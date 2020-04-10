Европарламент утвердил свою позицию по ковид-сертификату ЕС

Европейский парламент утвердил свою переговорную позицию в вопросе о ковид-сертификатах, которые будут подтверждать вакцинацию, иммунитет или отрицательный результат теста на коронавирус. В поддержку соответствующего решения высказались 540 евродепутатов, 119 были против, еще 31 - воздержался. За дополнительный документ, который расширяет действие сертификатов на проживающих в ЕС граждан третьих стран, проголосовали 540 парламентариев, 80 были против и 70 воздержались, сообщает корреспондент DW. Результаты голосования объявили утром в четверг, 29 апреля.
Совет ЕС свою переговорную позицию утвердил еще 14 апреля. Теперь ему вместе с Европарламентом предстоит согласовать компромиссный текст регламентов ЕС, которые введут ковид-сертификаты. Планируется, что получать их можно будет с июня текущего года.
Ковид-сертификат не будет условием для поездок
Европейская комиссия предлагала назвать эти документы "цифровым зеленым сертификатом". В свою очередь Европарламент хочет переименовать их в "сертификат ЕС о COVID-19", который можно получить как в цифровом, так и в бумажном формате. Он, как и предлагала Еврокомиссия, будет содержать сразу три вида сертификатов: вакцинации, отрицательного теста или подтверждения того, что человек переболел COVID-19 и выздоровел.
В Европарламенте подчеркнули, что ковид-сертификат не будет считаться документом, необходимым для путешествий, и не станет условием для свободного передвижения в Евросоюзе. "В отношении носителей COVID-сертификата не должны применяться дополнительные ограничения на поездки, такие как карантин, самоизоляция или тестирование", - добавили в пресс-службе Парламента ЕС.
Сертификаты ЕС должны выдавать после прививки любой из вакцин, зарегистрированных на территории Евросоюза. В настоящее время это BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. При этом, по мнению депутатов, каждое государство ЕС будет само решать, признавать ли сертификат о прививке другой вакциной из списка ВОЗ. В нем статус российского "Спутника V" обозначен как "необходимы дополнительные данные", соответствующие инспекции запланированы на апрель, май и июнь.
Проекты регламентов о цифровых зеленых сертификатах Еврокомиссия предложила в середине марта. Одновременно с законодательным процессом в ЕС работают над информационной системой для цифровых сертификатов. 22 апреля государства Евросоюза согласовали ее технические условия.
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Автор: Андрей Гурков