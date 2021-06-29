В ЕС начали действовать ковид-сертификаты: что надо знать россиянам
Цифровые ковид-сертификаты начали действовать во всех странах ЕС и Шенгена. DW объясняет, как они работают, кто их выдает, где их можно получить россиянам и как они помогут путешествовать по Европе.
С 1 июля на всей территории ЕС и в шенгенской зоне начали действовать цифровые COVID-сертификаты. Их основная цель - облегчить поездки в условиях пандемии, прежде все в сезон летних отпусков. Как именно они будут работать и как ими смогут воспользоваться россияне, украинцы или белорусы, объясняет DW.
Три вида COVID-сертификатов ЕС
Европейские сертификаты будут трех видов - подтверждающие вакцинацию от коронавируса, негативный тест или выздоровление после перенесенной болезни. Свидетельства бесплатные.
Люди, заразившиеся коронавирусом, смогут получить сертификат спустя не менее 11 дней после положительного ПЦР-теста. Действовать он будет 180 дней. Тесты на антитела пока что не являются основанием для выдачи сертификатов.
Действуют сертификаты в 31 стране: 27 странах Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, не входящих в ЕС, но являющихся частью шенгенской зоны. Большинство из них еще раньше начали выдавать цифровые свидетельства. По данным Еврокомиссии, семь стран еще не присоединились к единой системе проверки сертификатов, но технически уже готовы к этому. Им отвели переходной период до 12 августа, чтобы окончательно внедрить новые свидетельства.
Цифровой ковид-сертификат ЕС: как работает и где получить
Сертификат можно получить как в цифровой, так и бумажной форме. В первом случае для его использования надо загрузить отдельное приложение. Каждая страна ЕС или Шенгена создает для этого свою программу. В Германии для этого используют два мобильных приложения: CovPass и Corona-Warn-App.
Цифровым сертификатом можно пользоваться, например, с помощью приложения Corona Warn App
Для проверки аутентичности сертификата создана цифровая система. Главный элемент свидетельства - QR-код. Сосканировав его, уполномоченные лица смогут проверить, не подделан ли сертификат. Еврокомиссия создала портал, через который страны обмениваются ключами для проверки аутентичности QR-кодов. Кто именно будет получать ключи для проверки сертификатов, решают власти каждой страны.
Кто именно выдает ковид-сертификаты, тоже зависит от каждой страны. Предусмотрено, что люди будут получать свидетельства, например, в центрах вакцинации или врачебных кабинетах, в которых им сделали прививку. А в Германии сертификаты сейчас начали выдавать и аптеки.
Как гражданам России или Украины получить ковид-сертификат?
Получить ковид-сертификаты могут не только проживающие в ЕС. Граждане третьих стран, например России, Украины или Беларуси, тоже имеют на это право. Но им для этого вначале потребуется легально въехать в ЕС. На границе при этом они предоставляют подтверждение вакцинации или теста, полученное дома. Какие подтверждения признавать, решает каждое государство ЕС или Шенгена. И уже на территории Евросоюза можно попросить о европейском сертификате. Выдавать его или нет - тоже решают власти каждой страны.
Есть и другой вариант. Регламенты ЕС предусматривают признание цифровых сертификатов, выданных третьими странами. Для этого система их выдачи должна быть совместимой с европейской. Проверяет такую совместимость Еврокомиссия.
Правительство Украины начало вести диалог с Брюсселем о взаимном признании сертификатов еще в апреле. А с 1 июля в стране начинают бета-тестирование цифровых свидетельств вакцинации. В пресс-службе Еврокомиссии пока не смогли ответить на запрос DW ни о состоянии переговоров с Украиной, ни о том, делала ли Россия запрос на признание сертификатов.
Для чего нужен ковид-сертификат Евросоюза?
В ЕС подчеркивают, что сертификат не является условием для поездок по Европе, но облегчает их. Другими словами, если у человека есть такое свидетельство, это еще не означает, что он может путешествовать без всяких ограничений. Все зависит от правил в каждой отдельно взятой стране или регионе. Если местные власти, к примеру, снимают какие-либо ограничения для полностью вакцинированных жителей своей страны, эти же правила должны распространяться и на граждан других стран с сертификатом прививки от коронавируса.
Кого сейчас пускают в ЕС из третьих стран? На протяжении всей пандемии это были имеющие вид на жительство в любой из стран объединения или те, кто едет по уважительной причине, например, водители грузовиков или пилоты самолетов. В мае Совет ЕС принял рекомендацию пускать полностью вакцинированных иностранцев, независимо от цели поездки. Были смягчены и критерии для определения безопасных стран, из которых должны пускать всех. Для России, правда, в связи с распространением "дельта"-варианта это пока не актуально. А вот из Украины некоторые страны, в частности Германия, уже начали пускать вакцинированных людей.
Для каких вакцин в ЕС выдают COVID-сертификаты?
Ковид-сертификаты выдают для всех прививок, сделанных на территории ЕС, независимо от препарата. Другой вопрос - признание. Обязательно признают все зарегистрированные в Евросоюзе вакцины. Сейчас таких четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Официальный представитель Еврокомиссии уточнил, что в ЕС признают эти четыре вакцины, даже если они произведены на заводах, не сертифицированных европейским регулятором.
В Евросоюзе могут признавать также вакцины, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к использованию в условиях чрезвычайной ситуации. В этом списке стоит индийский аналог AstraZeneca Covishield, а также китайские Sinopharm и Sinovac.
А вот российская вакцина "Спутник V" пока не имеет допуска ни от ВОЗ, ни от европейского регулятора EMA. Впрочем, и на эту вакцину можно получить сертификат - в странах, где используется препарат из РФ. Но признавать ли такое свидетельство, решает каждое государство ЕС самостоятельно.
Евросоюз откроет границы для привитых от коронавируса туристов (21.05.2021)
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Европу захлестнула вторая волна коронавируса
С приходом осени число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией резко взмыло вверх: к ноябрю во многих государствах Европы ежедневный прирост исчислялся десятками тысяч случаев. На фоне всплеска заболеваний COVID-19 все больше стран вновь стали вводить многочисленные ограничения, пытаясь замедлить распространение коронавируса и предотвратить коллапс системы здравоохранения.
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Германия: мягкий локдаун
К началу ноября в Германии был установлен новый антирекорд числа заражений - суточный прирост инфицированных SARS-CoV-2 превысил отметку в 20 тысяч. Пытаясь его уменьшить, власти со 2 ноября ввели мягкий локдаун. Канцлер Ангела Меркель призвала жителей страны к пониманию необходимости введенных противоэпидемиологических мер. К середине ноября суточные показатели стали снижаться.
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Германия: клубы и спортзалы закрыты, рестораны работают только навынос
Мягкий или частичный локдаун в Германии в основном коснулся сферы досуга и развлечений: закрыты клубы, дискотеки, спортзалы и театры; рестораны, кафе и бары могут торговать только навынос. Школы и детские сады продолжают работать. Ограничения предположительно будут действовать до конца ноября.
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Маски: неизменный атрибут осеннего гардероба
Одним из главных требований социального дистанцирования в Германии остается ношение защитных масок. Во многих немецких городах их теперь нужно носить не только в общественном транспорте, но и на оживленных улицах. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы от 50 до 250 евро - в зависимости от федеральной земли.
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Россия: антирекорды числа заражений и летальных исходов
Суточные показатели прироста заражений коронавирусом в РФ к ноябрю превысили 22 тысячи. 17 ноября в стране был зафиксирован антирекорд смертности - от последствий COVID-19 за сутки умерли 442 человека. Регионы с трудом справляются со второй волной: СМИ пишут о том, что в некоторых больницах койки и раскладушки ставят в коридорах, больным не хватает кислорода, а скорую приходится ждать сутками.
Как Европа борется со второй волной коронавируса
В Москве - одни из самых суровых ограничений в РФ
Несмотря на антирекорды числа зараженных SARS-CoV-2, локдаун в РФ пока объявлять не собираются, вводя точечные ограничения на уровне регионов. Одни из самых суровых - в Москве. С 13 ноября столичные бары и рестораны не могут работать по ночам, вузы переведены на удаленку, запрещено посещение "культурных, выставочных, просветительских мероприятий". Ограничения продлятся до 15 января 2021 года.
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Беларусь: массовые демонстрации в условиях пандемии
На фоне роста заражений SARS-CoV-2 в Беларуси ее жители продолжают выходить на многотысячные акции протеста. Лукашенко уже обвинил протестующих в том, что их действия осложняют борьбу с COVID-19. О массовых задержаниях и арестах демонстрантов и об антисанитарных условиях в СИЗО власти умалчивают. К 14 ноября суточный прирост заболеваний превысил 1200 случаев. Многие считают статистику заниженной.
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Украина: киноиндустрия и ресторанный бизнес боятся не пережить локдаун выходного дня
Уровень суточных заражений коронавирусом в Украине к середине ноября достиг максимума с начала пандемии, превысив 12 тысяч. В стране введен локдаун выходного дня: по субботам и воскресеньям работают только продовольственные магазины, аптеки, транспорт и заправки. Рестораны, бары и кафе могут торговать навынос. Рестораторы, представители киноиндустрии и сферы торговли опасаются за свой бизнес.
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Австрия: жесткий локдаун до 6 декабря
В борьбе с коронавирусом австрийские власти ввели жесткий локдаун. С 17 ноября по 6 декабря выходить из дома разрешается только по определенным причинам - например, для посещения продуктовых магазинов и аптек, поездок на работу, на прием к врачу. Разрешены также прогулки и пробежки. Все магазины за исключением супермаркетов закрыты, аптеки, банки и автозаправки продолжат работать.
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Франция: больных COVID-19 отправляют на лечение в Германию
Франция находится на четвертом месте в мире по уровню распространения коронавируса. С начала пандемии здесь выявлено 1,9 млн заражений. Система здравоохранения страны перегружена, некоторых пациентов перевозят на лечение в ФРГ. С конца октября в стране действует локдаун. Жителям отводится один час в день, чтобы сходить в магазин, к врачу или прогуляться в радиусе не более одного километра от дома.
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Швеция: коронавирус стал третьей по распространенности причиной смерти
В первом полугодии 2020 года последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в Швеции. Около 10 процентов от общего числа умерших в стране скончались от последствий COVID-19, говорится в отчете Минздрава.
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Италия: объятия с родителями через пластиковую штору
Италия входит в десятку стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Число заражений с начала пандемии превысило миллион. С ноября в стране действует комендантский час. Территория Италии разделена на три зоны риска, в регионах "красной зоны" - частичный локдаун. Многие дома престарелых закрыты для посещения. В одном из них оборудовали комнату с пластиковыми шторами, чтобы люди могли обняться.
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Дания: жертвами коронавируса стали норки
Власти Дании распорядились уничтожить всех норок на фермах страны. Причиной стал обнаруженный у норок мутировавший коронавирус SARS-CoV-2, который распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Дания является крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране работают 1139 норковых ферм, на которых в сумме живут около 15-17 миллионов норок.
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Свет в конце туннеля: вакцины от коронавируса могут появиться уже в начале 2021 года
Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и американская корпорация Pfizer 9 ноября объявили о том, что разработанная ими вакцина показала эффективность в 90%. Неделей спустя о 95-процентной действенности своей вакцины заявила американская фирма Moderna. Обе компании намерены подать в США заявку об ускоренной регистрации препарата. Есть надежда, что уже в начале 2021 года вакцина будет доступна.