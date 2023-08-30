Новые фейки о ревакцинации от COVID-19: чему можно верить

Допуск вакцин от COVID-19, адаптированных к новым штаммам, еще только ожидается. А соцсети уже наводнила сомнительная информация о них. Чему можно верить? Фактчекинг DW.

5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об окончании пандемии в мире. Однако это не значит, что SARS-CoV-2 исчез из нашей жизни. Вирус продолжает мутировать, порождая новые штаммы, несущие риски для здоровья. Из последних - это EG.5, называемый также Eris, обнаруженный в США и Великобритании, XBB.1.5, выявленный в начале этого года в Германии, а также XBB.1.16, называемый Arcturus, вызвавший в мае вспышку заболевания в Индии и считающийся самым заразным из всех до сих пор известных вариантов.

Новейшие вакцины от COVID, разработанные BioNTech/Pfizer, Moderna и Novavax, вероятно, смогут обеспечить защиту, в том числе, и от недавно появившихся штаммов. В настоящее время все три компании ожидают одобрения своих адаптированных вакцин и планируют начать их поставки в ближайшие месяцы. В то же время ожидаемые бустеры уже породили массу разного рода дезинформации. DW проверила наиболее распространенные утверждения.

Утверждение 1: Прививки ослабляют иммунитет

Утверждение: повторные прививки COVID-19 ослабляют иммунную систему и приводят к повышению риска заражения. "Существует абсолютно прямая зависимость: чем больше прививок вы сделали, тем больше вероятность заразиться COVID, и тем больше вероятность его распространения", - утверждает канадский врач Чарльз Хоффе в видеозаписи, опубликованной 10 августа в Facebook. Об ослабленном иммунитете после повторных прививок написала на платформе Х и немецкая врач Эльке Аустенат (Elke Austenat) в июне 2023 года.

Фактчекинг DW: Ложь

Утверждения, содержащиеся в сообщениях врачей, на самом деле не новы. Исследование, на которое ссылается в своем видеоролике Хоффе, было проведено в Кливлендском университете. В нем изучалась частота заражения COVID-19 среди медицинских работников в штате Огайо во время пика волны омикрон-варианта в 2022 году. Исследователи хотели выяснить, защищает ли бивалентная вакцина, т.е. вакцина, адаптированная к вариантам коронавируса, от COVID-19. В резюме исследования говорится: "Среди 51 011 сотрудников Кливлендской клиники трудоспособного возраста бивалентная бустерная вакцина COVID-19 была на 30 процентов эффективна для предотвращения инфекции [...]". Автор исследования Набин Шрестха называет эту защиту "скромной". Однако вышеназванное исследование имеет существенные недостатки и еще не прошло рецензирование в независимых научных учреждениях.

Ослабляют ли прививки COVID-19 иммунную систему? "Нет", - утверждает Кавсар Талаат, доцент Школы общественного здравоохранения Блумберга при Университете Джонга Хопкинса. "Наша иммунная система привыкла получать множество различных раздражителей, будь то вакцины или контакт с вирусом", - говорит исследовательница вакцин. По ее наблюдениям, наша иммунная система становится не слабее, а наоборот сильнее, чем чаще мы подвергаемся воздействию патогена. Талаат подчеркивает: "Прививки защищают вас, они не приводят к увеличению риска возникновения какой-либо инфекции".

Это относится и к бустерной вакцинации против COVID-19. При этом надо учитывать, что после основной прививки иммунитет уже достаточно высок, поэтому дополнительная защита после введения очередной дозы не столь велика - она оказывает стимулирующее действие на иммунную систему, вследствие чего увеличивается длительность поствакционного иммунитета. "Но иммунная система ни в коем случае не истощается, а бустерные прививки улучшают иммунный ответ", - уверяет Талаат. Она советует делать рекомендованные ревакцинации, поскольку через несколько месяцев приобретенный иммунитет ослабевает.

При этом следует учитывать индивидуальные факторы. Например, если кто-то недавно переболел, то у него иммунитет самостоятельно обновился в результате перенесенной инфекции. В этом случае с ревакцинацией можно подождать подольше, считает Талаат. Пожилые люди или люди, ранее перенесшие заболевания, напротив, обычно имеют более слабую иммунную систему. Для них важно регулярно поддерживать иммунную защиту на высоком уровне.

Утверждение 2: Прививки от COVID-19 вообще не защищают от вируса

Утверждение: в одном из своих сообщений на платформе Х, просмотренном юзерами миллионы раз, американский предприниматель и совладелец сайта Trending Politics Коллин Рагг утверждает: "Администрация Байдена в ближайшие недели порекомендует американцам сделать еще одну прививку от COVID-19, несмотря на то, что предыдущие вакцины и прививки не защищали людей от этого вируса". Он настаивает, что предыдущие вакцины оказались неэффективными против коронавируса.

Фактчекинг DW: Ложь

Эксперты не разделяют это обобщающее утверждение. На самом деле, часть людей действительно заражались коронавирусом даже после вакцинации, в том числе, и повторной. В редких случаях заболевание протекало со смертельным исходом. Случаи заражения, несмотря на поставленные прививки, называют "вакцинальным прорывом". Причины того, почему полностью привитые заболевают, в свое время объяснил Институт имени Робета Коха (Robert Koch Institut). Согласно специалистам, вакцины от COVID-19 высокоэффективны, однако они не обеспечивают 100-процентной защиты. К тому же, увеличение числа активных случаев заболевания повышает вероятность заражения и привитых людей.

Температура для хранения вакцины от COVID-19 - минус 80,5 градусов по Цельсию Фото: ULMER Pressebildagentur/picture alliance

Рафаэль Миколайчек (Rafael Mikolajczyk), руководитель Института медицинской эпидемиологии, биометрии и информатики при Университете Галле, объясняет, что на то, насколько эффективно вакцина защищает человека от ковид в каждом конкретном случае, влияют несколько факторов, например, возраст и общее состояние здоровья, количество предыдущих прививок, интервал между ними и время, прошедшее после последней вакцинации.

По данным сайта "Our World in Data" , на сегодняшний день только 70,5 процентов населения Земли (около 5,7 млрд человек) сделали хотя бы одну прививку от COVID-19, и поэтому абсолютное число "вакцинальных прорывов" может показаться высоким. Однако решающим фактором является то, что вакцины по-прежнему защищают от серьезных заболеваний, госпитализации и смерти. К примеру, согласно американскому исследованию , опубликованному в январе 2023 года, вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna снижают число госпитализаций примерно на 59 процентов. Эпидемиолог Кавсат Талаат так резюмирует эффективность вакцин против COVID-19: "На самом деле защита от инфекции не идеальна. То есть вы можете заразиться ковидом, у вас может быть кашель, насморк, температура и боли в конечностях. Однако маловероятно, что вы окажетесь в больнице или умрете, если вы сделали прививку и неоднократную ревакцинацию". Такую позицию разделяют ведущие медицинские организации и исследовательские институты. На сайте ВОЗ говорится: "С момента своего появления вакцины COVID-19 спасли миллионы жизней во всем мире".

Утверждение 3: главная цель - сделать на вакцине деньги

Утверждение: в соцсетях часто говорят о том, что вакцинацию придумала фармацевтическая промышленность с одной единственной целью - для зарабатывания денег. "BioNTech запускает новую "вакцину" - и почти одновременно появляются те, кто раздувает панику вокруг COVID", "Потихоньку начинает раскручиваться реклама для предстоящего осенне-зимнего сезона", - массово пишут в соцсетях.

Фактчекинг DW: Подобные утверждения вводят в заблуждение

Действительно, оборот некоторых компаний, производивших вакцину от COVID-19, резко увеличились в результате пандемии. Но не следует забывать, что фармацевтическая отрасль непрерывно растет уже 20 лет. По данным немецкого статистического агентства Statista , за период с 2001 по 2022 год во всем мире объемы продажи лекарств выросли с 390 млрд до 1,48 трлн долларов. "Я не буду отрицать, что вакцины приносят прибыль фармацевтической промышленности, - говорит Кавсар Талаат. - Безусловно, это так, иначе бы они ее не производили. Но при этом речь идет не только о заработке, а прежде всего - о спасении жизней".

Фактически официальные органы здравоохранения не станут рекомендовать те или иные меры или препараты только потому, что на этом зарабатывает фармацевтическая промышленность. Все компании в этой сфере контролируются регулирующими организациями, а также путем проведения независимых исследований. Тестирование и одобрение вакцин - это сложный и строго регламентированный процесс.

Что касается готовящихся к выходу новейших вакцин, то ни Кавсар Талаат, ни Рафаэль Миколайчек не сомневаются в их своевременности. "Очень большая часть населения была вакцинирована очень давно. [...] В результате мы имеем ситуацию, когда у многих людей очень низкий уровень антител", - сказал эпидемиолог Миколайчек в интервью DW. Оба эксперта считают ревакцинацию разумной и не считают ее лишь схемой зарабатывания денег для фармацевтической промышленности.

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