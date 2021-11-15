Пять причин, по которым в Германии взлетела заболеваемость COVID-19

Новый максимальный показатель по количеству инфицированных коронавирусом за сутки установлен в Германии в среду, 17 ноября - 52 826 случаев. В этот же день максимума с начала пандемии достиг и семидневный средний показатель распространения SARS-CoV-2, он составил 319,5 случая на 100 тысяч жителей. Стране впервые пришлось столкнуться с таким числом заболевших. При этом более двух третей населения ФРГ уже полностью вакцинированы. Вот основные причины того, что цифры статистики по COVID-19 опять резко ухудшились.

Эффект невакцинированных

Около 67 процентов населения Германии полностью вакцинированы против коронавируса. Но эксперты отмечают, что этот уровень недостаточен для того, чтобы держать ситуацию под контролем.

Около 67 процентов населения Германии полностью вакцинированы

"На данный момент вакцинировано все еще менее 75 процентов населения ФРГ, - говорит Кристине Фальк (Christine Falk), глава Немецкого общества иммунологии. - Вместе с недостатком ограничений это позволяет вирусу распространяться почти исключительно среди невакцинированных". По данным института Роберта Коха, случаев госпитализации с COVID-19 невакцинированных пациентов от 18 до 59 лет сейчас в четыре раза больше, чем вакцинированных. Для возрастной группы 60+ их больше в шесть раз.

Ослабление иммунитета

Несмотря на то что вакцина предотвращает тяжелое течение болезни и смерть, она не защищает полностью от заражения COVID-19. С ростом показателей заболеваемости в целом увеличивается и риск для вакцинированных, но "доля тех, чью защиту вирус "пробил" мала", указывает Фальк.

Она отмечает, что получившие прививку пациенты, которые входят в группу риска, - это пожилые люди с ослабленной иммунной системой, особенно если после второй дозы прошло длительное время. Власти сейчас вакцинируют бустерными дозами тех людей, которые были полностью привиты, но с этого момента прошло уже более 6 месяцев.

Ослабление контактных ограничений

В сравнении с началом этого года сейчас в Германии слабо применяются ограничительные меры в условиях четвертой волны. Около года назад государство ввело определенные правила, которые переросли в жесткий локдаун. Свернуть работу был вынужден почти весь бизнес - за исключением магазинов с товарами первой необходимости. Временно был введен комендантский час в ночное время и различные ограничения в отношении домашних хозяйств. Все это вместе с кампанией по вакцинации позволило весной 2021 года значительно снизить заболеваемость COVID-19.

Сейчас ограничения в Германии не такие жесткие, как в начале пандемии

Сейчас ограничения в ФРГ не такие жесткие: от жителей требуют только носить в общественном транспорте и магазинах медицинскую маску типа FFP-2. Также в некоторых местах, связанных с проведением культурных мероприятий или общественным питанием, просят показывать на входе свидетельство о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный результат теста.

Дельта-штамм более заразен

В этом году более опасный дельта-вариант коронавируса стал преобладать в Германии и многих других странах. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, этот штамм почти в два раза заразнее предыдущих. Кроме того, дельта-вариант может провоцировать еще более сложное течение болезни у невакцинированных пациентов.

Сезонный эффект

Еще один фактор, который способствует четвертой волне, - приближающаяся зима. "Дельта-вариант любит холод. Мы стали проводить больше времени в помещении, что упрощает распространение вируса," - отмечает Кристине Фальк.

Германия - не единственная страна с подобной проблемой

Такие европейские страны как Австрия, Нидерланды и Бельгия также столкнулись со стремительным ростом заболеваемости ковидом из-за факторов, перечисленных выше.

В связи с этим Фальк просит всех быть благоразумными во время четвертой волны и соблюдать соответствующие меры: носить маски и своевременно делать тесты на коронавирус, как только появляются первые симптомы. Но самое главное - тем, кто еще не вакцинировался, стоит обязательно сделать прививку.

"Если мы срочно не увеличим процент вакцинированных, то потом будет крайне сложно держать ситуацию под контролем, - предупреждает Кристине Фальк. - Вакцина - это лучшее, что могло случиться с нами. Но к сожалению, многие все еще отрицают это".

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