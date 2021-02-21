Исследование: Вакцина BionTech/Pfizer менее эффективна против мутации из ЮАР

Немецко-американская вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer менее эффективно защищает организм от заражения южноафриканским вариантом инфекции, чем от других разновидностей SARS-CoV-2. Об этом говорят результаты одного из израильских исследований в этой области, обнародованные в воскресенье, 11 апреля.

По словам одного из авторов исследования, эксперта из Университета Тель-Авива Ади Стерна, "южноафриканский вариант коронавируса в определенной степени способен нивелировать защитное действие" этой вакцины.

В Израиле доля заражений южно-африканским вариантом вируса SARS-CoV-2 составляет менее одного процента от всех выявленных в стране заражений. Во время исследования эффективности вакцины BioNTech/Pfizer против этой мутации, которое проводили специалисты Университета Тель-Авива и крупнейшего в стране общества медицинского страхования Clalit, сравнивались показатели 400 заразившихся непривитых пациентов с данными 400 пациентов с коронавирусом, сделавших как минимум одну прививку.

Южноафриканский вариант коронавируса у привитых пациентов

При этом выяснилось, что среди 150 пациентов, заразившихся коронавирусом, несмотря на наличие двух прививок, доля тех, у кого был выявлен южноафриканский вариант B.1.351, была в восемь раз выше, чем у тех участников исследования, которые не были привиты. "Это означает, что вакцина BioNTech/Pfizer, несмотря на то, что она является высокоэффективной, вероятно, не дает того же уровня защиты от южноафриканской мутации (как и от других вариантов инфекции. - Ред.)", - указали израильские ученые.

При этом, однако, они не проверили, протекало ли у восьми пациентов, заразившихся южноафриканским вариантов коронавируса, несмотря на две прививки, заболевание в легкой или тяжелой форме.

Ранее, в феврале 2021 года, о пониженной эффективности вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna в области защиты от южноафриканского варианта коронавируса говорилось в совместном исследовании производителей этих препаратов, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.

Вакцинация от коронавируса в Израиле

К середине апреля 2021 года более половины населения Израиля, которое составляет 9,3 млн человек, было привито вакциной BioNTech/Pfizer. Страна была обеспечена этим препаратом в приоритетном порядке благодаря тому, что заключила с производителем соглашение о предоставлении ему данных об эффективности вакцины.

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