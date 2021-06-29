 В ЕС начали действовать ковид-сертификаты: что надо знать россиянам | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 01.07.2021

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Европа

В ЕС начали действовать ковид-сертификаты: что надо знать россиянам

Цифровые ковид-сертификаты начали действовать во всех странах ЕС и Шенгена. DW объясняет, как они работают, кто их выдает, где их можно получить россиянам и как они помогут путешествовать по Европе.

Цифровой ковид-сертификат на экране мобильника, авиабилеты и паспорта ФРГ

С 1 июля на всей территории ЕС и в шенгенской зоне начали действовать цифровые COVID-сертификаты. Их основная цель - облегчить поездки в условиях пандемии, прежде все в сезон летних отпусков. Как именно они будут работать и как ими смогут воспользоваться россияне, украинцы или белорусы, объясняет DW.

Три вида COVID-сертификатов ЕС

Европейские сертификаты будут трех видов - подтверждающие вакцинацию от коронавируса, негативный тест или выздоровление после перенесенной болезни. Свидетельства бесплатные.

Люди, заразившиеся коронавирусом, смогут получить сертификат спустя не менее 11 дней после положительного ПЦР-теста. Действовать он будет 180 дней. Тесты на антитела пока что не являются основанием для выдачи сертификатов.

Действуют сертификаты в 31 стране: 27 странах Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, не входящих в ЕС, но являющихся частью шенгенской зоны. Большинство из них еще раньше начали выдавать цифровые свидетельства. По данным Еврокомиссии, семь стран еще не присоединились к единой системе проверки сертификатов, но технически уже готовы к этому. Им отвели переходной период до 12 августа, чтобы окончательно внедрить новые свидетельства.

Цифровой ковид-сертификат ЕС: как работает и где получить

Сертификат можно получить как в цифровой, так и бумажной форме. В первом случае для его использования надо загрузить отдельное приложение. Каждая страна ЕС или Шенгена создает для этого свою программу. В Германии для этого используют два мобильных приложения: CovPass и Corona-Warn-App.

Цифровым сертификатом можно пользоваться, например, с помощью приложения Corona Warn App

Цифровым сертификатом можно пользоваться, например, с помощью приложения Corona Warn App

Для проверки аутентичности сертификата создана цифровая система. Главный элемент свидетельства - QR-код. Сосканировав его, уполномоченные лица смогут проверить, не подделан ли сертификат. Еврокомиссия создала портал, через который страны обмениваются ключами для проверки аутентичности QR-кодов. Кто именно будет получать ключи для проверки сертификатов, решают власти каждой страны.

Кто именно выдает ковид-сертификаты, тоже зависит от каждой страны. Предусмотрено, что люди будут получать свидетельства, например, в центрах вакцинации или врачебных кабинетах, в которых им сделали прививку. А в Германии сертификаты сейчас начали выдавать и аптеки.

Как гражданам России или Украины получить ковид-сертификат?

Получить ковид-сертификаты могут не только проживающие в ЕС. Граждане третьих стран, например России, Украины или Беларуси, тоже имеют на это право. Но им для этого вначале потребуется легально въехать в ЕС. На границе при этом они предоставляют подтверждение вакцинации или теста, полученное дома. Какие подтверждения признавать, решает каждое государство ЕС или Шенгена. И уже на территории Евросоюза можно попросить о европейском сертификате. Выдавать его или нет - тоже решают власти каждой страны.

Есть и другой вариант. Регламенты ЕС предусматривают признание цифровых сертификатов, выданных третьими странами. Для этого система их выдачи должна быть совместимой с европейской. Проверяет такую совместимость Еврокомиссия.

Правительство Украины начало вести диалог с Брюсселем о взаимном признании сертификатов еще в апреле. А с 1 июля в стране начинают бета-тестирование цифровых свидетельств вакцинации. В пресс-службе Еврокомиссии пока не смогли ответить на запрос DW ни о состоянии переговоров с Украиной, ни о том, делала ли Россия запрос на признание сертификатов.

Для чего нужен ковид-сертификат Евросоюза?

В ЕС подчеркивают, что сертификат не является условием для поездок по Европе, но облегчает их. Другими словами, если у человека есть такое свидетельство, это еще не означает, что он может путешествовать без всяких ограничений. Все зависит от правил в каждой отдельно взятой стране или регионе. Если местные власти, к примеру, снимают какие-либо ограничения для полностью вакцинированных жителей своей страны, эти же правила должны распространяться и на граждан других стран с сертификатом прививки от коронавируса.

Кого сейчас пускают в ЕС из третьих стран? На протяжении всей пандемии это были имеющие вид на жительство в любой из стран объединения или те, кто едет по уважительной причине, например, водители грузовиков или пилоты самолетов. В мае Совет ЕС принял рекомендацию пускать полностью вакцинированных иностранцев, независимо от цели поездки. Были смягчены и критерии для определения безопасных стран, из которых должны пускать всех. Для России, правда, в связи с распространением "дельта"-варианта это пока не актуально. А вот из Украины некоторые страны, в частности Германия, уже начали пускать вакцинированных людей.

Для каких вакцин в ЕС выдают COVID-сертификаты?

Ковид-сертификаты выдают для всех прививок, сделанных на территории ЕС, независимо от препарата. Другой вопрос - признание. Обязательно признают все зарегистрированные в Евросоюзе вакцины. Сейчас таких четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Официальный представитель Еврокомиссии уточнил, что в ЕС признают эти четыре вакцины, даже если они произведены на заводах, не сертифицированных европейским регулятором.

В Евросоюзе могут признавать также вакцины, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к использованию в условиях чрезвычайной ситуации. В этом списке стоит индийский аналог AstraZeneca Covishield, а также китайские Sinopharm и Sinovac.

А вот российская вакцина "Спутник V" пока не имеет допуска ни от ВОЗ, ни от европейского регулятора EMA. Впрочем, и на эту вакцину можно получить сертификат - в странах, где используется препарат из РФ. Но признавать ли такое свидетельство, решает каждое государство ЕС самостоятельно.

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    Автор: Марина Барановская


Контекст

Как будут работать цифровые COVID-сертификаты ЕС

Еврокомиссия предложила "цифровые зеленые сертификаты" вакцинации и иммунитета от коронавируса. DW объясняет, как будут работать эти сертификаты и будут ли их давать привившимся российскими вакцинами.  

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