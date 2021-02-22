Коронавирус: в США более полумиллиона смертей

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 112 млн жителей планеты. Свыше 2,48 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели около 88 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 23 февраля (время московское).

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В США число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 преодолело полумиллионную отметку, достигнув 500 071, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На Соединенные Штаты приходится больше всего подтвержденных заражений (свыше 28 млн).

Хроника пандемии 22 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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