Чем опасен новый подвариант коронавируса XBB.1.5?

XBB.1.5 - это рекомбинантный подвариант доминирующего сегодня "омикрон"-варианта коронавируса. Иммунная система не распознает его так быстро, как другие варианты, что способствует распространению.

В настоящее время в США быстрыми темпами распространяется новый подвариант коронавируса, известный как XBB.1.5. На его долю приходится 41 процент подтвержденных случаев заболеваний COVID-19 в стране в конце декабря.

"В начале декабря около 2 процентов новых случаев заражения в США были вызваны подвариантом XBB.1.5. Сейчас, в начале января, это число, вероятно, превышает 50 процентов. Это удивительные темпы роста", - констатирует Пол Хантер, эпидемиолог из Университета Восточной Англии в Великобритании.

В США пока не боятся XBB.1.5. Пассажиры на вокзале в Вашингтоне не носят маски Фото: Alex Wong/Getty Images

Новый подвариант встречается теперь не только в США. Случаи заражения XBB.1.5 уже зарегистрированы в Европе, Индии и Сингапуре. "Вполне вероятно, что XBB.1.5 станет преобладающим вариантом в Европе, возможно, даже к концу января. Но мы справимся, в этом нет никаких сомнений", - уверен Хантер.

XBB.1.5 обходит наш иммунитет

Что же такое XBB.1.5? Это так называемый рекомбинантный подвариант доминирующего сегодня в мире варианта коронавируса "омикрон". Рекомбинантный - означает, что он содержит генетический материал различных подвариантов коронавируса.

"С тех пор как мы впервые открыли для себя XBB несколько месяцев назад, он эволюционировал. В XBB.1.5 развились ускользающие мутации, что означает, что вирус лучше способен обойти иммунную защиту (выработанную человеческим организмом после прививки или перенесенного заболевания. - Ред.)", - говорит Пол Хантер. Речь идет о мутации, известной генетикам как F486P, которая облегчает распространение вируса.

XBB.1.5 по-прежнему нейтрализуется иммунными клетками, объясняет Хантер, но иммунная система не распознает его так быстро, как другие варианты вируса. "Иммунной системе требуется больше времени, чтобы решить, какие антитела вырабатывать, чтобы остановить репликацию вируса XBB.1.5. Это важно, потому что тяжесть вашего заболевания зависит от того, сколько вируса циркулирует в организме", - поясняет Майкл Хэд, эпидемиолог из Университета Саутгемптона в Великобритании.

Если иммунная система реагирует медленнее, то у вируса XBB.1.5 есть больше времени для размножения, что повышает вероятность заболевания COVID-19.

Является ли XBB.1.5 более опасным, чем другие варианты?

Первые данные из США свидетельствуют о том, что XBB.1.5 не более смертоносен, чем другие подварианты "омикрона". "Из достоверных источников в США мы знаем, что у людей, инфицированных вариантом XBB.1.5, не наблюдается более тяжелых симптомов COVID-19", - добавляет Хантер.

Очередь из машин "скорой помощи" у больницы в Лондоне (фото из архива) Фото: David Cliff/NurPhoto/picture alliance

Однако эксперты опасаются, что, если XBB.1.5 будет быстро распространяться, то это приведет в итоге к росту количества людей с тяжелыми симптомами, похожими на симптомы других подвариантов "омикрона". При этом, напоминает Майкла Хэда, распространение нового подварианта происходит в неблагоприятное время для систем здравоохранения.

"Этой зимой уровень заражаемости большинством респираторных вирусов, включая SARS-CoV-2 и грипп, уже довольно высок. Распространение XBB.1.5 окажет влияние на другие области здравоохранения, например, на хирургию, где плановые операции откладываются для удовлетворения актуальных проблем борьбы с коронавирусом", - продолжает Хэд.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие ведомства из этой сферы внимательно следят за распространением инфекции и информацией, получаемой из медучреждений, чтобы оценить влияние нового подварианта на пациентов.

Насколько эффективные вакцины против XBB.1.5?

Поскольку XBB.1.5 является подвариантом "омикрона", вакцинация против коронавируса и/или перенесенное ранее заболевание COVID-19 все равно обеспечит системный иммунитет к новому подварианту. "Вакцины по-прежнему обеспечивают такую же защиту от тяжелого протекания заболевания, если вы заразились XBB.1.5. Однако мы можем быть немного менее защищены от передачи подварианта вируса XBB.1.5", - уточняет Хантер.

Существующие вакцины не гарантируют стопроцентную защиту от XBB.1.5, но могут смягчить ход заболевания Фото: Navesh Chitrakar/REUTERS

По мнению экспертов, COVID-19 не собирается в ближайшее время оставить человечество в покое, а это означает, что новые подварианты, такие как XBB.1.5, скорее всего, будут появляться и дальше.

"Высокий охват населения вакцинацией имеет решающее значение для минимизации воздействия COVID-19 на общественное здравоохранение. Однако в долгосрочной перспективе нам нужна вакцина второго поколения, которая защитит от инфекции и заболевания, вызванного всеми разновидностями коронавируса", - заключил Майкл Хэд.

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