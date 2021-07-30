Путешествия в эпоху коронавируса: кто может въезжать в Германию
Кому разрешен въезд в ФРГ, а кому - нет? Нужно ли уходить на карантин, или достаточно предъявить сертификат о вакцинации? А если привит "Спутником V"? DW с ответами на главные вопросы.
Аэропорт Берлина BER после начала летних каникул
Большинство людей любят путешествовать, а после долгих месяцев изоляции это желание стало лишь сильнее. Несмотря на дальнейшее распространение дельта-варианта коронавируса, желающие провести отпуск за рубежом могут сделать это без особых препятствий - с начала туристического сезона многие страны смягчили условия въезда для туристов.
Тем не менее тем, кто хочет въехать в Германию, стоит обратить внимание на несколько важных моментов. С 28 июля вступило в силу новое положение об ограничении въезда в ФРГ. По сути, в нем были сохранены все основные правила, принятые 24 июня, и действовать они будут до 10 сентября, после чего снова будут пересмотрены.
Туристам из третьих стран: полная вакцинация
Всем желающим посетить Германию, прежде всего, необходимо выяснить, не внес ли немецкий институт имени Роберта Коха их страну в зону риска. В том случае, если она входит в этот список, обязательным условием для въезда в страну станет заполнение онлайн-формуляра. Кроме того, путешественники, у которых нет сертификата о вакцинации против коронавируса или документа, подтверждающего, что они перенесли инфекцию в течение шести последних месяцев, должны предъявить в аэропорту негативный тест на коронавирус.
Условие въезда в Германию - вакцинация препаратами, одобренными в ЕС
Необходимо отметить, что туристы из третьих стран, к которым относятся Россия, Украина и другие государства постсоветского пространства, могут въехать в Германию лишь при одном условии: предъявив сертификат о полной вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). В их число, в первую очередь, входят четыре вакцины, зарегистрированные в ЕС: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Не возникнет проблем с въездом и у тех, кто привит вакциной AstraZeneca южнокорейского производства, которая используется, например, в Украине. Препараты Covishield (индийский аналог AstraZeneca) и китайский Sinopharm также не должны вызвать вопросов: они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к использованию в условиях чрезвычайной ситуации, а в принятом в конце мая решении Совета ЕС отмечается, что каждое государство объединения "также может" пускать тех, кто полностью вакцинировался препаратами из этого перечня.
С 1 августа - обязательный тест для непривитых
В связи с распространением в Европе дельта-варианта, с 1 августа в Германии вводится обязательный тест на коронавирус. Его должны будут пройти все путешественники - вне зависимости от того, из какой страны и каким видом транспорта они прибывают. До сих пор обязательное тестирование распространялось только на тех, кто въезжал в Германию из районов с высоким уровнем заболеваемости и высокой опасностью распространения новых вариантов вируса, а также на людей, прибывающих в страну воздушным путем.
С 1 августа в Германии вводится обязательный тест на коронавирус
Освобождены от теста будут лишь дети в возрасте до 12 лет, путешественники, следующие через территорию ФРГ транзитом или регулярно пересекающие границу по работе, и обладатели сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании COVID-19.
В то же время прибывающим из регионов распространения мутаций коронавируса (по состоянию на 30 июля таких стран в Европе нет) нужно будет предъявлять негативный тест даже при наличии сертификата о прививке. Ожидается, что наличие соответствующих документов полиция будет выборочно контролировать на границе.
Обязанность предъявлять негативный тест на коронавирус при въезде в Германию уже действует для авиапассажиров. Теперь она распространится и на тех, кто прибывает в страну на автомобиле, а также морским или железнодорожным путем.
Карантин для прибывших из зон высокого риска
Еще в начале июля правительство Германии отменило предупреждение об опасности поездок в страны, относящиеся к зонам простого риска. С тех пор МИД ФРГ больше не предостерегает от поездок в более чем 80 стран мира, хотя по-прежнему просит проявлять "особую осторожность". Предупреждение о нежелательности поездок действует для стран с уровнем заражения выше 200 случаев на 100 тысяч жителей (к ним, в том числе, относятся Россия, Армения и Грузия, а среди европейских стран - Испания, Португалия, Нидерланды и Великобритания) и для регионов с широким распространением мутаций коронавируса.
Лица, въезжающие в Германию из этих стран, должны предъявить негативный тест и обязаны соблюдать карантин в течение 10 дней. Его можно окончить досрочно, если самое раннее через пять дней после въезда в Германию предъявить повторный негативный тест.
Те, кто прошел полную вакцинацию или переболел ковидом в течение последних шести месяцев, от карантина освобождаются. При этом для детей действуют те же правила, что и для взрослых. Однако поскольку дети и подростки в основном еще не прошли вакцинацию, при въезде в Германию из стран с высоким уровнем заболевания или риском появления опасных мутаций коронавируса они обязаны соблюдать 10-дневную самоизоляцию.
В настоящее время едва ли не на всей территории Евросоюза достаточно низкие показатели инфицирования, поэтому для жителей этих стран каких-либо ограничений на въезд в Германию нет. Те, кто пересекает границу ФРГ наземным путем, не обязаны предъявлять сертификаты о вакцинации, а также негативные тесты или свидетельства о перенесенной инфекции. Однако для людей, прибывающих в Германию воздушным путем, эти условия сохраняются - вне зависимости от того, из какой страны они вылетели и насколько высок там уровень заболеваемости.
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Музей деревенской жизни в Коммерне
Музей деревенской жизни в Коммерне - второй по величине и один из самых старых музеев под открытым небом в Германии. Его открыли в 1961 году в земле Северный Рейн-Вестфалия. Находится он примерно в часе езды от Кельна в одном из живописных уголков заповедного региона Айфель (Eifel). Музей очень популярен. Ежегодно обычно его посещает около 200 тысяч человек.
Музей деревенской жизни в Коммерне
Помимо памятников деревенского зодчества и предметов сельского быта, в Коммерне можно увидеть множество самых разных домашних животных, которые могли бы легко заполнить большую часть Ноева ковчега. Многие из них - пород редких, но когда-то в большом количестве содержавшихся на подворьях основанной в 1822 прусской Рейнской провинции, истории и крестьянским традициям которой посвящен этот музей.
Музей деревенской жизни в Коммерне
Столицей Рейнской провинции Прусского королевства был город Кобленц. После 1945 года в ходе создания ФРГ ее разделили между федеральными землями Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. То есть территория, с которой в Коммерн свозят старые сельские постройки, не соответствует нынешнему административному делению Германии. В музее, например, можно увидеть экспонаты с берегов рек Лан и Мозель.
Музей деревенской жизни в Коммерне
В 1960-х годах начиналось все с нескольких домов, перевезенных в Коммерн и реконструированных в первоначальном историческом виде на основе научных изысканий. Сейчас в музее собрано в общей сложности около семидесяти старых построек, разбитых на четыре региональные группы по географическому принципу - отдельным регионам бывшей Рейнской провинции.
Музей деревенской жизни в Коммерне
Эту ветряную мельницу голландского типа, построенную в 1780 году, перевезли в Коммерн с Нижнего Рейна (Niederrhein). Начинается же осмотр музея с региональной группы Вестервальд и Средний Рейн (Westerwald/Mittelrhein). Затем следуют Айфель и Айфельские предгорья (Eifel/Eifelvorland), а в самом далеком от входа уголке находятся памятники сельского зодчества из Бергишес Ланд (Bergisches Land).
Музей деревенской жизни в Коммерне
Музей занимает территорию, равную примерно ста футбольным полям. Для посетителей проложено несколько пеших маршрутов. Самый длинный, проходящий через все четыре региональные группы, составляет 2,5 километра. В качестве альтернативного способа передвижения можно воспользоваться конной повозкой - для обзорной экскурсии, чтобы затем уже целенаправленно осмотреть особенно понравившиеся экспонаты.
Музей деревенской жизни в Коммерне
К объектам, вызывающим особый интерес посетителей любого музея под открытым небом, несомненно, относятся ветряные мельницы. Если первая, которую мы уже увидели, стоит у всех на виду буквально в чистом поле, то вторая спряталась по соседству среди леса. Эта козловая ветряная мельница была возведена в 1782 году и относится к числу первых построек, перевезенных в Коммерн.
Музей деревенской жизни в Коммерне
Мельницы можно осмотреть не только снаружи, но и заглянуть внутрь, а иногда даже увидеть их в действии. Впрочем, многие другие экспонаты тоже, так сказать, используются по назначению - для обработки земли и других крестьянских дел. Если с плугом все понятно, то предназначение этого деревянного короба, которым, оказывается, мерили зерно, осталось бы загадкой, не будь рядом поясняющей таблички.
Музей деревенской жизни в Коммерне
Около многих крестьянских подворий в музее разбиты огороды с приправами и лекарственными травами, овощами, злаками. Рядом посажены фруктовые деревья: айва, яблони, груши. Многие из них - редких сортов, почти исчезнувших. Возделывается все дедовскими методами, без современных удобрений и инсектицидов. Часть урожая продается в музейной лавке, которую мы еще увидим.
Музей деревенской жизни в Коммерне
В центре первой региональной группы Вестервальд и Средний Рейн расположена кузница конца XVIII века. Ее перевезли в музей с берегов Рейна, точнее - из той части течения реки, в которой находится овеянная легендами скала Лорелей. Предполагается, что изначально эта фахверковая постройка служила в качестве сарая на винограднике. Рядом с кузницей установлен станок для ковки лошадей.
Музей деревенской жизни в Коммерне
В Коммерне кузницу реконструировали в 1966 году. Уцелела она чудом, простояв без дела ровно тридцать лет. Нынешний музейный кузнец достойно продолжает традиции старых мастеров и работает не только для того, чтобы демонстрировать свое ремесло посетителям. При необходимости он ремонтирует музейные экспонаты и выковывает новые детали на замену.
Музей деревенской жизни в Коммерне
Недалеко от кузницы в старом амбаре посетителей поджидает локомобиль 1911 года производства фирмы Heinrich Lanz из Мангейма. Такие передвижные паровые двигатели предназначались для привода разных сельскохозяйственных машин: молотилок, веялок, насосов, электрогенераторов. Внешне локомобиль напоминает небольшой паровоз…
Музей деревенской жизни в Коммерне
Необходимость в локомобилях отпала вместе с распространением дизельных моторов. Первый серийный трактор с дизельным двигателем был выпущен в 1922 году компанией Benz-Sendling, однако фирма Lanz тоже не отставала. Ее трактора, прозванные бульдогами, отличались неприхотливостью и дешевизной. Один из них можно увидеть в Музее под открытым небом в Детмольде, о котором DW уже рассказывала.
Музей деревенской жизни в Коммерне
Совсем короткий путь в Коммерн проделала часовня 1783 года - всего пять километров из города Мехерних. Небольшая община одного из его районов в 1958 году решила воздвигнуть новый храм, а старый вместе с обстановкой передать музею. Изображения святых и другие свидетельства глубокой крестьянской веры можно встретить в музее повсюду. Например, табличку с призывом к Господу беречь родной дом.
Музей деревенской жизни в Коммерне
Этот жилой дом начала XVIII века перевезли в музей из региона Вестервальд, из-под города Монтабаур. В отличие от большинства других старых построек в Коммерне, его нынешняя внутренняя жизнь и обстановка не соответствуют первоначальному облику. Внутри обустроили действующий сельский магазин 1920-1950-х годов, а также хлебную лавку, в которой продают продукцию музейной пекарни.
Музей деревенской жизни в Коммерне
Недалеко от рейнско-провинциального "сельпо" работает музейное кафе. В одном из помещений этого постоялого двора восстановлена обстановка деревенского почтового агентства. "На пол не плевать!" - гласит строгая надпись около стойки рядом с антикварным телефоном. На служебном столе - керосиновая лампа, бланки для телеграмм и аппарат системы Морзе.
Музей деревенской жизни в Коммерне
Удобства - во дворе. Даже они здесь - оригинальные, а не бутафорские. Правда, больше не эксплуатируются. Не во дворе, а на одной из площадей установлен этот колодезный насос с чугунной ванной для воды, отлитой в 1867 году на одном из заводов в горном массиве Хунсрюк. В фахверковом доме на заднем плане находится винный пресс со Среднего Рейна. Какая Рейнская провинция без рейнских вин!?
Музей деревенской жизни в Коммерне
На фоне деревенских домов в музее сильно выделяется это здание с типичной для Бергишес Ланд отделкой фасадов природным шифером. Благодаря кузницам с водяными приводами регион в XVIII веке стал важным центром металлообработки в Германии. В 1795 году этот дом, позже много раз перестраивавшийся, перешел во владение династии немецких промышленников, в 1890 году основавших концерн Mannesmann.
Музей деревенской жизни в Коммерне
Концепция музея исключает наличие случайных предметов. Любая вещь здесь - на своем месте, имеет научно подтвержденное историческое право на присутствие в этом музейном пространстве. От горшков на заборе - до последней ложки. Кстати, о ложках… Выражение "Сдать ложку" (Den Löffel abgeben) означает уход едока из жизни, а одна из экспозиций в Коммерне посвящена деревенским погребальным ритуалам.
Музей деревенской жизни в Коммерне
Печи с дымоходами, топившиеся по-черному очаги… В каждом старом крестьянском доме они занимают центральное место. Практически все находятся в рабочем состоянии. Некоторые иногда используют для показательного приготовления еды по старым рецептам. Особое внимание следует уделить чугунным плитам (Takenplatte) за очагами. Их монтировали в стене между кухней и жилой комнатой.
Музей деревенской жизни в Коммерне
Нагреваясь, они аккумулировали тепло, передавая его затем в свободное от дыма жилое или спальное помещение. Такие плиты украшали узорами или сценами, например, на библейские темы. В одном из домов выставлена плита с изображением героев притчи о богаче и Лазаре, отлитая примерно в 1550 году в Айфеле с помощью формы, изготовленной мастером резьбы по дереву Филиппом Золданом (Philipp Soldan).
Музей деревенской жизни в Коммерне
Самое время заглянуть в крестьянские спальни. В знойный летний день трудно преодолеть желание устроиться здесь поудобнее, вздремнуть полчасика. Однако от идеи приходится отказаться хотя бы по чисто формальным причинам. Размерами эти старые кровати сейчас не подойдут даже многим подросткам. Нехитрый уют очаровывает, а на одной из стен он вообще стал частью своего рода программного заявления...
Музей деревенской жизни в Коммерне
"Suche das Glück nicht weit, es liegt in der Häuslichkeit" - "Счастье - не за семью горами, а за родными стенами". Таких народных немецких мудростей, например, вышитых на ткани и вставленных под стекло в рамки, хватило бы на отдельный репортаж, а их чтение - занятие не менее увлекательное, чем чтение музейных пояснений около экспонатов.