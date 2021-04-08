Коронавирус: отменена конференция властей ФРГ по шагам в борьбе с ковидом

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 134 млн жителей планеты. Свыше 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 108 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 9 апреля (время московское).

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Япония расширит меры борьбы с COVID-19 в префектуре Окинава, Киото и столичной префектуре Токио. Так, жителям рекомендовано воздержаться от необязательных поездок за пределы своих городов, ресторанам и барам предписано закрываться в 8 часов вечера, а масштаб тестирования в учреждениях по уходу за пожилыми будет увеличен, сообщил премьер Ёсихидэ Суга. Меры будут действовать с 12 апреля по 11 мая.

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Видеоконференция канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) с главами земельных правительств, запланированная на 12 апреля, отменена. Ожидалось, что ее участники обсудят дальнейшие шаги по борьбе с распространением инфекции в ФРГ.

В то же время в стране ожидается изменение Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями человека. По сведениям германских СМИ, нововведения предусматривают введение внутри регионов ограничений на передвижение в ночное время, если показатель заболеваемости перешагнет порог в 100 заражений за последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей.

Между тем, глава Института имении Роберта Коха Лотар Вилер (Lothar Wieler) поддержал идею введения в Германии жесткого локдауна. По словам Вилера, необходимо радикально ограничить мобильность населения и поддерживать эти меры в течение двух-четырех недель, чтобы победить очередную волну пандемии.

Премьер Норвегии оштрафована за нарушение мер по борьбе с ковидом

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Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг оштрафована на 20 000 крон (около 1980 евро) за нарушение мер по борьбе с распространением коронавируса. В конце февраля глава норвежского правительства собрала родственников на горнолыжном курорте Гейло по случаю своего юбилея. Мероприятия в ресторане и арендованном жилье посетили около 14 человек, однако действующие правила допускали на подобные встречи не более 10 участников. Сульберг принесла извинения и намерена заплатить штраф.

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После пандемии COVID-19 в Германии может обостриться проблема нехватки персонала для ухода за больными в палатах интенсивной терапии. Эту проблему затронул министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn), выступая на пресс-конференции в Берлине. Cреди медперсонала, работающего в этой области, уже сейчас можно услышать, что они оставят эту работу после пандемии, отметил Шпан. "За 12 месяцев подготовить новые кадры не получится", - предупредил министр, напомнив, что дополнительное образование для работы в палатах интенсивной терапии длится в Германии от двух до трех лет.

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Власти Южной Кореи распорядились вновь приостановить работу ночных клубов, караоке-баров и аналогичных заведений после всплеска заражений. Мера вступит в силу 12 апреля и продлится 3 недели, а действующий запрет собираться группами больше 4 человек и необходимость закрывать заведения гастрономии в 10 часов вечера сохранятся, сообщил премьер-министр Чон Се Гюн.

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Круизный лайнер в порту Майами

Власти американского штата Флорида подали иск к администрации президента США Джозефа Байдена, оспаривая мораторий на запрет океанских круизов, введенный в марте 2020 года. Ни один федеральный закон не дает Центрам по контролю и профилактике заболеваний полномочий на неопределенный срок прекращать деятельность целой отрасли на национальном уровне, объяснил губернатор Рональд Дион Десантис. Туризм является важным источником дохода для этого штата.

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 9150 случаев. Кроме того, за истекшие 24 часа зафиксировано 402 летальных исхода среди больных COVID-19, сообщил оперативный штаб. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 623 984 случая заражения коронавирусной инфекцией, 102 247 умерших и 4 248 700 выздоровевших.

Успешная трансплантация легочной ткани после COVID-19

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Легкие пациентки клиники в Киото до и после операции

Врачи в Японии впервые в мире успешно пересадили легочную ткань живых доноров переболевшей COVID-19 пациентке с серьезным поражением органов дыхания. Операция продолжалась почти 11 часов, в ней участвовали 30 человек. Женщина идет на поправку, а ее супруг и сын, выступившие донорами, находятся в стабильном состоянии, сообщила университетская клиника Киото. По ее сведениям, в Европе, Китае и США прошли десятки операций по пересадке легочной ткани больным COVID-19, однако донорами выступали люди, находящиеся в мозговой коме.

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В Украине за сутки выявлено 19 676 новых заражений, сообщило министерство здравоохранения. В целом возбудитель COVID-19 в 42-миллионной стране обнаружен у 1 823 674 жителей, 36 381 больной скончался, а 1 395 104 выздоровели. С начала кампании вакцинации 353 147 человек сделали хотя бы одну прививку.

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Не менее 12 больниц в столице Таиланда Бангкоке приостановили проведение тестов на коронавирус из-за нехватки компонентов и высокого спроса. Несколькими днями ранее власти королевства сообщили о проникновении в страну более заразного варианта вируса B.1.1.7, впервые выявленного в Великобритании.

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Сиднейский оперный театр

Австралия договорилась о покупке еще 20 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer, сообщил премьер-министр Скотт Моррисон. По его словам, в целом страна до конца года получит 40 млн доз этого препарата, что позволит сделать обе требуемые прививки большинству из 26 миллионов жителей. Ранее власти заявили, что прекратят вакцинацию лиц моложе 50 лет препаратом AstraZeneca.

Данные по Германии

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В ФРГ суточный прирост заражений коронавирусом составил 25 464 случая, сообщил Институт имени Роберта Коха. За последние 24 часа скончались 296 пациентов. Эксперты института, однако, полагают, что в дни Пасхи, отмечавшейся в конце прошлой - начале текущей недели, тесты на коронавирус делали меньше людей, чем обычно, а потому было зарегистрировано меньше заболеваний. Более точные данные могут быть получены в течение нескольких дней.

Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 956 316 случаев заражения, общее число связанных с SARS-CoV-2 летальных исходов возросло до 78 003. Выздоровели свыше 2,64 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

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Пункт вакцинации против COVID-19 в американском штате Северная Каролина был временно закрыт после того, как у нескольких человек проявились побочные эффекты после прививки вакциной Johnson & Johnson. Днем ранее такие же меры последовали в штате Денвер, где пациенты после прививки этим препаратом жаловались на головокружение и тошноту. По данным медиков, пока нет причин полагать, что проблема касается всей вакцины - речь идет о временной паузе в вакцинации одной партией препарата. Проводится расследование инцидента, сообщают американские СМИ.

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В результате пандемии в странах Латинской Америки и на Карибских островах, по данным Международной организации труда, потеряли работу около 26 миллионов человек. Средний коэффициент занятости в регионе с 650-миллионным населением понизился с начала пандемии с 57,4 до 51,7 процента. Уровень безработицы вырос по сравнению с предыдущим годом с 8,3 до 10,6 процента.

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После того как дневной прирост умерших от ковида в Бразилии достиг максимального показателя (4249), бразильский Сенат намерен провести расследование действий правительства, направленных на борьбу с коронавирусом. Верхняя палата парламента планирует на следующей неделе создать для этого специальный комитет. Кроме того, 8 апреля Верховный суд Бразилии признал законным запреты религиозных собраний, принятые общегосударственными и местными властями. Президент страны Жаир Болсонару ранее назвал это атакой на религиозные свободы.

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В лондонском аэропорту Хитроу

Великобритания намерена в начале мая разрешить международные авиаперелеты и ввести в связи с этим "светофорную" систему обозначения целей путешествий. По словам министра транспорта Гранта Шэппса, полеты за границу могут возобновиться 17 мая. Попадание страны в зеленую, желтую или красную категорию будет зависеть от того, насколько велик риск там заразиться коронавирусом. В частности, будет обращаться внимание на долю вакцинированного населения той или иной страны, а также на уровень заражаемости.

В США привиты около 20 процентов населения

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Примерно каждый пятый житель США получил обе дозы вакцины от коронавируса. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), полностью вакцинированы 66 миллионов из порядка 330 миллионов американцев, почти 112 миллионам сделана как минимум первая прививка. В Соединенных Штатах, помимо препаратов Moderna и Biontech/Pfizer, для прививки которыми требуются две дозы, используется также вакцина производителя Johnson & Johnson, которая, в отличие от других, полностью действенна уже после введения первой дозы.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 8 апреля >>>

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