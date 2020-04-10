 В ЕС проверят безопасность вакцины Johnson & Johnson | Новости из Германии о Европе | DW | 09.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В ЕС проверят безопасность вакцины Johnson & Johnson

Европейское агентство лекарственных средств изучит поступившие данные о возможном возникновении тромбозов после прививки препаратом Johnson & Johnson.

Врач делает прививку против коронавируса

Вакцина J&J допущена к применению в ЕС, но оно пока не начато

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверит информацию о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины Johnson & Johnson, прежде чем препарат действительно начнут применять в Евросоюзе. Об этом EMA сообщило в пятницу, 9 апреля.

Как уточняется в сообщении агентства, речь идет о возникновении тромбозов после прививки. Вакцина американской фармкомпании Johnson & Johnson получила допуск Еврокомиссии для использования в ЕС в марте этого года.

Сообщения о побочных эффектах от J&J в США

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что в американском штате Северная Каролина пункт вакцинации против COVID-19 был временно закрыт после того, как у нескольких человек проявились побочные эффекты после прививки вакциной J&J. Днем ранее такие же меры последовали в штате Денвер, где пациенты после прививки этим препаратом жаловались на головокружение и тошноту.

Преимущества вакцины J&J

В отличие от большинства других вакцин, прививка препаратом J&J должна быть сделана только один раз, поэтому доступ к вакцине могут получить больше людей. Кроме того, для хранения и транспортировки вакцины J&J не требуются сверхнизкие температуры. Подобно вакцинам AstraZeneca и "Спутник V", препарат J&J является векторной вакциной.

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) зарегистрировало вакцину J&J в феврале 2021 года. Результаты 3-й фазы клинических испытаний указывают на то, что данный препарат уменьшает риск заболевания ковидом средней и тяжелой степени на 66% после четырех недель с момента вакцинации.

Смотрите также:

  • Ампула с вакциной на фоне логотипов компаний Байонтек и Пфайзер

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Вакцина Made in Germany

    В Германии, США, Израиле и ряде других стран подавляющая часть населения будет привита от коронавируса мРНК-вакциной BioNTech/Pfizer. Для простоты ее часто называют "пфайзеровской", хотя точнее было бы сказать "байонтековской". В основе ее успеха - стратегический альянс инновационной немецкой биотехнологической фирмы-разработчика и опытного американского гиганта классической фармацевтики.

  • Профессор Угур Шахин и его жена Озлем Тюречи

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Успех детей мигрантов

    Фирму BioNTech основали в 2008 году в Майнце при участии финансовых инвесторов профессор медицины Угур Шахин, сын турецкого гастарбайтера на автозаводе Ford в Кёльне, и его жена Озлем Тюречи, дочь приехавшего в ФРГ турецкого врача. Она стала директором по медицинским исследованиям новой компании, которая сосредоточилась на индивидуализированных иммунотерапиях рака и других тяжелых заболеваний.

  • Головной офис компании BioNTech в Майнце

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Офис на улице "У золотого кладезя"

    Головной офис BioNTech находится в Майнце на улице с историческим названием "У золотого кладезя", что теперь, естественно, всячески обыгрывают журналисты. 12 января 2020 года Угур Шахин, прочитав в медицинском журнале The Lancet статью про новый вирус в китайском Ухане и осознав, что дело идет к пандемии, тут же приступил к созданию вакцины на основе наработанных за десятилетие РНК-технологий.

  • Эмблема корпорации Pfizer на ее штаб-квартире в Нью-Йорке

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Pfizer: испытания и производство

    17 марта 2020 года BioNTech заключила стратегический альянс с Pfizer. Два года до этого они уже начали разрабатывать мРНК-вакцину против гриппа. Корпорация из Нью-Йорка, основанная в 1849 году двумя выходцами из Германии и входящая ныне в тройку лидеров мировой фармацевтики, организовала в шести странах клинические испытания немецкого препарата и предоставила свои производственные мощности.

  • Пожилой немке делают прививку вакциной BioNTech и Pfizer

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Первая вакцина от COVID-19 в США и ЕС

    В декабре 2020 после завершения третьей фазы клинических испытаний разработка BioNTech и Pfizer стала первой вакциной от COVID-19, которую разрешили к применению как в США, так и в Евросоюзе. К тому моменту ЕС уже имел договор о покупке 200 млн доз и опцию на дополнительные 100 млн доз. В Германии самые первые прививки получили 27 декабря пенсионеры в возрастной группе 80+ в домах престарелых.

  • Грузовик выезжает из ворот завода Pfizer в Пуурсе в Бельгии

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Завод Pfizer в Бельгии снабжает весь мир

    Амбициозная цель двух компаний - выпустить в 2021 году 2 млрд доз. Три предприятия Pfizer в США обеспечивают североамериканский рынок, а снабжать Европу и остальной мир поручено заводу корпорации в бельгийском Пуурсе. Уже в январе стало ясно, что его мощностей не хватит для удовлетворения глобального спроса, и началось их срочное расширение, из-за чего примерно на месяц упали объемы производства.

  • Работники в стерильном помещении завода компании BioNTech в Марбурге

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Марбург обеспечит 750 млн доз в год

    До создания вакцины BioNTech имела в Германии сравнительно небольшие производственные мощности. Теперь потребовалось крупное предприятие. 17 сентября 2020 года компания купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в Марбурге. После срочной реконструкции и переоснащения он заработал 10 февраля. План на первое полугодие 2021 - 250 млн доз, проектная мощность - 750 млн доз в год.

  • Прибытие в Италию партии вакцин BioNTech/Pfizer в термобоксах

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Логистика требует холодного расчета

    Особенность вакцины BioNTech/Pfizer - ей требуются сверхнизкие температуры до минус 80 градусов. Поэтому при транспортировке используются специальные термобоксы. Каждая содержит 23 килограмма сухого льда, проложенного тремя слоями: это обеспечивает холод в течение десяти дней. И каждая оснащена термосенсорами, подключенными к спутниковой системе GPS. На снимке: прибытие партии вакцин в Италию.

  • Плакат в одном из центров вакцинации в Израиле

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Израиль подтвердил эффективность вакцины

    Ни одна страна не прививала свое население в декабре-феврале такими высокими темпами, как Израиль, и ни одна другая не изучала при этом столь пристально эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. 21 февраля министерство здравоохранения Израиля сообщило: через две недели после второй прививки риск заболеть снижается на 95,8%, а угроза попасть в больницу или умереть - на 98,9%.

  • Президент ФРГ вручает орден разработчикам вакцины

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Орден в знак благодарности

    Германия отблагодарила своих ученых высшей наградой страны - орденом Крест за заслуги. 19 марта 2021 его вручил Озлем Тюречи и Угуру Шахину президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Вы приняли решение быть учеными и предпринимателями, потому что хотели, чтобы результаты ваших научных исследований дошли до пациентов, - подчеркнул он. - Вы создали вакцину для всего человечества".

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:42

Темпы вакцинации в Германии резко возросли (10.04.2021)

Контекст

Где делают вакцины от ковида: история успеха немецкого Дессау

ФРГ может стать лидером по производству вакцин в ЕС, а немецкий Дессау - главным европейским центром по их выпуску. Компания IDT Biologika уже заключила контракты на выпуск AstraZeneca и Johnson & Johnson.  

"Спутник V": спор о российской вакцине в Германии на страницах немецких СМИ

Германия на шаг приблизилась к покупке "Спутника V". Но сможет ли РФ доказать эффективность вакцины и соблюсти сроки и объемы поставок? Этим вопросом задаются немецкие СМИ.  

"Спутник V": зачем эксперты ЕС едут в Россию и что они будут инспектировать

Эксперты из ЕС едут в Россию оценить стандарты производства "Спутника V" и его клинических испытаний. Инспекция проходит на фоне дискуссий, можно ли доверять российской вакцине и нужна ли она Евросоюзу.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как европейцы будут проверять "Спутник V" (09.04.2021)  

Вечеринка во время коронавируса: насколько опасен голландский эксперимент? (08.04.2021)  

Также по теме

Johnson & Johnson Impfstoff

Коронавирус: ВОЗ рекомендует вакцину Johnson & Johnson 17.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру инфицирован 121 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели свыше 97 млн пациентов. DW следит за событиями 17 марта.

Schweiz Genf WHO-Zentrale

ВОЗ пока не рекомендует комбинировать разные вакцины против COVID-19 09.04.2021

По словам представителя ВОЗ Харрис, данных недостаточно, чтобы однозначно судить о возможности комбинации различных препаратов против COVID-19.

Weltspiegel 18.03.2021 | Corona | EMA in Amsterdam, Niederlande

Регулятор ЕС рекомендует использовать вакцину AstraZeneca 18.03.2021

Несмотря на сообщения о случаях тромбоза среди привитых, Европейское агентство лекарственных средств высказалось за дальнейшее использование препарата AstraZeneca.

Реклама

Самые читаемые

Меркель призвала Путина отвести войска от границы с Украиной  

Загнать в минус. Новая тактика властей Беларуси против критиков Лукашенко?  

Древнейшая деревянная скульптура в мире оказалась еще более старой  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW