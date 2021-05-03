Евросоюз хочет открыть границы для третьих стран. Что это значит для России?

Еврокомиссия предложила ослабить ограничения для въезда в ЕС. Какими будут условия пересечения границы и смогут ли граждане РФ, Украины и Беларуси поехать в летний отпуск в страны Евросоюза, объясняет DW.
Спустя несколько месяцев после начала прививочной кампании в Евросоюзе охваченные пандемией страны ЕС начали ощущать первые положительные результаты массовой вакцинации, а их власти - осторожно ослаблять жесткий локдаун.
Следующий шаг на пути к постепенному возвращению к привычной жизни сделала Еврокомиссия, 3 мая предложившая открыть границы Евросоюза для жителей не входящих в него стран. В Еврокомиссии надеются, что это решение оживит европейскую туристическую отрасль, по которой катком прошлась пандемия. DW объясняет, какими будут условия для въезда в Евросоюз.
В настоящий момент на территорию любой страны - члена ЕС могут въехать только граждане или резиденты государств Евросоюза, а также граждане третьих стран, имеющие право на необходимые поездки. В эту категорию попадают, в частности, медики, дальнобойщики и другие работники транспортной отрасли, сезонные рабочие, дипломаты. Необязательные поездки могут совершать лишь граждане стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией - их на данный момент в списке Евросоюза всего семь: Австралия, Китай, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд и Южная Корея.
Теперь же Еврокомиссия рекомендует открыть границы туристам из третьих стран, сделавшим две предусмотренные правилами вакцинации прививки от коронавируса одним из препаратов, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA). В Еврокомиссии объясняют свое предложение тем, что, в соответствии с имеющимися данными, вероятность заразиться коронавирусом от вакцинированного человека крайне низкая.
Разрешение предполагается выдавать жителям иностранных государств, завершившим вакцинацию, по меньшей мере, за 14 дней до въезда в Евросоюз. Подтверждением этому должны быть цифровые ковид-сертификаты или их эквиваленты, выданные в других странах, - при условии, что их достоверность можно проверить. Украина, к примеру, намерена ввести сертификаты, совместимые с европейскими, и уже обсуждает этот
вопрос с Еврокомиссией. В самом Евросоюзе цифровые сертификаты еще не ввели.
Возможность въехать на территорию Евросоюза с прививкой от COVID-19 не означает отсутствия дополнительных условий, таких, к примеру, как наличие негативного результата ПЦР-теста на коронавирус, обязательства сделать тест после приезда или необходимости карантина. Ввести эти меры предосторожности сможет самостоятельно каждая из стран ЕС. Хотя "если государства - члены ЕС решат отменить требование о предоставлении негативного ПЦР-теста или прохождении карантина для вакцинированных лиц внутри Евросоюза, они должны также исключить это условие для сделавших прививку туристов из стран за пределами ЕС", отметили в пресс-службе Еврокомиссии.
На сегодняшний день в Евросоюзе одобрены четыре вакцины от коронавируса: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Разрешение на въезд предполагается расширить и на тех, кто привился от коронавируса одним из препаратов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в экстренных условиях. В этом списке находятся вакцина AstraZeneca производства Южной Кореи и ее индийский аналог Covishield - препараты, которыми в настоящее время прививают в Украине.
На остальные препараты от коронавируса рекомендация Еврокомиссии пока не распространяется. Что касается российской вакцины "Спутник V", на сайте ВОЗ ее статус обозначен пометкой "необходимы дополнительные данные", соответствующие инспекции запланированы на май и июнь.
Высокопоставленный чиновник Еврокомиссии подтвердил DW, что вакцинация "Спутником V" или китайской вакциной Sinopharm пока что не будут основанием для въезда в ЕС. "Мы ничего не имеем против "Спутника V" или других не одобренных для примения в Евросоюзе препаратов. Но государства ЕС не будут иметь возможности сертифицировать вакцины, которые не были зарегистрированы нашим агентством, либо же отсутствуют в списке ВОЗ", - подчеркнул собеседник DW. Европейское агентство лекарственных препаратов EMA уже приняло к рассмотрению заявку на регистрацию для использования российской вакцины "Спутник V" на территории ЕС, но пока неизвестно, когда будут результаты экспертизы.
Еврокомиссия предлагает также ослабить критерии для определения стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией. Пока что одно из главных условий для внесения в этот список предполагает, что порог числа новых заболеваний за последние 14 дней не должен превышать 25 случаев на 100 тысяч населения. В дальнейшем число случаев заражений планируется увеличить до ста.
Такое повышение порога могло бы перевести Россию в "зеленую" зону. Актуальные данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) учитывают две последние полные недели апреля. За этот период в России были зарегистрированы 89 случаев заражения на 100 тысяч населения на протяжении 14 дней. В Беларуси этот показатель был почти 180 случаев, а в Украине - почти 387.
Однако число новых заражений - лишь один из критериев. Другие показатели - тренд к увеличению или снижению новых случаев, количество проведенных тестов и доля тестов с положительным результатом. Эти критерии меняться не будут. В России на протяжении последних четырех недель цифры росли, так что количество новых заражений ниже 100 на 100 тыс. населения может быть недостаточным критерием для внесения в список стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией. Что же касается разрешения на въезд в ЕС, то Еврокомиссия предлагает учитывать и такой критерий как взаимность - иными словами, другая сторона тоже должна быть готова открыть границы для вакцинированных граждан и резидентов Евросоюза.
Предусмотрела Еврокомиссия и возможность "экстренного торможения" - быстрого запрета на въезд в ЕС для жителей стран, где эпидемиологическая ситуация будет быстро ухудшаться или где будут выявлены новые опасные варианты коронавируса. Исключения в этих случаях будут предусмотрены только для граждан ЕС и тех, кто едет в Евросоюз по уважительной причине.
Чтобы предложение Еврокомиссии вступило в силу, его должен рассмотреть Совет ЕС. Первое обсуждение рекомендаций запланировано на 4 мая, а 5 мая их представят послам стран Евросоюза в Совете ЕС. В Еврокомиссии надеются, что рекомендации будут приняты до конца мая, после чего каждое государство ЕС будет внедрять их самостоятельно. Действовать они будут на всей территории Евросоюза (кроме Ирландии), а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.
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