства о перенесенной инфекции. Однако для людей, прибывающих в Германию воздушным путем, эти условия сохраняются - вне зависимости от того, из какой страны они вылетели и насколько высок там уровень заболеваемости.

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