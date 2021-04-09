 Есть ли связь между применением векторных вакцин и тромбозом? | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 17.04.2021

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Коронавирус

Есть ли связь между применением векторных вакцин и тромбозом?

У ряда лиц, привившихся препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson, выявили тромбоз вен головного мозга. Связано ли это с тем, как действуют обе эти векторные вакцины?

Вакцинация в Берлине

Вакцинация в Берлине

У ряда молодых людей, которым сделали прививку вакциной AstraZeneca в последние месяцы, после нее нашли редкий тромбоз вен головного мозга. Теперь похожие случаи выявили и после вакцинации препаратом Johnson & Johnson, в США даже приостановили его использование. Вакцины обеих компаний объединяет то, что они векторные, как и российский "Спутник V", после применения которого таких проблем пока не возникало.

Ампула с вакциной AstraZeneca

Ампула с вакциной AstraZeneca

Векторные вакцины создаются на базе уже изученных вирусов, в геном которых встраивают ген, который несет в себе небольшую часть генома SARS-CoV-2. Там он увеличивает число белков, запускает иммунный ответ организма и создает антитела против коронавируса. Возникновение тромбоза после прививок двумя векторными вакцинами - просто совпадение? Отвечаем на вопросы, связанные с этим.

Как часто встречается тромбоз вен головного мозга после прививки?

Очень редко. В Великобритании, где к 24 марта использовали около 18 млн доз вакцины AstraZeneca, на тот момент тромбоз был выявлен у 30 человек, семь из них скончались. В Германии в период до 29 марта после применения 2,7 млн доз вакцины был зарегистрирован 31 случай тромбоза, умерли девять человек.

В США по состоянию на 13 апреля вкололи 6,8 млн доз вакцины Johnson & Johnson, а после выявили шесть случаев тромбоза, ни одного летательного исхода не зарегистрировано. Главный врач клиники внутренней медицины Vivantes в Берлине Роберт Кламрот (Robert Klamroth), однако, подчеркивает, что вакцины могут вызывать и другие случаи атипичного тромбоза: например, брюшной аорты или артерий.

Связан ли тромбоз с прививкой?

Хотя тромбоз вен головного мозга, как правило, встречается очень редко, врачи все же видят явные признаки того, что такие случаи имеют отношение к вакцинации. Каждый год этот тип тромбоза выявляют примерно у 2-5 человек из миллиона.

Последние случаи таких тромбозов были отмечены именно в промежутке от 4 до 16 дней после получения вакцин. Это необычная частота, говорит директор микробиологического института университетской клиники Эрлангена и член Постоянной комиссии по вакцинации Кристиан Богдан (Christian Bogdan).

Кто больше подвержен риску тромбоза: женщины или мужчины?

Тромбоз чаще встречается у женщин, чем у мужчин, а также чаще у молодых людей, чем у пожилых. Но надо учитывать, что в Германии вакцину AstraZeneca получили больше женщин, чем мужчин, отмечает Богдан.

Жители Кельна в очереди на прививку

Жители Кельна в очереди на прививку

Согласно подсчетам, вероятность возникновения тромбоза вен головного мозга после прививки у женщин в 20 раз выше, чем если бы они не получали вакцину. У мужчин - в 15 раз. Но, учитывая небольшое число случаев, этот показатель не очень информативен. Однако все шесть случаев возникновения этого тромбоза после использования вакцины Johnson & Johnson в США были выявлены у женщин в возрасте от 18 до 48 лет.

Что известно о микробиологических процессах?

Тромбоз может возникать из-за аутоиммунной реакции организма. К такому выводу независимо друг от друга пришли иммунологи под руководством Андреаса Грайнахера (Andreas Greinacher) из университета Грайфсвальда и норвежские ученые.

Тромбоз синуса левой части головного мозга на КТ

Тромбоз синуса левой части головного мозга на КТ

Речь идет об аутоиммунной реакции организма на комплекс гепарин/тромбоцитарный фактор-4. Это явление известно как гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ). При этом состоянии введение препаратов гепарина, который снижает свертываемость крови и используется как антикоагулянт, вызывает выработку патологических антител. А они, в свою очередь, активируют тромбоциты с формированием тромбов.

Но в случае с вакцинами фактор тромбоцитов-4 реагирует не на гепарин, а, вероятно, на что-то еще, подозревает берлинский доктор Кламрот: "Это может быть вектор. Это может быть что-то из спайкового белка. Это может быть что-то в общем иммунном ответе, который должен быть связан с фактором тромбоцитов-4".

Как распознать тромбоз?

Если у пациента есть подозрение на тромбоз, то его можно быстро диагностировать с помощью теста на антитела, который реагирует на комплекс гепарин/тромбоцитарный фактор-4. Это может быть признаком нарушения свертывания крови, активирующего тромбоциты, равно как и аутоиммунной реакцией после введения антикоагулянта гепарина. Тромбоцитопения была диагностирована у трех пациентов в США.

Как лечат тромбоз?

По словам доктора Кламрота, наиболее эффективным средством, помимо приема других антикоагулянтов, является высококонцентрированное лечение определенными иммуноглобулинами IgG. Эти антитела служат для "наводнения" иммунной системы и так вытесняют нежелательные и вредные антитела, вызывающие тромбоз.

Все ли векторные вакцины под подозрением?

Тот факт, что случаи тромбоза были зафиксированы после применения двух векторных вакцин, ставит врачей в тупик. "Обе вакцины основаны на одном принципе и вызывают одни и те же проблемы. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что причиной является сам вектор", - говорит Йоханнес Ольденбург (Johannes Oldenburg) из Университетской клиники Бонна агентству dpa.

Центр вакцинации в Москве

Центр вакцинации в Москве

Но до сих пор о случаях возникновения тромбоза после российского "Спутника V" ничего не известно: Росздравназдор заявляет, что их нет. Не сообщалось и о выявлении тромбозов у тех, кто получил китайскую векторную вакцину компании CanSino.

Кламрот надеется на новые результаты исследований иммунологов Грайфсвальда: "Господин Грайнахер продолжает исследования и изучает, с чем связан тромбоцитарный фактор-4. Это могут быть явления заряда, структурные гомологии. Есть разные гипотезы… здесь мы пока ступаем в темноте".

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    Автор: Андрей Гурков


 

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