Что можно получить в немецкой аптеке, кроме лекарств?

Получить такой сертификат можно в аптеках или у врачей-терапевтов. Хотя, впрочем, по утверждению немецкой прессы, пока не у всех врачей работает база данных о привитых и переболевших коронавирусной инфекцией. Эксперты утверждают, что врачи смогут выдавать электронные сертификаты только в начале июля нынешнего года.
Получить электронный сертификат просто
В Birken-Apotheke в центре Кельна второй день с утра стоят очереди за сертификатом. Сотрудница аптеки Джессика Фогель (Jessika Vogel) рассказала DW, что уже до обеда электронный сертификат получили более 200 человек. По ее словам, процедура оформления электронного сертификата проста.
Аптекарь Джессика Фогель
"Чтобы его оформить, необходимо предъявить документ, подтверждающий личность и бумажный сертификат о профилактических прививках, в котором зарегистрированы две прививки против коронавируса. Сертификаты выдают тем, кто привился одной из вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе. Таковых четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Если таких прививок нет, но есть справка от врача о том, что человек переболел COVID-19, а наличие иммунитета подтверждается тестом, то электронный сертификат также можно получить.
Сроки действия сертификатов разные
По словам аптекаря Фогель, ковидный сертификат выдается не ранее чем через 11 суток после ПЦР-теста и через 14 дней после второй прививки. Срок действия сертификата, выданного на основе результатов ПЦР-теста, составляет три месяца со дня его выдачи, а сертификат после двух прививок действует в течение одного года.
COVID-сертификат выдается бесплатно, а его главным элементом является QR-код, с помощью которого будет проверяться подлинность этого сертификата. COVID-сертификаты начнут действовать во всех странах ЕС и Шенгенской зоны с 1 июля. И этого времени с ним можно будет беспрепятственно путешествовать по Европе. Однако в некоторых странах, включая Германию, его начали выдавать уже с 14 июня.
Так выглядит электронный COVID-сертификат
"Внутри страны электронный сертификат необходим для того, чтобы его предъявители могли без проблем попасть в магазины, рестораны, кинотеатры, музеи и другие места отдыха и развлечений. С сертификатом ко многим немцам возвращаются старые свободы и нормальная жизнь, которая была до пандемии", - подчеркивает кельнский аптекарь Джессика Фогель.
Бумажные сертификаты тоже действительны
При этом она замечает, что наряду с электронным сертификатами будут действовать и бумажные. Единственный минус последних - в том, что из-за своих размеров бумажные сертификаты неудобно класть в портмоне или носить в карманах. Электронные же сертификаты хранятся в смартфонах в специальных мобильных приложениях.
Процедура оформления одного электронного сертификата обойдется государству в 18 евро, то есть аптеки и терапевты работают не бесплатно. Зато владельцы таких сертификатов экономят много денег: отныне им не нужно будет делать тесты во время путешествий по Европе и Германии.
Очередь за сертификатами в кельнской аптеке
Эксперты говорят, что у электронного сертификата есть проблемы, касающиеся его защиты. Чужой QR-код легко можно сканировать и выдавать за свой собственный, правда, на нем будет указаны чужие имя и фамилия. Так что проверяющим придется быть особенно внимательными во время сверок данных электронных сертификатов с удостоверениями личности. Именно поэтому специалисты советуют лишний раз не оставлять открытыми для других свои электронные сертификаты.
Ношение масок в Германии пока не отменяется
На фоне выдачи электронных COVID-сертификатов в Германии раздается все больше голосов, призывающих к отмене обязательного ношения масок для вакцинированных. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) однако заявил, что людям, вакцинированным от короны, придется носить маски во время так называемого переходного этапа - из соображений солидарности. "Ношение масок раздражает, но мы говорим не о годах, мы говорим о неделях и месяцах", - подчеркнул министр в интервью таблоиду Bild.
На улицах Дюссельдорфа
Такого же мнения придерживаются и эксперты. "Нам все еще нужны маски, пока около 55 процентов населения не будет полностью привито. Лишь в этом случае мы сможем отказаться от ношения масок на улицах", - объясняет в интервью ZDF терапевт и врач-инфекционист Томас Асман (Thomas Aßmann).
Согласно прогнозам, к концу июля 2021 года около 52 процентов взрослого населения Германии будут вакцинированы, однако для достижения коллективного иммунитета этой цифры пока не хватает. Между тем, некоторые эксперты предполагают, что ношение масок останется в силе даже после пандемии - по крайней мере, в местах новых вспышек коронавирусной инфекции.
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Без святой воды
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Дурацкий коронавирус!
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Коронавирус в Германии - 2020
Маски для монархистов
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Коронавирус в Германии - 2020
Первая тренировка
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Коронавирус в Германии - 2020
Очереди за щенками
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Коронавирус в Германии - 2020
Кинотеатр для олдтаймеров
После начала пандемии в Германии повсюду стали открываться автомобильные кинотеатры. Эти фотографии были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе во время сеанса, организованного специально для владельцев олдтаймеров. Фильм был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari".
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Коронавирус в Германии - 2020
Пустые бордели
Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства - они оставались закрытыми даже после того, как работу возобновили парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны и сауны. 16 июля некоторые публичные дома в разных регионах страны - например, в Гамбурге - провели день открытых дверей, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации.
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Коронавирус в Германии - 2020
Не поедем на Майорку
Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочли в 2020 году отдыхать летом на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей. Так курорт Тиммендорфер-Штранд выглядел в один из выходных дней в июле. Доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды.
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Коронавирус в Германии - 2020
И яйца, и радость
Во время пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу. Этот тренд наметился еще до начала пандемии, но из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал еще более очевидным. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в сентябре около дома семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха.
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Коронавирус в Германии - 2020
Коронавирусный колокол
Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии осенью для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге. Он сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность.
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Коронавирус в Германии - 2020
COVID-отрицатели
Демонстрации так называемых корона-скептиков в разных городах Германии - еще одна сторона пандемии. Они считают все происходящее заговором. В ноябре полиция в Берлине после неоднократных предупреждений была вынуждена применить водометы против COVID-отрицателей, пытавшихся прорваться к Рейхстагу во время заседания парламента, обсуждавшего поправки к закону об эпидемиологической защите.
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Коронавирус в Германии - 2020
Курящий вирусолог
Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых особую известность в 2020 году получил профессор Кристиан Дростен из Берлина. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах даже решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков - таких вот рождественских сувениров с курительными свечами.
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Коронавирус в Германии - 2020
Плюшевая "Панда-Мия"
"Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление в декабре появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта, закрытого для посетителей из-за частичного коронавирусного локдауна. Внутри устроили инсталляцию под названием "Панда-Мия" ("Panda-Mie"). Панд можно купить - по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.
Автор: Максим Нелюбин