 Что можно получить в немецкой аптеке, кроме лекарств? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.06.2021

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Культура и стиль жизни

Что можно получить в немецкой аптеке, кроме лекарств?

В аптеках Германии началось оформление электронных COVID-сертификатов, которые подтверждают вакцинацию от коронавируса или наличие иммунитета после выздоровления.

Смартфон с кодом

Получить такой сертификат можно в аптеках или у врачей-терапевтов. Хотя, впрочем, по утверждению немецкой прессы, пока не у всех врачей работает база данных о привитых и переболевших коронавирусной инфекцией. Эксперты утверждают, что врачи смогут выдавать электронные сертификаты только в начале июля нынешнего года.

Получить электронный сертификат просто

В Birken-Apotheke в центре Кельна второй день с утра стоят очереди за сертификатом. Сотрудница аптеки Джессика Фогель (Jessika Vogel) рассказала DW, что уже до обеда электронный сертификат получили более 200 человек. По ее словам, процедура оформления электронного сертификата проста. 

Аптекарь Джессика Фогель

Аптекарь Джессика Фогель

"Чтобы его оформить, необходимо предъявить документ, подтверждающий личность и бумажный сертификат о профилактических прививках, в котором зарегистрированы две прививки против коронавируса. Сертификаты выдают тем, кто привился одной из вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе. Таковых четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Если таких прививок нет, но есть справка от врача о том, что человек переболел COVID-19, а наличие иммунитета подтверждается тестом, то электронный сертификат также можно получить.

Сроки действия сертификатов разные

По словам аптекаря Фогель, ковидный сертификат выдается не ранее чем через 11 суток после ПЦР-теста и через 14 дней после второй прививки. Срок действия сертификата, выданного на основе результатов ПЦР-теста, составляет три месяца со дня его выдачи, а сертификат после двух прививок действует в течение одного года. 

COVID-сертификат выдается бесплатно, а его главным элементом является QR-код, с помощью которого будет проверяться подлинность этого сертификата. COVID-сертификаты начнут действовать во всех странах ЕС и Шенгенской зоны с 1 июля. И этого времени с ним можно будет беспрепятственно путешествовать по Европе. Однако в некоторых странах, включая Германию, его начали выдавать уже с 14 июня. 

Электронный COVID-сертификат

Так выглядит электронный COVID-сертификат

"Внутри страны электронный сертификат необходим для того, чтобы его предъявители могли без проблем попасть в магазины, рестораны, кинотеатры, музеи и другие места отдыха и развлечений. С сертификатом ко многим немцам возвращаются старые свободы и нормальная жизнь, которая была до пандемии", - подчеркивает кельнский аптекарь Джессика Фогель.

Бумажные сертификаты тоже действительны

При этом она замечает, что наряду с электронным сертификатами будут действовать и бумажные. Единственный минус последних - в том, что из-за своих размеров бумажные сертификаты неудобно класть в портмоне или носить в карманах. Электронные же сертификаты хранятся в смартфонах в специальных мобильных приложениях.

Процедура оформления одного электронного сертификата обойдется государству в 18 евро, то есть аптеки и терапевты работают не бесплатно. Зато владельцы таких сертификатов экономят много денег: отныне им не нужно будет делать тесты во время путешествий по Европе и Германии. 

Очередь за сертификатами в кельнской аптеке

Очередь за сертификатами в кельнской аптеке

Эксперты говорят, что у электронного сертификата есть проблемы, касающиеся его защиты. Чужой QR-код легко можно сканировать и выдавать за свой собственный, правда, на нем будет указаны чужие имя и фамилия. Так что проверяющим придется быть особенно внимательными во время сверок данных электронных сертификатов с удостоверениями личности. Именно поэтому специалисты советуют лишний раз не оставлять открытыми для других свои электронные сертификаты.

Ношение масок в Германии пока не отменяется

На фоне выдачи электронных COVID-сертификатов в Германии раздается все больше голосов, призывающих к отмене обязательного ношения масок для вакцинированных. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) однако заявил, что людям, вакцинированным от короны, придется носить маски во время так называемого переходного этапа - из соображений солидарности. "Ношение масок раздражает, но мы говорим не о годах, мы говорим о неделях и месяцах", - подчеркнул министр в интервью таблоиду Bild.

На улицах Дюссельдорфа

На улицах Дюссельдорфа

Такого же мнения придерживаются и эксперты. "Нам все еще нужны маски, пока около 55 процентов населения не будет полностью привито. Лишь в этом случае мы сможем отказаться от ношения масок на улицах", - объясняет в интервью ZDF терапевт и врач-инфекционист Томас Асман (Thomas Aßmann).

Согласно прогнозам, к концу июля 2021 года около 52 процентов взрослого населения Германии будут вакцинированы, однако для достижения коллективного иммунитета этой цифры пока не хватает. Между тем, некоторые эксперты предполагают, что ношение масок останется в силе даже после пандемии - по крайней мере, в местах новых вспышек коронавирусной инфекции.

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    Автор: Максим Нелюбин


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