 Германия призвала ЕС к единому подходу к закупке вакцины ″Спутник V″ | Новости из Германии о Германии | DW | 25.03.2021

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Германия

Германия призвала ЕС к единому подходу к закупке вакцины "Спутник V"

Берлин призвал Еврокомиссию начать переговоры со странами ЕС о централизованной закупке вакцины "Спутник V", которая будет возможна в случае одобрения вакцины регулятором EMA.

Российская вакцина Гам-Ковид-Вак (Спутник V)

Российская вакцина "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")

Германия считает необходимой централизованную процедуру приобретения российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" для стран Евросоюза - если она будет допущена Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом заявил представитель правительства ФРГ вечером в среду, 24 марта. По его словам, Берлин призвал Еврокомиссию не упускать из виду этот вопрос.

"Думаю, мы пока ничего не упустили. Но мы бы сочли правильным, если бы в кратчайшие сроки начались переговоры" по поводу централизованного подхода к закупкам, пояснил представитель правительства Германии. Он отметил, что в случае с другими вакцинами от COVID-19 Еврокомиссия также начинала такие переговоры еще до решения EMA. В частности, сначала Брюсселю предстоит выяснить у стран ЕС, заинтересованы ли они в поставках.

EMA до сих пор разрешила применение в ЕС четырех вакцин от COVID-19 - BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Между тем Словакия и Венгрия, входящие в ЕС, одобрили применение вакцины "Спутник V" и закупили партии этого препарата.

Процесс экспертизы "Спутника V" в ЕС стартовал в начале марта

Вакцина "Спутник V" была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Гамалеи и экстренно зарегистрирована Минздравом РФ еще в августе 2020 года сразу после завершения второй фазы клинических испытаний, в которой участвовали всего 76 добровольцев до 60 лет. Третья фаза с участием 40 тысяч волонтеров состоялась уже после этого.

В феврале 2021 года в научном журнале The Lancet были опубликованы предварительные результаты третьей фазы исследований "Спутника V", на основании которых разработчики пришли к выводу, что после получения второй дозы эффективность препарата равна 91,6%.

В начале марта ЕМА приступило к процессу постепенной экспертизы "Спутника V" для последующей регистрации. Соответствующее решение было принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых .EMA планирует в апреле направить своих экспертов в Россию для проверки российской вакцины. 

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    Автор: Андрей Гурков


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