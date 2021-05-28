Кампания вакцинации от COVID-19 предотвратила тысячи смертей в ФРГ

Кампания вакцинации против коронавируса предотвратила тысячи смертей от COVID-19 в Германии в период с января по июль 2021 года. Таковы результаты математического моделирования, опубликованного Институтом имени Роберта Коха (RKI) в пятницу, 6 августа.

Для анализа эксперты смоделировали различные сценарии развития эпидемиологической ситуации: с кампанией вакцинации и без нее. По данным RKI, применение немедикаментозных профилактических мер и вакцинации помогло предотвратить 706 000 случаев заражения, снизить на 76 600 число пациентов в медучреждениях (в том числе около 19 600 больных, нуждающихся в интенсивной терапии). Предотвращено более 38 300 случаев смерти от COVID-19. "Представленные данные доказывают выдающуюся пользу вакцинации против COVID-19 уже в первые 6,5 месяца кампании в Германии в 2021 году", - пишут авторы анализа.

Показатель инфицированности продолжает расти

Между тем показатель инфицированности населения в Германии продолжает расти. Согласно информации RKI на утро субботу,7 августа, он составил 21,2 человека на 100 тыс. населения в течение семи дней, накануне этот индикатор был равен 20,4. Минимальное значение (4,9) было зафиксировано 6 июля.

За минувшие сутки органы здравоохранения Германии сообщили RKI о 3206 новых случаях заражения коронавирусом в течение одного дня. Неделю назад было 2400 случая инфицирования за 24 часа. При этом за сутки зафиксировано 24 летальных исхода COVID-19, что на три больше, чем неделю назад.

С начала пандемии коронавирусной инфекции RKI насчитал в ФРГ 3 787 639 случаев заражения вирусом Sars-CoV-2. Выздоровело 3 664 100 человек. Всего от подтвержденного легочного заболевания COVID-19 и его последствий скончались 91 778 пациентов.

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