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Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Bart Maat/ANP/picture alliance
ЗдоровьеСША

Байден поручил раскрыть разведданные о происхождении COVID

Даниил Сотников
25 мин. назад

Джо Байден подписал закон с требованием рассекретить данные разведки о происхождении COVID-19, в том числе касающиеся потенциальных связей с Уханьским институтом вирусологии.

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Президент США Джо Байден подписал законопроект, требующий рассекретить часть разведывательной информации о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, сообщил Белый дом в понедельник, 20 марта.

"Я разделяю цель Конгресса - опубликовать как можно больше информации о происхождении в 2019 году коронавируса. В 2021 году я поручил разведывательному сообществу использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для расследования происхождения COVID-19, и эта работа продолжается", - говорится в заявлении Байдена.

"Моя администрация продолжит анализ всей секретной информации, касающейся происхождения COVID-19, включая возможные связи с Уханьским институтом вирусологии. При реализации этого закона моя администрация рассекретит и предоставит как можно больше этой информации", - пообещал президент.

Одним из инициаторов "Закона о происхождении коронавируса" был сенатор от Республиканской партии Джош Хоули, напоминает The Hill. Законопроект в итоге прошел через голосования в Сенате и Палате представителей без возражений, прежде чем был отправлен на подпись в Белый дом, отмечает Reuters.

Мнения ведомств США о происхождении COVID-19

Законопроект, требующий от Национальной разведки раскрыть любые данные, "касающиеся потенциальных связей между Уханьским институтом вирусологии и происхождением COVID", был инициирован после выхода материала The Wall Street Journal, в котором издание ссылалось на доклад Министерства энергетики США о происхождении коронавируса.

В нем ведомство сообщило, что пандемия COVID-19 имела лабораторное происхождение. Минэнерго стало вторым федеральным ведомством США вслед за ФБР, которое придерживается версии о лабораторной утечке вируса, отмечала WSJ. Еще четыре разведывательных агентства считают, что вирус возник естественным путем, а два не определились, в том числе ЦРУ, уточняла газета.

 В ФБР считают причиной COVID утечку из лаборатории в Китае

В марте директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что ФБР "уже довольно давно" считает, что причиной пандемии коронавируса, "скорее всего", стала утечка из лаборатории в Ухане. "Я просто замечу, что китайское правительство, как мне кажется, делает все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу. Работу, которую выполняет наше правительство и близкие иностранные партнеры. И это прискорбно для всех", - добавил директор ФБР.

Официальный Пекин отвергал все подозрения. Представитель МИД Китая Мао Нин в ответ на публикацию WSJ призвала прекратить дискредитировать Пекин и политизировать вопрос происхождения коронавируса.

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Коронавирус: почему США интересуются лабораторией в Ухане?

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